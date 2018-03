Pilgern für Kenner

Der Ignatiusweg in Spanien ist weitgehend unbekannt und daher einsam - vor 1 Stunde

LOYOLA - Die Massen pilgern auf dem spanischen Jakobsweg, doch Kenner zieht es auf den noch relativ unbekannten Camino Ignaciano, den Ignatiusweg

Typisch für Pilger: großes Gepäck auf dem Rücken. Und in der Hand einen Holz- oder Bambusstock. Auch die Pilger Ewa aus Polen und George aus Kanada kommen damit gut zurecht. © Kerstin Benz



Typisch für Pilger: großes Gepäck auf dem Rücken. Und in der Hand einen Holz- oder Bambusstock. Auch die Pilger Ewa aus Polen und George aus Kanada kommen damit gut zurecht. Foto: Kerstin Benz



Die kleine Abtei klammert sich trotzig an den Bergrücken. Schön grün ist es hier oben. Fast wie im Allgäu. Nur dass keine deutschen Eichen wachsen, sondern Palmen und Platanen. Baskenland eben.

Ein Zisterziensermönch öffnet bedächtig das Tor und lässt die ersten Besucher des Tages in den Innenhof: Pilger, die zielstrebig den Klostershop ansteuern und sich den begehrten Stempel für ihren Pilgerpass abholen. Um dann in die Kapelle zu streben, in der schon die Orgel zu Bachs "Vater unser im Himmelreich" anhebt. Zugegeben. Sie hat nur ein dünnes Stimmchen. Kein Vergleich mit der großen Schwester, die einige Kilometer weiter unten im Tal steht, in der barocken Basilika von Loyola. Wenn der Organist dort in die Tasten greift, dann raunt es nicht, sondern braust und dröhnt. Und die Luft vibriert bis unter das Rund der mächtigen Kuppel.

Aber hier wie dort ist die Wirkung so umwerfend, dass man gerne ein Kerzlein anzündet. Und ein bisschen ins Grübeln gerät. Über Gott und die Welt. Den Weg, der angeblich das Ziel sein soll. Und schmerzende Füße.

Eine Schicksalsgemeinschaft

Die behandeln sich gerade auch Ewa Karolska und George Probek. Sie Mode- und Textildesignerin aus Polen. Er Förster irgendwo in den Wäldern um Vancouver, Kanada. Seit ein paar Tagen sind die 29-Jährige und der 55-Jährige Schicksalsgenossen auf dem Camino Ignaciano, dem Ignatiusweg. Weil man um diese Jahreszeit, in der Nebensaison, kaum eine Menschenseele trifft. Was schon mal nicht ganz ungefährlich ist, wenn es so wie in den letzten Tagen geschüttet hat. Wenn Wald- und Feldwege schlammig sind. Wenn die Kühe ringsum vom vielen Stehen auf steilen Berghängen fast schon Hüftschiefstand haben. Und wenn Schafe, wie Orangen im Netz, nur noch von Weidezäunen am Hang gehalten werden.

"Wer soll einem denn da unterwegs helfen, wenn man sich den Knöchel verknackst?", fragt George. "Oft gibt’s noch nicht mal Handyempfang." Trotzdem ist dieser Pilgerpfad genau das, wonach er gesucht hat. Seit eine gute Freundin daheim einen tödlichen Autounfall hatte, scheut er Rummel. Glaubt, dass Gott will, dass er sich wieder mit Gott beschäftigen soll. Und wo könnte man das besser als hier? Auch Ewa ist froh, dass der Beinahe-Burnout, für den sie ihr Leben ändern wollte, musste!, fast schon wieder Geschichte ist. "Ich hab hier meine Ruhe gefunden."

Pilgern. Was ist das eigentlich für ein Phänomen, das sich bei einer bestimmten Spezies von Urlaubern immer mehr ausbreitet wie eine ansteckende Krankheit? Für den Camino Ignaciano würden Historiker die Sache wohl so erklären: Wegbereiter war Ignatius von Loyola, der später den Jesuitenorden mitbegründen sollte.

Eine Kanonenkugel zertrümmerte 1522 im Krieg sein Bein – und die Karriere als Ritter und früher Womanizer. Weshalb er den Rückzug nach innen antrat und fortan als Pilger Erleuchtung suchte. Und fand. Auf einer 750 Kilometer langen Ochsentour, vom Familiensitz in Loyola, immer Richtung Osten. Bis ins katalonische Manresa und das hoch in zerklüfteten Bergen liegende Montserrat-Kloster in der Provinz Barcelona. Ein Wunder? "Nö", flachst Weihbischof Wolfgang Bischof ein bisschen verschmitzt, der an diesem Tag eine Gruppe für das Bayerische Pilgerbüro München begleitet, "höchstens insofern, als dass aus einem mittelalterlichen Playboy tatsächlich ein Heiliger wurde."

Eher sachliche Gründe werden Touristiker für die neue Bewegung anführen. Wenn auch mit leuchtenden Augen, angesichts der Besucherzahlen, die sich wie Kurse an der New Yorker Börse zu Hochzeiten entwickeln. So drängten sich 2017 auf dem spanischen Jakobsweg nach Santiago de Compostela satte 300 000 Pilger. Plus normale Touristen, Tages- und Übernachtungsgäste.

2018: Tendenz steigend. Sozusagen ein christliches Problem, das in betroffenen Orten und Regionen ziemlich weltliche Sorgen macht: Weil es Pilgermassen und steigende Immobilien- und Lebenshaltungskosten für Einheimische generiert. Nicht zu vergessen: Schluss mit der himmlischen Ruhe.

