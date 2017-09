Schnell per Flieger ins spannende Lyon

LYON - In Lyon wird gedacht, geplant, verwaltet, entschieden. Frankreichs Hände aber wirken ein Stück südöstlich, in Lyon. Einer Stadt, die sich in geradezu theatralischer Topografie an zwei Flüssen ausbreitet. Rhône und Saône, die sich noch im Stadtgebiet zu einem Strom vereinigen, fließen am "betenden" und am "arbeitenden" Hügel vorbei. In Andacht gefaltet werden die Hände in Fourvière, wo sich die beiden wichtigsten Gotteshäuser Lyons finden: die gotische Kathedrale Saint-Jean und die architektonische Zuckertorte Nôtre-Dame.

Hier trennt die Saône die Stadt. Foto: Martin Bureau / afp



Jahrhundertelang prägte die Seide die Geschicke der Stadt. Begonnen hat alles mit einem ehrgeizigen König, der es leid hatte, dass aberwitzige Summen für den Einkauf des kostbaren Stoffes nach Italien flossen, dem damaligen Standort der besten Manufakturen. 1466 beschließt Ludwig XI., in Lyon eine Seidenindustrie zu etablieren.

Im 16. Jahrhundert beginnt der neue Wirtschaftszweig an Rhône und Saône zu blühen, zunächst als perfekte Kopie des italienischen Stils. Dessen schwere Brokatstoffe mit dunklen, kräftigen Farben sind nach wie vor gefragt, besonders am Hofe Ludwigs XIV. Doch mit dem Tod des verschwendungssüchtigen Sonnenkönigs nehmen die Lyoner Werkstätten erst recht einen Aufschwung. Sie entwickeln einen eigenen Stil, weben zarte pastellene Farben mit filigranen Ranken und Blumenmustern. Der neue Monarch Ludwig XV. ist begeistert. Er ordert nur noch in Lyon, dessen luftig-verspielte Muster plötzlich in sämtlichen Adelshäusern Europas en vogue sind. 75 000 Webstühle stehen damals in Lyon, knapp die Hälfte der Einwohner ist mit diesem Metier beschäftigt. Reines Silber und Gold, zu Fäden gesponnen, lässt der König in die Stoffe für den Hof weben.

Stadt der Erfinder

Lyon, dessen Bewohnern beharrlich der Ruf anhängt, knauserige Kaufleute zu sein, ist auch eine Stadt der Erfinder. Hier stieg der erste Mensch mit einem Heißluftballon auf, hier tuckerte auf der Saône das erste Dampfschiff entlang, und durch Ampère wurden wissenschaftliche Grundlagen der Elektrizität gelegt. 1804 entdeckt ein Herr namens Jacquard die teilweise Mechanisierung des arbeitsintensiven Seidenwebens. Durch die von ihm entwickelten Lochkartenstreifen ersetzte ein "Tisseur" nun sieben Arbeiter am Webstuhl.

Drei Generationen später, auf der Weltausstellung von 1889, wird das Herstellungsverfahren für künstliche Seide vorgestellt, es sorgt bei den Webern für Aufruhr. Die Innovationen bringen aber letztendlich neue Techniken und Aufträge.

In der Tassinari & Chatel Seidenmanufaktur in Lyon werden wie früher Stoffe für den Luxusmarkt in Handarbeit produziert. Foto: Jeff Pachoud / afp



Die Stadt ist inzwischen vor allem für ihren Dienstleistungs- und Hightechsektor, für ihre chemisch-pharmazeutische Industrie sowie als Sitz von Interpol bekannt. Längst ist Lyon auch ein Ziel für Feinschmecker. Nicht nur Rhône und Saône, so sagen die Einheimischen, sondern auch der Beaujolais als dritter Strom, durchfließen die Stadt. Der Wein aus der nördlichen Nachbarprovinz wird vor allem in den "Bouchons" ausgeschenkt, jenen urtümlichen Lyoner Schenken, die mehr als Paul Bocuse, ein berühmter Lyoner, zu den leiblichen Genüssen beigetragen haben.

Von Nürnberg wird die Stadt neuerdings nonstop angeflogen. Dabei hatte Lyon, verkehrstechnisch gesehen, lange einen denkbar schlechten Ruf. Mitten durch die City ging die Autobahn in den Süden, Lyon war geradezu ein Synonym für Stau. Doch die Stadt hat sich mit dem Bau einer Umgehung vom Verkehrsinfarkt befreit.

Spur der Seide durch die Stadt

Durch Lyon muss man nun nicht mehr hindurch, nach Lyon muss man wollen, und dafür gibt es Gründe genug. Etwa, um das riesige Wandfresko am "Haus der Weber" am Boulevard des Canuts zu bewundern. Oder um im "Maison des Canuts" alte Stoffproben in Musterbüchern zu begutachten und sich einen rubinroten Schal aus Seide und Pannesamt probeweise umzulegen.

Die Spur der Seide zieht sich durch die ganze Stadt. In den Traboules genannten überdachten Durchgängen der Renaissance-Altstadt wurden einst die kostbaren Ballen trocken aufbewahrt. Man kann im "Atelier de Soierie" zuschauen, wie in die - freilich inzwischen aus Fernost stammende - Seide bemalt wird oder im Siebdruckverfahren in einem Dutzend Arbeitsgängen ihr farbenfrohes Dessin annimmt.

Und im "Musée des Tissus" lassen sich die Seidentapeten bewundern, die Kaiserin Joséphine einst im Keller von Versailles entdeckte. Bestellt worden waren sie bereits von Königin Marie Antoinette, die allerdings unter die Guillotine gekommen war, bevor sie die 300 Meter Seide geliefert bekam. Joséphine freute sich darüber und ließ damit ihre Gemächer in Schloss Fontainebleau ausschlagen.

Nonstop-Flüge starten mit Hop! Air France von Nürnberg an sechs Wochentagen (morgens hin abends zurück) ab 78 Euro für Hin- und Rückflug.

Claudia Diemar