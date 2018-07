Sauber blamiert in Japans Thermalbädern

KYUSHU - Das Onsen ist eine Lebensphilosophie: Entspannen auf Japanisch! Ob im Luxushotel oder in einer ländlichen Dorfherberge - gebadet wird in Japan immer und überall. Oft Tag und Nacht. Die Quellen plätschern ja auch rund um die Uhr vor sich hin. Dabei kann man dort aber auch in viele Fettnäpfchen steigen.

Japaner freuen sich immer, wenn sich ein Europäer in eines ihrer Bäder traut. Wie in Beppu, auf Japans drittgrößter Insel Kyushu. Foto: Kerstin Benz



"Oje, oje, Schuhe sind hier nicht erlaubt!", zwitschert mich die Rezeptionistin entsetzt auf Japanisch an. Auch unser Guide Fumiko rollt die Augen beim Anblick meiner staubigen Sneaker, mit denen ich gerade das Miniplateau vor dem Empfang betreten habe. Eingangsbereiche von Tempeln, Hotels und Restaurants mit Stufen höher als fünf Zentimeter soll ich hier noch oft fürchten lernen.

In Japan gelten Straßenschuhe als unrein. Der Wechsel in überall bereitstehende Zori (Hausschläppchen) ist ein Muss. Genau wie die Extra-Pantinen für den Besuch des stillen Örtchens. Die Empfangsdamen des Ryokan, einer landestypischen Herberge, kichern verstohlen, als ich mit den Armen rudernd versuche, die Balance zu halten, um bloß nicht den Fußboden mit den Socken zu berühren. Auch das verstieße gegen die japanische Etikette. Sei’s drum, jetzt geht es erst einmal in den Onsen, japanische Badekultur kennenlernen. Und wo könnte man das besser als auf der Insel Kyushu?

Wörtlich übersetzt bedeutet Onsen: heiße Quellen. Über 28 000 sprudeln von Hokkaido im Norden bis Kyushu im Süden aus fast jeder Pore des Landes. Ein schwefel- und mineralhaltiges Geschenk von Mutter Natur, die es unter Nippons Inseln gewaltig grummeln lässt. Denn vor der Pazifikküste stoßen gleich vier tektonische Platten aneinander, was bis heute immer wieder enorme Kräfte freisetzt. Mit gefürchteten Folgen.

Onsen ist aber auch eine Lebensphilosophie: Entspannen auf Japanisch! Ob im Luxushotel oder einer ländlichen Dorfherberge - gebadet wird in Japan immer und überall. Oft Tag und Nacht. Die Quellen plätschern ja auch rund um die Uhr vor sich hin.

Ganz besonders in Beppu, der Mutter aller Onsen in der Präfektur Oita. Der Kurort an der Küste der südlichsten der vier Hauptinseln darf getrost als ganz heißes Pflaster bezeichnet werden. Zählt er doch zu den drei beliebtesten Onsen-Gebieten des Landes, das 3700 offizielle Thermalquellen hat.

Beppu ist eine Stadt, in der die Erde schwer ausatmet aus zahllosen dampfenden Erdspalten und kochenden Wasserlöchern. Aus rostigen Rohren und Schloten schießen in der ganzen Stadt weiße Schwaden aus der vulkanischen Unterwelt in den Himmel. Kein Wunder, dass die Japaner das Jigoku - dampfende Hölle - nennen.

Mit einem Tüchlein die Blöße bedecken

Der Besuch in der Jigoko meines Ryokans dagegen ist eine Offenbarung. Schon wegen der exotischen Unterbringung in Räumen mit Reispapier-Schiebetüren. Und einem Nachtlager auf Tatami-Matten und dünnem Futon, das mir dienstbare japanische Geister zur Schlafenszeit bereiten.

Natürlich kassiere ich auch im Onsen einen Tadel: "Kutsu-wa-dame!", Schuhe runter! Ich war erneut mit falschen Tretern unterwegs. Auf Gaijin (Ausländer) lauern aber noch andere Fettnäpfchen. Ach was, Eimer!

Wehe dem, der in den meist streng nach Männern und Frauen getrennten Badeabteilungen nicht pingelig den Körper schrubbt. Oder gar das Onsen-Wasser mit Seifenresten verschmutzt! Wehe auch, wer sich mit dem topflappengroßen weißen Tüchlein den Schweiß von der Stirn wischt, das hier Jeder mit sich herumträgt. Der "Tenugi" hat schließlich nur eine Funktion: beim Wechsel von einem Becken ins andere die eigene Blöße bedecken. Denn Onsen sind textilfreie Zone!

Zum Spaß werden Touristen in Kimonos gewandet und von den Japanern bestaunt. Foto: Kerstin Benz



Onsen-Wasser stammt aus kochendheißen Quellen und muss erst badetauglich heruntergekühlt werden. Aber auch so liegt die Temperatur in den meisten japanischen Bädern noch immer bei schweißtreibenden 43 bis 48 Grad.