Bilderstrecke zum Thema Pilgern auf dem Ignatiusweg in Nordostspanien Für die Massen heißt es auf dem spanischen Jakobsweg "go West"! Kenner jedoch pilgern in die andere Richtung: vom Baskenland Richtung Barcelona auf dem noch relativ unbekannten Camino Ignaciano, dem Ignatiusweg.



Wünscht man sich all das auch für den Ignatiusweg im schönen Euskadia, wie die Region im Norden Spaniens auf Baskisch heißt? Für die vielen geheimnisvollen Buchen- und Kastanienwälder, in denen ein guter Waldgott, Basa jaun, die Bäume beschützt? Für Städte und Dörfer, an deren Hauswänden Disteln böse Geister fernhalten? Und L’amia, eine schöne Sirene mit langem, rotem Haar die Sagenwelt bevölkert, wie Tour Guide Oskar Antzvola aus Santa Cruz von seinen Landsleuten erzählt, deren Kultur noch immer stark von der Natur und religiöser Mystik gespeist wird?

Natürlich nicht! Noch ist der Ignatiusweg ein kleiner Geheimtipp. Von Fermín Lopetegui, einem 63-jährigen Metallingenieur aus Zumarraga in die Neuzeit gerettet. Mühevoll hat er den Pfad seit 1971 rekonstruiert.

Viele der Wegweiser an Felsbrocken, Zäunen, Bäumen, Hauswänden, tragen seither seine Handschrift: orangefarbene Pfeile, das Symbol für den Camino Ignaciano. Logisch, dass man nun im Baskenland mit rund 1000 gezählten Wanderern pro Jahr auf dem hauseigenen Weg ein bisschen mehr am Pilgertourismus teilhaben möchte, meint auch Jone Karres, eine Reiseleiterin aus San Sebastián, die man für den gesamten Ignatiusweg buchen kann, aber auch für einzelne Etappen. "Pilger wollen essen, müssen schlafen. Dafür eine gute Infrastruktur zu schaffen, sehen viele Ortschaften als Chance: Weil es die Landflucht aufhält."

Das bedeutet auf den Ignatiusweg übertragen: Übernachten wahlweise in Pilgerherbergen wie dem schlichten, aber zweckmäßigen Hostal "Arrupe", direkt neben dem Jesuitenkloster im stillen Loyola. Dort, wo nachts noch Käuzchen schaurig vor den Fenstern rufen. Oder in kleinen Hotels und Pensionen bis hin zu 4-Sterne-Paradores. Mit allem Luxus, den das müde Pilgerhaupt am Ende eines langen Tages schätzt.

Wie das kulinarisch funktioniert? Etwa mit Pintxos, dem Gegenstück zu spanischen Tapas, nur 1000 Mal raffinierter. Auf die mit viel Liebe zubereiteten Häppchen stößt man überall. Zu jeder Tageszeit und noch in der kleinsten Bar oder der entlegensten Kneipe.

Beim Pilgern hat man immer wieder hübsche Ausblicke. Hier auf das mittelalterliches Dörfchen Antoñana. © Kerstin Benz



Beim Pilgern hat man immer wieder hübsche Ausblicke. Hier auf das mittelalterliches Dörfchen Antoñana. Foto: Kerstin Benz



Auch ein Erlebnis: ein Mittagessen im Weinberg im Freien. Etwa in der Weite der Autonomieregion Rioja, nahe Logroña. Während eine leichte Brise sanft durch die Rebstöcke streicht, labt man sich an Tellern mit frischem Spargel und Artischocken. Dazu ein Riesen-Entrecôte al punto oder fangfrischer Kabeljau aus dem Atlantik. An der Biskaya-Küste vielleicht noch ein Glas Txakoli, ausgezeichneten Weißwein. Oder in einem Bergnest oberhalb von Azpeitia in einer Sidreria schäumendem Apfelwein. Dazu einen Idiazábal, typischen Schafskäse aus Abadiño, mit unvergleichlich würzigem Aroma. Nicht Leben wie Gott in Frankreich, sondern wie ein gütiger Gott im Baskenland! Auch das kann Pilgern sein.

Mehr Informationen:

Bayerisches Pilgerbüro

www.pilgerreisen.de, das diese Reise unterstützt hat.

Buchtipp:

Der Ignatiusweg ist noch wenig frequentiert. Allerdings sollte man sich genau deshalb nicht ohne einen guten Pilgerführer in deutscher Sprache auf den Weg machen: "Der Ignatiusweg – von Loyola über Saragossa nach Manresa" von José Luis Iriberri und Chris Lowney (Tyrolia Verlag, 29,95 Euro). Das Buch beschreibt den neuen, mit orangefarbenen Pfeilen gekennzeichneten und ausgeschilderten Pilgerpfad, der auf über 600 Kilometern südlich der Pyrenäen von Loyola im Baskenland bis Manresa in der Provinz Barcelona führt. Dabei folgt er den Stationen, die Ignatius López de Loyola (1491-1556), der spätere Gründer des Jesuitenordens, nach einer dramatischen persönlichen Lebenskrise zurückgelegt hatte.

Wie in seiner Autobiografie "Bericht des Pilgers" beschrieben, zog es Ignatius erst zum bekannten Wallfahrtsort Montserrat, von wo aus er sich von Barcelona Richtung Jerusalem einschiffen wollte. Eine Pestepidemie machte diese Pläne zunichte. Heute folgt der Ignatiusweg über malerische Ausläufer des Kantabrischen Gebirges dem Ebro entlang durch die trockene Halbwüste der Monegros bis zum Kloster Montserrat und nach Manresa.

Das Buch liefert fundierte Informationen zur bewegten spanischen Geschichte ebenso wie zur tiefen Spiritualität des Ignatius und seiner "Exerzitien". Zu beidem gibt dieser Reiseführer neben Karten und zahlreichen Fotos Adressen, praktische Tipps und Anleitungen.

Kerstin Benz