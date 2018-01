Nostalgische Gefühle in Aspen

ASPEN - So, jetzt fahren wir mal ernsthaft Ski." Alex sagt das mit einem Augenzwinkern und grinst. "Ernsthaft" und der Aspen Mountain? Niemals. Was der Skilehrer meint, ist Tempo-Carven auf dem Slalomhang des Weltcup-Finales 2017, purer Ski-Spaß auf breiter Piste und geführigem Untergrund, der tatsächlich noch als natürliches Kristall vom Himmel heruntergeschneit ist.

Freie Pisten und kaum Wartezeit am Lift: In den vier bekannten Skigebieten Buttermilk, Aspen Highlands, Aspen Mountain und Snowmass ist für jeden die passende Abfahrt dabei. © Rainer Groh



"Wie früher", denkt sich, wer den alpinen Sport schon ein paar Jahrzehnte lang liebt. Die knapp zwölf Stunden Flugzeit mit der etwas abenteuerlichen Landung auf dem kleinen Flughafen am Stadtrand von Aspen relativieren sich schnell.

Auf den vier Skibergen um die Wintersport-Ikone der Rocky Mountains, dem sportlichen Aspen Mountain, dem anfängerfreundlichen Buttermilk, dem weitläufigen Snowmass und den naturgewaltigen Aspen Highlands, finden sich Bedingungen, die man auf künstlich beschneiten, dicht bevölkerten Skischaukel-Pisten in den Alpen oft schmerzlich vermisst.

Ruhe, Platz genug für den eigenen Brettl-Rhythmus und die amerikanisch-freundliche Gelassenheit, mit der man sich, wenn überhaupt nötig, in die Schlange vor den Liften einreiht. Dazu ein Service-Angebot, das die amerikanische Einstellung widerspiegelt, sich selbst Sport so bequem wie möglich zu machen: Mit Skistiefeln zur Liftstation? Viel zu unbequem.

Überall gibt es ein Plätzchen, die Wechselschuhe tagsüber zu lassen – und wenn es eine Parkbank vor der Talstation ist. Geklaut wird nicht. Wer Leihski fährt, muss diese abends nur abgeben und sagen, wo er morgen starten möchte. Die Ski werden dorthin transportiert.

Wasser oder auch heißen Apfel-Cider spendiert die Company in den Skigebieten an diversen Liftstationen, es gibt Hütten und Restaurants mit erschwinglichem Angebot, aber man kann es in der reichsten Gemeinde der USA auch teuer haben: in der "Cloud Nine" zum Beispiel. Die äußerlich unscheinbare, innen sogar etwas abgewohnte Hütte ist der Ort mit dem höchsten Umsatz an Champagner in den USA und unter den Schönen und Reichen nebst ihren Bewunderern so kultig, dass drei Wochen die minimale Frist zum Reservieren ist.

Trotz einer entspannt zurückgelehnten Haltung der Einheimischen den Dingen gegenüber: Auch ein klassisches Resort wie Aspen ist kein reines Skiparadies mehr. Auch hier muss die Saison mit der Schneekanone eingeschossen werden, damit sie pünktlich zum Thanksgiving Day beginnen kann. Denn, sagt Matt Hamilton, die Klima-Erwärmung hat im langjährigen Vergleich etwa 30 Tage von der Saison abgeschmolzen. Hamilton ist Chef der Umweltschutz-Abteilung der Aspen Skiing Company. Dass sich die 1948 gegründete Firma, die in Aspen alle vier Gebiete besitzt, so etwas leistet, spricht Bände. "Protect our winters", schützt unsere Winter, ist der Slogan, und die Company bemüht sich mit allerlei Projekten genau darum. Kunstschnee soll nur den Anfang sichern, nicht die ganze Saison.

Anstrengender Aufstieg.



März 2017 war ein besonderer Monat für Aspen. Nach 20 Jahren fand wieder einmal in den Vereinigten Staaten das Finale des Ski-Weltcups statt — und zum ersten Mal überhaupt in Aspen. Überdies im Jubiläumswinter: Seit 50 Jahren gibt es den Ski-Weltcup. Das war noch etwas anderes als die "X Games", die Welt-Spiele der Skiakrobaten und Freestyler, oder das Weltcup-Rennen der Damen – jährliche Traditionen am Aspen Mountain. John Rigney, der Chef-Organisator des Weltcup-Finales, spricht es aus: Aspen wollte der Welt zeigen, dass es nicht nur als Urlaubsort und Zweitwohnsitz einer Riege von Polit- und Filmstars ein Begriff ist. "Eine Ikone des Ski-Rennsports", diesem Bild von dem 7000-Einwohner-Städtchen wollen Rigney und sein Team wieder klare Konturen geben.

In der Tat: Rennsport gehört zur Gründungsgeschichte des Ski-Resorts Aspen, genau wie seine Rolle als Zentrum von Kunst, Kultur und Philosophie. Beides geht zurück auf Walter Paepcke, deutschstämmiger Industrieller aus Chicago, der mit Karton-Verpackungen ein immenses Vermögen erworben hatte. Paepcke und seine Frau Elisabeth verliebten sich in das damals völlig heruntergekommene ehemalige Silberminenstädtchen, kauften Land in den Aspen Meadows als Sitz des von ihnen gegründeten Aspen Institute of Humanistic Sciences. Und Paepckes Geld war auch das Gründungskapital der Aspen Skiing Company, die bis heute die vier Skigebiete des Wintersportorts betreibt — samt der meisten Restaurants und Hütten am Berg und einiger namhafter Hotels.

Für beide große Projekte arbeiteten die Paepckes mit Experten vor allem aus Österreich und Deutschland zusammen. Das Aspen Institute plante der emigrierte Bauhaus-Meister Herbert Bayer, den Wintersport bauten Rennläufer und Skilehrer aus Österreich und Deutschland auf – an der Spitze Friedl Pfeiffer, langjähriger Trainer des US-Skiteams. Begann die Geschichte Aspens als geistiges Zentrum 1949 mit der Feier von Goethes 200. Geburtstag und Auftritten von Albert Schweitzer und José Ortega y Gasset, so begann auch die Ski-Geschichte 1950 mit dem Auftritt eines Brettl-Helden. Paepckes hatten der FIS die alpinen Ski-Weltmeisterschaften abringen können. Den Abfahrtslauf der Herren gewann der unvergleichliche Zeno Colò.

Die Sporthelden würdigt der "Champions Grove" mitten im Skigebiet. Wer abseits der Piste durch die Espenwälder unterwegs ist, trifft auf Gedenkstätten der besonderen Art: Ob für Elvis Presley, John Denver oder Snoopy. Jünger haben allerlei amerikanischen Ikonen mitten im Wald liebevoll gepflegte und witzige Denkmäler gesetzt.

Zwar kann man nicht mehr auf Skiern über die Main Street bis kurz vor die "J-Bar" im Hotel Jerome fahren und auch die Ski-Hippies von früher gibt es nicht mehr. Besonders ist der Ort in den Rocky Mountains aber immer noch. Man kann in Edel-Shops viel Geld ausgeben, aber auch bei Bier und preiswerten "Bar Meals" mit den Locals ins Gespräch kommen. Und im Museum für moderne Kunst ist der Eintritt frei – auch in Ski-Klamotten.

