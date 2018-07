Prächtiger Barock ist was fürs Auge

TETTNANG - Das gotische Ulmer Münster ist ein halbdunkler, düsterer, strenger Raum, in dem die mittelalterlichen Menschen voller Ehrfurcht Gott begegnen sollten. Was für ein Kontrast liegt da nur wenige Kilometer weiter in Wiblingen in Oberschwaben: Die barocke Basilika St. Martin ist hell und freundlich, es wimmelt von Engeln und Putten, überlebensgroßen Heiligenfiguren und vergoldeten Kapitellen. Bunte Deckengemälde ziehen die Blicke hinauf, vergoldete Girlanden schmücken die Predigtkanzel, Schnörkel und opulente Verzierungen füllen die Kirche.

Typisch Barock, dieser holzggeschnitzte Engel. Foto: Hartmut Voigt



Ein Feuerwerk fürs Auge sind die Gotteshäuser und Schlösser der Oberschwäbischen Barockstraße: Ob in Steinhausen mit der schönsten Dorfkirche der Welt (laut Eigenwerbung), im Kloster Weingarten, in der Wallfahrtskirche Birnau am Bodensee oder im Schloss Tettnang - überall bunte, üppige Farbenpracht aus der Zeit zwischen 1650 und 1800, die auf manchen Betrachter heute kitschig und überladen wirkt.

Sie ist jedoch Ausdruck unbändiger Lebensfreude des barocken Menschen - und der Todesangst zugleich: Das ablaufende Stundenglas, der mahnende Engel an der Uhr, diese bildlichen Hinweise, dass das Leben vergeht, finden sich immer wieder. "Man verstand die Kirche damals als Festsaal Gottes, der Altar war Theaterbühne", erklärt Kunsthistorikerin Monika Küble.

Die Schwäbin sieht im Ende des Dreißgjährigen Krieges 1648 eine Initialzündung für den Barock: Die Bevölkerung war durch marodierende Soldatenhorden, Hungersnöte und Pest extrem dezimiert. Die Überlebenden feierten das Leben, hatten Sehnsucht nach Buntheit, Leichtigkeit und Unbeschwertheit, was sich bei der "Upperclass" ausdrückte: in den Fürstenhöfen und beim Klerus. Auf den vier Routen der Oberschwäbischen Barockstraße zwischen Ulm und dem Bodensee sieht man das eindrücklich.

Monika Küble verrät einen beliebten Trick kirchlicher Barockbaumeister: Oft betritt man das Gotteshaus durch einen niedrigen, dunklen Vorraum, um dann durch die Helle und überquellende Fülle des Hauptraums überrascht zu werden - ein fein inszenierter Wow-Effekt.

Was die Bauleute, die oft aus Vorarlberg kamen, geschaffen haben, wurde von Stuckateuren verfeinert. Stuck-Dynastien haben so dem oberschwäbischen Barock den Schwung der Rocaille verliehen. Illusion

Die Wallfahrtskirche Birnau am Bodensee. Der Altarraum war im Barock eine Theaterbühne. Foto: Hartmut Voigt



smalereien, mit denen sie das Auge des Betrachters täuschen, finden sich überall - die Kuppeln in den Kirchendecken sind in Wirklichkeit ziemlich flach, obwohl sie durch perspektivisch gemalte Säulen enorm hoch wirken.

Nur beim Hinaufgehen sieht man die Tugenden

Die Schönheit von Stuck und Malerei war kein gefälliger Selbstzweck, der beeindrucken sollte, meint Benediktiner-Abt Johannes Schaber beim Gang durch das Treppenhaus des Klosters Ottobeuren: "Es ist nicht nur Verzierung, sondern auch Aussage. Das Treppenhaus wurde als Himmelsleiter dargestellt. Mit der Frage: Wie viel kann der Mensch beitragen auf seinem Weg zu Gott?"

Beim Hinaufsteigen zeigt der 50-jährige Mönch auf die dargestellten Tugenden, die den Menschen dem Himmel näher bringen. Und Abt Johannes macht klar, dass beim Hinuntergehen der Treppe auf einmal menschliche Laster sichtbar werden. Beim Weg nach oben sind sie nicht zu sehen - ein Trick.

Der Geistliche hat sich in viele Geheimnisse des barocken Klosters Ottobeuren hineingearbeitet: Die Darstellungen sind heute erläuterungsbedürftig, denn das kulturelle Wissen jener Epoche erklärt sich nicht von selbst: Man muss sich bemühen, um die barocken, teilweise rätselhaften Bilder zu entschlüsseln.

Doch dafür nehmen sich viele Gäste gar nicht die Zeit: "Meine Mitbrüder haben schon mehrfach beobachtet, dass manche Busgruppen sogar unsere großartige Basilika gar nicht mehr anschauen, sondern bei uns nur kurz auf die Toilette gehen. Dann geht es weiter zur nächsten Station", berichtet Abt Johannes kopfschüttelnd.

Zwischen 11. und 19. August lernen Besucher an 23 Stationen zur Barockwoche das Leben der Zeit kennen - mit Konzerten, Kirchen- führungen, Festessen nach Originalrezepten oder Infos zu berühmten Bildhauerfamilien und ihren Engels- und Heiligenschnitzereien.

