Salzburger Mozartwoche: Die tanzen zu Amadeus

Ein Blick hinter die Kulissen eines tollen Kulturprogramms - vor 57 Minuten

SALZBURG - Hier heißt sogar das nahegelegene Skigebiet "Amadé". Wolfgang Amadeus Mozart ist allgegenwärtig, die Musikstadt Salzburg ist stolz auf ihren berühmtesten Sohn. Und feiert ihn alljährlich ganz besonders um seinen Geburtstag herum (27. Januar) mit den Mozartwochen. Eine Spurensuche mit Blick hinter die Kulissen.

Marionetten warten auf den Auftritt im Salzburger Marionettentheater. © Jürgen Dennerlohr



Marionetten warten auf den Auftritt im Salzburger Marionettentheater. Foto: Jürgen Dennerlohr



Es gilt ohnehin als das bedeutendste Mozartfestival der Welt, und nun hat sich die Stiftung Mozarteum noch einen Weltstar ins Boot geholt: Der Tenor Rolando Villazón ist neuer Intendant der Festspiele. "Die Reise beginnt im Kopf von Mozart. Und endet im Herzen von uns allen", sagt Villazon. Auf dieser Reise will er die Besucher mit Konzert und Ballett, Schattentanz und Marionettentheater, Kabarett und Pantomime mitnehmen, dem Publikum "das Bestmögliche von Mozart" präsentieren.

Das tut er nicht nur in den großen Häusern (allein die Bühne im 2200 Plätze umfassenden Festspielhaus ist 2500 Quadratmeter groß), sondern oft auch im kleineren Rahmen wie dem Salzburger Marionettentheater. Es besteht seit über 100 Jahren, wurde von der Unesco in die Liste des immateriellen Kulturerbes aufgenommen und stand kurz vor dem Aus. Doch die künstlerische Leiterin Barbara Heuberger zog Sponsoren an Land, demnächst soll das Puppenspiel in einen Verein übergehen, die Zukunft scheint gesichert. Am Anfang stand der Kasperl, im Lauf der Jahre wurden über 150 Produktionen in das Repertoire aufgenommen. Und bei einer Führung zeigt Heuberger ihre mit viel Liebe handgefertigten Hauptdarsteller.

Sind die Karten für das kleine Barocktheater schon deutlich günstiger als Oper und Konzerte in Felsenreitschule oder dem Haus für Mozart, so gibt es noch einen Geheimtipp für Gratis-Kunstgenuss während der Mozartwoche oder in der Festspielzeit: In der Universität Mozarteum Salzburg stehen jährlich an die 700 Veranstaltungen auf dem Programm, "so ab 16 Uhr ist in einem der beiden Studios gleich am Eingang eigentlich immer was los", verrät Nadine Story, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit des Hauses. Und die Aufführungen der Studierenden sind kostenlos.

Nicht selten klopfen Besucher auch einfach an eine der Türen und belauschen die Unterrichtsstunden. Mit etwas Glück landen sie dann bei Professor Andreas Weber, der die Abteilung für Hochbegabtenförderung leitet und die neuen Wunderkinder auf ihre Karriere vorbereitet. So wie Marie-Sophie Hauzel: Die 18-jährige Pianistin studiert seit ihrem achten Lebensjahr am Mozarteum; sobald sie das Abitur in der Tasche hat, folgt die Bachelor-Prüfung.

Mozartkugeln mit Hand gegossen

Doch zurück zu Wunderkind Wolferl: An dessen Geburtshaus an der Getreidegasse ist wohl jeder Salzburg-Besucher schon einmal vorbeigekommen, beim Betreten des Museums im ersten Stock (freier Eintritt mit der Salzburg-Card) fällt der Blick auf eine überdimensionale, glitzernde Mozartkugel, der Exportschlager schlechthin: Allein der Marktführer produziert jährlich 185 Millionen Stück, doch in der Konditorei Fürst formt der Ur-Ur-Enkel von Paul Fürst, dem Erfinder der Mozartkugel, die Pralinen noch heute handwerklich: Die Kugeln aus Nougat und Pistazien, wahlweise mit oder ohne Marzipan, werden nach dem Rollen auf ein Stäbchen gesteckt und in Schokolade getaucht; das Loch wird dann händisch mit einem Schoko-Kleks verschlossen, deshalb haben die handgefertigten Kugeln einen "Nabel".

Bilderstrecke zum Thema Frühlingsskifahren in St. Johann-Alpendorf - Ski amadé Wer spät im Winter bis rund um Ostern auf die Piste will, hat mit einigen Widrigkeiten zu rechnen. Doch die Vorteile überwiegen - wer es einmal gemacht hat, wird es lieben.



Im Geburtsthaus sieht man an alten Bildern, dass Mozart eigentlich ganz anders ausgesehen hat, als uns das "Staniolpapierl" um die Mozartkugel weismachen will. Wer aber erfahren möchte, wen aus seinem nahen Umfeld Mozart mit dem Namen "Pimperl" bedacht hat und warum er die Briefe an seine Schwester Nannerl gerne mal als "Ritter von Sauschwanz" unterschrieben hat, der muss sich schon einer Führung anschließen.

Im Amadé-Ski-Shuttle übernimmt dann Guide Brian, der schon vom Bus aus die Leih-Ausrüstung organisiert und sich um die Liftkarten kümmert. Jeden Morgen um 8.30 Uhr geht es vom Mirabellplatz nach Flachau im Salzburger Land, am Nachmittag wieder zurück. Die Kombination aus Stadturlaub, Wintersport und Kunstgenuss ist gerade während der Mozartwoche in dieser Form wohl einmalig.

"Die Reise beginnt im Kopf", sagt ein begeisterter Rolando Villazón, und "in Mozarts Welt siegt stets das Licht". Er habe einen großen Weg mit Mozart beschritten, "er ist ein guter Freund geworden". Und dem sang der Tenor dann zusammen mit "Los Mariachos Negros" am 27. Januar ein herzliches Geburtstagsständchen.

Hier das Video dazu auf unserer Facebook-Seite: https://www.facebook.com/gute.reise.nordbayern.de/

Rolando Villazón singt ein Ständchen. © Jürgen Dennerlohr



Rolando Villazón singt ein Ständchen. Foto: Jürgen Dennerlohr



Mehr Informationen:

www.salzburg.info/de sowie www.salzburgerland.com/de,

die diese Reise unterstützt haben.

Jürgen Dennerlohr Neumarkter Nachrichten E-Mail