Schlägt die Reiseapp den gedruckten Reiseführer?

NÜRNBERG - Viele wollen ein Buch in der Hand halten, das sie durchs ferne Land führt. Andere widerum schwören auf Informatiionen aus ihrem Mobiltelefon. Klar ist: beide Medien haben ihre Vor- und Nachteile. Doch die Reiseapps entwickeln sich immer mehr zu selbsständigen Assistenten.

Noch benutzen die meisten Reisenden beides: gedruckte Karten und Bücher und Infos aus dem Handy. © Syda Productions / shutterstock.com



Ein Reiseführer ist haptisch, wir können schnell was nachschlagen. Er löst Emotionen aus, wird zum Freund, bei dem die Reise Spuren hinterlässt. Das Buch bekommt Eselsohren, mit Kugelschreiber unterstrichene Textpassagen, mit Ausrufezeichen markierte Lieblingsorte, Kaffeeflecken und oft einen abgeranzten Umschlag. Nach der Reise steht es wie ein Souvenir im Regal.

Viele wollen in der Fremde aber auch brandaktuelle Informationen, und die kann ein gedruckter Reiseführer nur bedingt liefern. Bestenfalls alle zwei, drei Jahre aktualisiert ihn der Verlag. Ein als heißer Tipp gelistetes Restaurant ist da vielleicht schon längst wieder geschlossen.

Nun können wir uns aktuelle Informationen über ein Reiseziel mit einer Suchanfrage aufs Smartphone holen und sehen einen ungefilterten Ergebnis-Wust im Display. Oder wir laden uns eine App herunter, die mit den Daten eines Reiseführers gefüttert ist, aktuell gehalten wird und praktische Zusatzfunktionen hat. Solche Apps gibt es bereits. Doch sonderbarerweise werden sie - vielleicht aus den anfangs genannten Gründen - nicht gut angenommen. Das beklagt auch Michael Müller im Nürnberger Ideenlabor Josephs. Dort stellt er seine Reiseapp MMTravel vor und möchte vom Publikum hören, was es von einer guten App erwartet.

Seit bald 40 Jahren gibt der Erlanger Individualreiseführer im eigenen Verlag heraus. Schon 2010 hat er als einer der ersten Stadt- und Wanderführer aufwändig digitalisieren lassen und innerhalb der MMTravel-App in die drei App-Stores gestellt. Um dem Nutzer Roaming-Gebühren zu ersparen, speichert das Programm die rund 50 MB Daten auf dem Gerät - die App funktioniert also überall offline.

Komisch: Viel zu wenige nutzen das Angebot

Wer einen gedruckten Reiseführer für 16,90 Euro kauft, findet darin einen Freischaltcode für die digitale Version. Wer den Guide nur digital haben möchte, zahlt innerhalb der App 9,99 Euro für die Nutzung auf bis zu drei Geräten. Dafür bekommt er dann unter anderem Funktionen wie "City Live!" oder "Wetter Live!", die situationsbedingte und individuelle Tourenvorschläge machen. Er kann per Volltextsuche das Buch nach Schlagworten durchforsten, Favoriten setzen und Notizen schreiben und sich dank GPS und interaktiven Karten kaum noch auf dem Weg zu interessanten Orten verlaufen. Trotzdem haben nur die wenigsten Kunden das Angebot bislang genutzt.

Der Verlag will nicht aufgeben, denn es wächst eine Generation nach, die statt in Büchern vor allem auf Tablets oder Smartphones liest. Darum gibt es im Herbst die dritte Version der App, die unter anderem die persönlichen Interessen der Nutzer mit 40 Kategorien und bis zu 30 Attributen feiner filtert. So kann man etwa nicht nur nach der Kategorie "Essen", sondern zusätzlich nach den Attributen "günstig" und / oder "vegetarisch" suchen.

Doch was will der Kunde der Zukunft wirklich? Individuelle Tourenvorschläge, Favoriten, stets aktuelle Daten und interessante Orte sind Standard. Im Josephs fällt der Vorschlag, den Punkt "Ankommen" zu integrieren, unter dem etwa ein freier Parkplatz, die geeignete Fahrkarte für Bus und Bahn oder die richtige CityCard erscheinen. Außerdem könnten alle Anwender der App in der Community weitere Tipps geben.

Dienste wie tripadvisor galten den Reisebuchverlagen lange als Konkurrenz. Michael Müller will nun mit ihnen kooperieren und ihren riesigen Pool an Bewertungen integrieren. "Manches können andere einfach besser leisten als wir, warum sollten wir also nicht gegen Bezahlung sogar den Service von Google in die App einpflegen", fragt Müller. Der Datenriese könnte dann etwa verraten, wo die nächste Toilette ist oder per Sprachsuche auch die ausgefallensten Fragen zum Ziel beantworten.

Die perfekte App lässt sich nach Ansicht vieler Besucher per Sprache steuern und greift auf andere Apps zu. Die integrieren dann etwa einen Tourenvorschlag in ihre Karten oder zeigen die schnellste Verbindung mit Bus und Bahn inklusive Umsteigehaltestellen. Außerdem macht sie selbstständig Vorschläge, was man bei schlechtem Wetter unternehmen kann, wo man Karten für die ausgewählte Veranstaltung kauft und gibt von sich aus Bescheid, sollte die Veranstaltung ausfallen.

Eine gute Reise-App ist also ein Assistent, der weiß, was der Nutzer will, der mitdenkt und aktiv Vorschläge macht.