Trotzdem ist es himmlisch, etwa im sechsten Stock hoch über der Stadt in einem hölzernen Zuber zu sitzen. Und mit Blick aufs Meer aus den Onsen der Nachbarschaft überall Dampfsäulen in den Abendhimmel aufsteigen zu sehen. Oder beim zweiten Badegang im knietiefen, mit Bambus umstandenen Freiluftbecken aus wuchtigen Steinblöcken zu sitzen. Auf die Heilwirkung des Thermalwassers schworen übrigens schon die alten Samurai.

Höllisch heiß sind aber noch andere Stellen in Beppu. Beispielsweise die "Jigoku Mushi Kobo". Aus der mit Onsen-Dampf betriebenen öffentlichen Garküche wabert dichter Nebel aus gemauerten Öfen. Darin versenken hungrige Gäste vorsichtig Drahtkörbe mit mitgebrachtem oder im Restaurant gekauftem Fleisch, Gemüse, Fisch oder Meeresfrüchten. Essen ist seit jeher eine tragende Säule des Gesamtpakets "Onsen". Und gerade Ryokans sind bekannt für klassische japanische Küche, die sich durch leckere, köstlich duftende Spezialitäten aus der Region hervortut.

Stinkendes Wasser aus acht Höllen

Weniger gut riecht es dagegen bei einem Besuch in den "Acht Höllen" der gleichnamigen Tour, die Beppu im Sightseeing-Angebot hat: "Umi Jigoku", die "Meereshölle", die das unglaubliche Türkisblau ihres kochenden Quellwassers aus 200 Metern Tiefe dem hohen Gehalt an Eisensulfat verdankt. Im "Oniishibozu Jigoku" werden dagegen dickflüssige graue Schlammblasen ausgespuckt, die kurz vor ihrem Zerplatzen dem kahlen Schädel eines Mönchs ähneln: Mönchskopfhölle. Die "Chinoike-Jigoku" - Bluthölle - erschließt sich von selbst: Im Wasser gelöste Mineralien färben alles blutrot. Sogar heißen Dampf.

Das wahre Tor zur Hölle präsentiert sich jedoch in der Präfektur Kumamoto, zwei Autostunden entfernt: Der größte Vulkankrater der Welt mit ringförmiger Caldera, die sich auf 120 Kilometern rund um den Mount Aso ausdehnt. Im Innern des Kraters leben 90 000 Menschen zwischen Reisfeldern, fruchtbaren Grassteppen und Ackerland um fünf Vulkankegel herum. Einer davon ist noch immer aktiv: der 1506 Meter hohe Naka-dake, der zuletzt 2016 ausbrach.

Auch wenn dies erdgeschichtlich nur ein harmloser Rülpser war, der eine kilometerhohe Aschewolke produzierte, die als schwarze Schicht auf Obst und Gemüse die Waren der Bauern unverkäuflich machte - ein Helikopterflug über den smaragdgrünen Kratersee, von dessen Rand tief unter uns giftige weiße Schwaden aufsteigen, zeigt eindrucksvoll, wie fragil der Erdmantel an dieser Stelle noch ist.

In dieser Straßenküche kochen die Frauen mit heißem Dampf aus dem vulkanischen Boden. © Kerstin Benz



In dieser Straßenküche kochen die Frauen mit heißem Dampf aus dem vulkanischen Boden. Foto: Kerstin Benz



Mit einer wenig friedlichen Natur hat auch Kengo Nakayama Erfahrungen. Ihn haben 2011 die Nachwehen von Fukushima getroffen - als er an der Küste noch ein Hotel besaß, das er mit Frau und Sohn betrieb. Und als nach dem furchtbaren Tsunami die Touristen wegblieben. Wasser wollte er keines mehr sehen. Lieber schlug er in den Wäldern des Aso-Kuju-Nationalparks seine Zelte auf. Im wahrsten Sinne des Wortes: Seit einem Jahr betreibt er dort mit Ehefrau Mitako und Sohn Riki ein sogenanntes Luxury Camp. Einen kleinen, aber feinen Luxus-Zeltplatz an den bewaldeten Hängen der Caldera, dem mächtigen Mount Aso gegenüber. Und mitten in einer idyllischen Natur, die aussieht wie das Set zu "Jenseits von Afrika".

Nach einem gnadenlos erholsamen Tag brät der Chef des Hauses vor dem mit Klimaanlage und Hightech möblierten Zelt ein Stück Kobe-Beef auf dem Grill: erlesen marmoriertes und sündhaft teures Fleisch vom legendären Wagyu-Rind, das von Kyushu stammt.

Inzwischen bin ich zum Kenner japanischer Gebräuche geworden: Neuerdings streife ich sogar beim Auschecken brav die Zori-Schläppchen ab. Und erst fünf Zentimeter tiefer schlüpfe ich in meine Sneaker zurück. Auch Guide Fumiko ist zufrieden mit mir: "Daijobu-desu!" - Gut gemacht.

Kerstin Benz