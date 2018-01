Rabatt gegen persönliche Daten

Ein Hype ist ausgebrochen: Hotels und Reisefirmen gehen gerade auf die "Guest Journey". Das heißt übersetzt: Sie kundschaften seine digitalen Spuren von der Inspiration über die Recherche und die Buchung bis über den Aufenthalt hinaus aus. Und während der Gast seine Füße hochlegt, wollen ihm die Anbieter passgenau eine Fußreflexzonenmassage offerieren — sie interessieren sich für Zusatzgeschäft.

Auch im Urlaub übernimmt das Smartphone immer mehr Funktionen - bald wird es zum Beispiel zum Zimmerschlüssel. © Friso Gentsch/dpa



Branchen-Scout Juan A. Sanmiguel hat eine Vision: "Am Flughafen kann ich problemlos mit dem Smartphone einchecken. Warum geht das nicht auch im Hotel?" Sein Start-up Hotelbird will das ermöglichen. Und mehr noch: "Wir digitalisieren Kommunikation. Der Gast bucht online, er bekommt einen digitalen Schlüssel aufs Handy, bezahlt mit dem Handy, und er checkt online wieder aus."

Diese Visionen werden schon bei Hotelketten wie IntercityHotel und Super 8 umgesetzt. Alle Großen und Kleinen der Hotelbranche interessieren sich für die "Guest Journey". Bereits vor zwei Jahren hat Europas größter Beherbergungskonzern Accor Hotels seinen Digitalplan ausgerufen, 270 Millionen Euro ist er schwer. Im Fokus: die Customer Journey, ein Zwilling der Guest Journey.

Ex-Accor-Hotels-Sprecher Eike Kraft: "Wir wollen zum umfassenden und unverzichtbaren Reisebegleiter werden. Dazu kombinieren wir den Hotelaufenthalt mit Flügen, in der App können Sie auch Bewertungen von Tripadvisor studieren und ein Taxi bestellen." Ziel: Unter die Top 3 Reise-Apps zu gelangen, die jeder Gast auf dem ersten Bildschirm seines Smartphones hat."

Jetzt schon das anbieten, was der Kunde erst im nächsten Augenblick will: Natürlich funktioniert das nur, wenn man an möglichst viele persönliche Daten kommt. Wir Deutschen hinterfragen sowas besonders kritisch. Aber Kraft beruhigt: "Wir lassen dem Kunden ja die Wahl. Wer mag, der kann auch weiterhin per Telefon buchen und bar bezahlen." Wer sich aber zum Beispiel für das Loyalitätsprogramm von Accor entscheidet, der gibt dem Hotelriesen seine Daten. Zum Lohn bekommt er zehn Prozent Rabatt.

Geld sparen und günstiger reisen dank Digitalisierung: Das versprechen auch die vielen neuen Hotelketten, die gerade entstehen. "Lean Luxury" heißt etwa das Konzept bei Ruby Hotels. Geschäftsführer Jens Gmiat: "Wir sind ein Fünfsternehaus in den Punkten, die unseren Gästen wichtig sind. Zum Beispiel hinsichtlich der Betten." Eine klassische Reservierungsabteilung gibt es aber nicht. Man kann hier nur online reservieren — man checkt online ein und online aus. Wer das nicht mag, für den sind Mitarbeiter da — der Gast entscheidet. Noch muss man sich eine Zimmerkarte holen. Aber das Handy als Zimmerschlüssel wird in wenigen Monaten eingeführt.

Im Notfall soll aber immer Personal bereitstehen, das hilft. Denn die Verbraucher sind noch sehr misstrauisch ob all dieser Neuerungen. Nur jeder Dritte mag elektronischen Check-in. Und nur knapp jeder fünfte Gast würde in Hotels ohne Menschen an der Rezeption buchen, ergab gerade eine Befragung des Digital-Verbands Bitkom.

Eine andere Frage: Warum kann ich mir eigentlich immer noch kein Zimmer im Hotel aussuchen, so wie ich mir selbstverständlich einen Sitzplatz im Flieger wähle? Juan Sanmiguel begründet das mit den komplexeren Abläufen: Wenn etwa im Flieger Sitz Nummer 4A reserviert wird, dann ist er beim nächsten Flug wieder frei für andere. Die Hotelbuchung für eine Nacht im Zimmer 324 sperrt aber dieses Zimmer für alle, die etwa die ganze Woche buchen wollen. Über all dies macht sich die Branche heute schon Gedanken.

Doch wollen die Kunden all diesen digitalen Mehrwert überhaupt? Werden sie überhaupt gefragt? Oder geht die Initiative nicht vielmehr von den Anbietern aus, die mächtig Geld sparen wollen? Susanne Baumer von der Verbraucherzentrale Bayern meint: "Der Konsument will vor allem nicht, dass Unmengen von Daten über ihn gespeichert werden." Sie wertet deutschlandweit Beschwerden zu Digitalgeschäften bei den Verbraucherzentralen aus. Hauptproblem ist die Transparenz: "Ich weiß nicht, was an Daten abgezogen wird und was damit passiert."

Dazu kommen diverse Wildwest-Manieren der digitalisierten Gastgeberbranche: "Die Verbraucher ärgern sich, wenn sie ein angeblich günstiges Zimmer finden und wenn es dann mit jedem Buchungsschritt teurer wird."

Und schließlich bemängeln Kunden die Unausgereiftheit vieler Lösungen. Vor allem die Hotelportale haben noch Defizite in der ersten Phase der Guest Journey, wo es um Inspiration oder Träume geht. Wenn der Kunde offen ist und weder konkrete Ziele noch Termine hat.

