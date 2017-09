Northumberland: die einsame Schönheit

ALNWICK - Alnwick (gesprochen: Annick) ist eine beschauliche 8000-Einwohner-Stadt im Norden der Grafschaft Northumberland, nur 50 Kilometer von der schottischen Grenze entfernt. Die Geschichte der Stadt ist eng verknüpft mit Alnwick Castle, dem Schloss des Duke of Northumberland. Nach Schloss Windsor ist Alnwick der zweitgrößte bewohnte Adelssitz in England. Und auch sonst hat die Region viel zu bieten.

Wilde Küsten vor toller Landschaft. Das ist Northumberland. © Harald Sippel



Von April bis September leben der Herzog und seine Familie jedoch nicht in Alnwick, sondern in ihrer Residenz in London. In diesem Zeitraum ist die weitläufige Schlossanlage offen für Touristen, die die Hauptattraktion nicht zuletzt deswegen besuchen, weil hier Szenen für die ersten beiden Harry Potter-Filme gedreht wurden. Als Filmkulisse diente Alnwick Castle allerdings auch noch für andere Filme beziehungsweise Fernsehserien, zum Beispiel "Downtown Abbey", "Blackadder" mit Rowan Atkinson, "Robin Hood" und die soeben erschienene fünfte Folge des Science Fiction-Films "Transformers — The Knight".

In den Außenanlagen des Schlosses gibt es viele Angebote für Kinder und Erwachsene, von Jongleur-Darbietungen über Besen-Flugstunden bis hin zu Führungen, in denen Harry Potter-Fans allerhand Details über die Dreharbeiten erfahren. Auch Teile des Schlosses können besichtigt werden. Die riesigen, reich ausgestatteten Räume vermitteln einen kleinen Einblick in die Historie — die Geschichte des Herzogs von Northumberland geht zurück auf das Jahr 1309, die Schlossanlage auf das Jahr 1096.

Die Grafschaft Northumberland ist die Region Englands mit der geringsten Bevölkerungsdichte — und in jedem Fall eine Reise wert. Die Küste mit ihren schönen Sandstränden und beeindruckenden Klippen trägt zu Recht den Titel "Area of Outstanding Natural Beauty". Vogelliebhaber beobachten bei den Farne Islands auf Bootstouren neben einer Vielfalt von Seevögeln auch Kegelrobben. Auf einer der Inseln lebte Grace Darling, die Tochter eines Leuchtturmwärters, die berühmt wurde, nachdem sie 1838 nach einer Schiffshavarie maßgeblich zur Rettung von Seeleuten beitrug.

Neben dem Schloss und der Schönheit der Natur hat Northumberland auch andere geschichtliche Zeugnisse — von der aus der Römerzeit stammenden Mauer Hadrianswall über die "heilige" Insel Lindisfarne, von der aus einst die Christianisierung Englands vorangetrieben wurde, bis hin zu den massiven Burganlagen, die von der Grenzlage zu Schottland und zahlreichen Kämpfen im Mittelalter zeugen. Das alles in Kombination mit kleinen Orten und Fischerhäfen macht den Nordosten Englands zu einer ausgesprochen reizvollen Region.

