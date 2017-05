Paris für 1,90 Euro

Linienbusse sind in Europas Metropolen die billige Alternative zum Sightseeing-Bus - vor 1 Stunde

PARIS - Städtereisen können teuer werden. Gerade Hop-on-Hop-off-Busse lassen sich ihre Flexibilität mit rund 30 Euro pro Person teuer bezahlen. Deutlich günstiger fahren Sie mit Linienbussen und Straßenbahnen. Die Atmosphäre der Stadt mit Pendlern, Studenten und Hausfrauen ist gratis dabei. Gute REISE hat die schönsten Strecken in beliebten Städten zusammengestellt.

Auch in Paris ist man am günstigsten mit dem Linienbus unterwegs. Die Linie 46 führt durch die Stadt zum Nordbahnhof. © wikimedia



Auch in Paris ist man am günstigsten mit dem Linienbus unterwegs. Die Linie 46 führt durch die Stadt zum Nordbahnhof. Foto: wikimedia



35 Euro kosten in London die Touristenbusse. Wie gut, dass es die Buslinien 11 und 15 gibt. Sie schaukeln an einigen der wichtigsten Sehenswürdigkeiten wie dem Tower, St. Paul’s Cathedral, Piccadilly Circus und Marble Arch vorbei. Mit etwas Glück bekommt man Platz auf der oberen Etage der legendären Doppeldecker. Ab sieben Euro gibt es ein "Off Peak Ticket", das allerdings erst nach der Berufsstoßzeit ab 9.30 Uhr genutzt werden kann.

Zwar ist Paris auf eines der ältesten und größten U-Bahnnetze stolz, für Touristen, die etwas von der Stadt sehen möchten, sind jedoch die Buslinien interessanter. Ein echter Geheimtipp ist die Nummer 24. Sie kreuzt die Seine auf ihrer Fahrt zwischen dem Boulevard Haussmann mit seinen Grands Magasins und dem Jardin des Plantes gleich zwei Mal und passiert neben der Place de la Concorde und der Madeleine auch die schmalen Straßen von Saint-Germain auf dem Rive Gauche, dem linken Ufer der Seine. Besonders schön ist die Passage vorbei an der Kirche Notre-Dame auf der "Île de la Cité". Ein kleiner Zahlendreher und schon gibt es den nächsten Sightseeingbus, die Linie 42. Sie passiert den Eiffelturm, schaukelt die Prunkmeile Champs-Élysées hinunter und fährt an der prachtvoll vergoldeten Opéra Garnier vorbei. All das mit einem einzigen Busticket für 1,90 Euro.

In Rom studieren Touristen im Linienbus besonders gut gestenreiche Telefongespräche, Diskussionen unter Passagieren oder auch die neuesten Modetrends aus Italien. Perfekt geeignet ist die Linie 64. Sie fährt vom Bahnhof Termini über die Piazza della Repubblica mit ihrem eindrucksvollen Brunnen die Via Nazionale hinunter, bis sie die Piazza Venezia erreicht. Kolosseum, Kapitol und Forum Romanum können von dort aus bestens zu Fuß erreicht werden. Auf dem Weg zum Largo Argentina, dem Paradies der römischen Katzen, liegen Pantheon, Piazza Navona und Campo dei Fiori in Laufdistanz von den Haltestellen. Endpunkt: Petersdom. Bustickets kosten 1,50 Euro für hundert Minuten mit Umsteigen. Ein Touristen-Tagesticket kostet ab sieben Euro.

Die Berliner Linie 100 gilt als erste Busverbindung nach der Wiedervereinigung zwischen Ost- und Westberlin. Start ist am Fernsehturm auf dem Alexanderplatz. Von hier fährt der Bus weiter an der Marienkirche, dem Berliner Dom und der Museumsinsel vorbei zum Brandenburger Tor. Von der Haltestelle "Unter den Linden" ist es ein Katzensprung zum Reichstag und ins Regierungsviertel. Die Linie 100 fährt weiter in Richtung Westen, vorbei an Siegessäule und Schloss Bellevue zum weltberühmten Ku’damm und zur Gedächtniskirche. Endstation ist der Bahnhof Zoo. Die gesamte Fahrt ohne Unterbrechungen dauert eine Stunde, Tickets gibt es ab 2,80 Euro.

Stilecht wie ein Fiaker und wesentlich günstiger ist eine Rundfahrt mit der Elektrischen, wie die Wiener ihre Straßenbahn nennen. Die Linie D ist die Stadtführerin auf Schienen. Start ist der ehemalige Südbahnhof. Von dort geht es an Schloss Belvedere und am Schwarzenbergplatz vorbei zur Wiener Ringstraße, an der zahlreiche Sehenswürdigkeiten liegen, darunter Staatsoper, Hofburg, Parlament. Übers Rathaus geht es nach Nussdorf, wo unzählige Heurigenlokale liegen. Tickets kosten ab 2,20 Euro, ein ganzer Tag 7,60 Euro.

Sandra Ehegartner