Ostseeküste: Da wird das große Rad gedreht

KÜHLUNGSBORN - Erichs Rache machte das Rad fahren ungemütlich, schmerzhaft, anstrengend. Aber da mussten alle durch, die Anfang der 1990er Jahre die Ostsee entlangradeln wollten. "Erichs Rache nannten die Einheimischen die in der DDR üblichen Panzerwege, deren Betonplatten durchlöchert waren", erinnert sich Thomas Eberl. Den Panzern, in denen bis zur Wende 1989 Soldaten der Nationalen Volksarmee durch die Landschaft rumpelten, machte die Holperstrecke nichts aus. Radtouristen schon.

Auch Wismar liegt am Ostseeküstenradweg. Foto: Alexander Rudolph



Heute ist die Rache des DDR-Staatsratsvorsitzenden Erich Honecker verraucht. Eberl, der hier in Mecklenburg-Vorpommern mit seinem schwäbischen Zungenschlag aufhorchen lässt, hat beharrlich bei Behörden gebohrt und Entscheidungsträger überzeugt mit seiner Idee, dass der Landstrich an der Ostseeküste auch für Fahrrad-Urlauber seinen Reiz hat.

Der Stuttgarter hatte Erfolg: Mit seiner Frau legte Thomas Eberl in über 20 Jahren mehr als 250 Touren an, von denen längst nicht mehr alle nur am Meer entlang führen. Ein Klassiker ist die Strecke zwischen Lübeck und Stralsund, die zum Ostseeküstenradweg gehört. Wer nichts auslassen will, fähr knappe 300 Kilometer — verteilt auf sechs Etappen. Natürlich sind auch immer nur Teilstrecken möglich.

Über Panzerstraßen rollen die Radfahrer zum Glück nur noch ganz selten. Und fast nirgends müssen sie sich die Strecke etwa mit Mähdreschern und Treckern teilen — auf eigenen Routen rollen sie übers wunderschöne Land.

Das Gute in Norddeutschland: Bergauf geht‘s kaum. Stattdessen vorbei an Rübenfeldern und an Windmühlen, durch stille Fischerdörfer, Welterbe-Städte und Postkarten-Seebäder. Eines davon ist das hübsche Kühlungsborn.

Früher standen hier drei Dörfer, deren Einwohner von Fischfang und der Landwirtschaft lebten. Erst 1937 wurden sie zusammengeschlossen, ein Jahr später erhielt die junge Gemeinschaft einen neuen Namen, den das Seebad bis heute trägt.

Urlaub auf Zuteilung

Auch zu DDR-Zeiten wurde hier natürlich geurlaubt, allerdings in staatlichen Unterkünften auf Zuteilung. Und unter strenger Bewachung durch die Grenzbrigade. Direkt an der Strandpromenade steht bis heute einer von einstmals 27 Wachtürmen, von denen aus die Nationale Volksarmee durch ein fest installiertes Fernrohr die Badegäste ständig im Blick hatte. Dass Soldaten zusätzlich am Strand patrouillierten, konnten die meisten Gäste ausblenden. Sie kannten es nun mal nicht anders.

Die Villen entlang der Uferpromenade waren nach der Wende so marode wie die meisten Häuser in den anderen DDR-Küstenstädtchen. Wer damals schnell und mutig genug war, konnte eine Immobilie zu günstigen Konditionen erwerben. Fast 30 Jahre später sind viele Häuser saniert und abbezahlt.

Ostseeküstenradweg Foto: Google



In Warnemünde laufen heute pro Jahr gut 200 Kreuzfahrtschiffe laut hupend ein, immer begrüßt von einer Schar Touristen, von denen sich viele im berühmten Hotel Neptun einquartieren. Zu DDR-Zeiten waren die 700 Betten zunächst nur für Staatsgäste reserviert, darunter Fidel Castro und Willy Brandt. Später durften dann jeder hier logieren, zwölf Tage Vollpension kosteten 310 Ostmark. Was heute nach einem Schnäppchen klingt, war allerdings einer der teuersten Hotelurlaube, den man in der DDR buchen konnte.

Familien, Alleinreisende, Gruppen aller Altersklassen radeln heute auf dem Ostseeküstenradweg. Überfüllt ist die Rad-Route aber nie. Was sicher auch daran liegt, dass es links und rechts so viel zu entdecken gibt.

Mehr Informationen: Verband Mecklenburgischer Ostseebäder, www.ostseeferien.de sowie Mecklenburger Radtour, www.mecklenburger-radtour.de, die diese Reise unterstützt haben.

Die Strecke führt meist an der Küste entlang, streift aber auch Buchten und Boddenlandschaften oder so hübsche Fotomotive wie die Holländerwindmühle in Stove. Foto: Eva Sünderhauf



Thomas Eberl kommt eigentlich aus Stuttgart. Bevor er in Stralsund „Die Mecklenburger Radtour“ gründete, vermittelte er im Allgäu Trekking-Reisen, unter anderem nach Skandinavien. In Pionierarbeit erschloss er zusammen mit seiner Frau Beate Anfang der 1990er die ersten Touren für Radfahrer an der Ostsee. Etwa 250 stehen inzwischen im aktuellen Katalog, und geradelt werden kann längst auch anderswo: Der Spreewald gehört ebenso zum Programm wie die Mecklenburger Seenplatte, der Fernradweg von Berlin nach Kopenhagen, Sternentouren rund um Dresden oder der Bodensee.

Eberl vermittelt Komplettpakete samt Unterkünften oder einzelne Etappen, und zusammen mit seinen Mitarbeitern stellt er Kalkhoff-Räder oder E-Bikes zur Verfügung, Hundeanhänger oder Kindersitze, Kartenmaterial oder GPS-Daten fürs Smartphone, ein Reparatur-Set und auf Wunsch eine Gepäcktasche.

Eva Sünderhauf