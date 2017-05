Ostfrieslands grausige Seiten

NORDEN - Ostfriesenkiller halten die Nordseeküste in Atem. Landauf, landab wird erschossen, gefoltert und gemeuchelt. In seinen Regionalkrimis legt Klaus-Peter Wolf Blutspuren vom Festland bis zu den ostfriesischen Inseln. Touristiker jubeln, Urlauber haben einen Mordsspaß. Ein bisschen ländliche Idylle, eine volle Schippe Nervenkitzel - das dürfte auch in diesem Jahr wieder Tausende Touristen in die Provinz locken.

Über der Nordsee braut sich was zusammen. Foto: Daniel Reinhardt / dpa



So jagt etwa Hauptkommissarin Ann Kathrin Klaasen die Serienmörder auch im ZDF. Nach "Ostfriesenkiller" kommen die Thriller "Ostfriesenblut" und "Ostfriesenangst". Christiane Paul spielt die Kommissarin aus dem Norder Distelkamp 13. Sie lebt in Wolfs Straße und in seinem Haus. Dort weiß der Meister des Mordes, woher der Wind weht, wo eine Tür quietscht, eine Diele knarrt.

Mittlerweile ist die Eigenheimsiedlung beliebtes Ziel für Krimifans. Klingelt jemand und will wissen: "Wohnt hier Kommissarin Klaasen, ich würde gerne fotografieren?", finden Wolf und dessen Nachbarn das überhaupt nicht grauenvoll. Seit der Autor fragte: "Ist es dir recht, wenn ich aus dir eine literarische Figur mache?", geben Protagonisten wie ein Lokalreporter, ein Konditor oder Nachbarn wie das bodenständige Ehepaar Peter und Rita Grendel mit deren wirklichen Namen den Geschichten lokales Flair. Frei erfunden sind nur die Mörder, Opfer und Handlungen.

Mord-Hopping übers platte Land

An einem Freitagnachmittag wölbt sich im Nordseestädtchen Norden ein blasser Himmel über Ostfrieslands ältesten und größten Marktplatz. "Moin. Hier geht Ann Kathrin Klaasen auf Verbrecherjagd", begrüßt Stadtführerin Susanne Roth zwei Dutzend Krimifans. Mit einem Wagen voller Krimis entführt sie ihre Gäste zu den Originalschauplätzen in der 762 Jahre alten Stadt.

Die Tatorte finsterer Geschehen aus insgesamt zehn Thrillern bieten längst reichlich Stoff für ein fröhlich-düsteres Mord-Hopping im platten Land. Und weil die Bösewichte Angst und Schrecken an tatsächlich existierenden Orten in Ostfrieslands herb-schöner Landschaft verbreiten, haben findige Tourismusstrategen die Gruselgeschichten zur Erfolgsstory für eine mörderisch spannende Feriengaudi fortgeschrieben.

Auf seinen PR-Fotos stellt sich Autor Wolf zu den Möwen hintern Strandkorb. Dabei ist das vermeintliche Nordlicht ein echter Westfale aus Gelsenkirchen. Foto: PR



Ein "Krimi-Caching" über 33 Kilometer sowie eine Rätseltour "Up söök in Norddeich" (Auf Suche in Norddeich) stellt per App den Spürsinn von Hobbydetektiven auf die Probe. Außerdem folgt ein Krimibus den Spuren des Ostfriesenkiller und fährt Leseratten in die dunklen Ecken hinter der Idylle.

Mit Fahrrad und dem Thriller "Ostfriesengrab" im Gepäck inspizieren zwei Urlauber den uralten Schlosspark Lütetsburg. Der Mörder drapiert in dem Park sein Opfer wie eine Elfe auf verschwenderisch blühenden Sträuchern. Morgen bei Sonnenuntergang werden sie Norddeichs Yachthafen erkunden, in dem der Ostfriesenkiller dann zuschlägt.

Auch das plüschige Café ten Cate tritt regelmäßig in Wolfs Kriminalromanen auf. Dann und wann sieht man den 53-jährigen Wahlostfriesen aus Gelsenkirchen mit Zopf und roten Hosenträgern an einem Tisch den nächsten Coup ausklamüsern.

Manfred Lädtke