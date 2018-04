Schottland macht auf gut Wetter

Wo sind bitte auf der Hebriden-Insel Skye all die mystischen Nebel und nassen Schafe? - vor 1 Stunde

SKYE - Angeblich kennen die Schotten mehr Wörter für Regen als die Inuit für Schnee. Schottland aber bleibt uns bislang den Beweis schuldig, dass hier tatsächlich traurige, tanzende, spuckende und schleichende Regen fallen. Kübel oder Ententeiche füllende Regen, die stechen oder streicheln können, die einem wie ungeduldige Geldeintreiber fordernd auf den Rücken klopfen oder Regenbogen an den Himmel zaubern.

Auf der schottischen Insel Skye bestimmen die Cullin Mountains die Landschaft - hier nahe des kleinen Ortes Elgol. Foto: P.tomkins / Visit_Scotland / Scottis



Sie heißen Bleeter, Daggle, Smirr, Peeggirin oder Pissin doon. Gibt es auch ein Wort für Regen, der auf sich warten lässt? Schon seit einer Woche scheint eine rücksichtslos sture Sonne. Sie macht jedem Quellwölkchen mit ihren Strahlen Dampf und Schottlandreisenden schlechte Laune.

Denn eigentlich sollten geheimnisvolle Nebel über Seen wabern und grauschwarze Wolkenwände die Kulisse für Highland-Castles bilden. Stattdessen liegt Schottland derzeit in der Südsee. In Edinburgh spielen rotgesichtige und schweißüberströmte Dudelsackspieler in praller Sonne. Am Loch Ness fahren Lichtstrahlen über den See, und nun verdirbt ein blank geputzter Himmel alle Vorfreude auf Skye - the misty isle.

Die "Insel des Nebels", die größte der schottischen Hebriden, hat heute nebelfrei. Dreißig Minuten dauert die Überfahrt von Mallaig nach Armadale. Die Passagieren schauen auf das glatte Meer und wünschen sich wenigstens ein bisschen Wellengang und Wind. An Bord sind viele englische Paare. Vielleicht werben Londoner Veranstalter immer noch damit, dass schottisches Wetter perfekt für romantisches Reisen sei. "You won’t go out much", war ein Slogan, "Ihr werdet nicht häufig draußen sein".

Tausend Jahre lang wagten sich Engländer nur in den unzivilisierten Norden der Insel, um verrohte Highlander zu jagen, das Clan-System und die gälische Kultur zu zerstören und die Bauern zur Auswanderung zu treiben. Allein auf Skye wurden Zehntausende vertrieben, ganze Dörfer verwaisten. Der Blick der Engländer auf ihre barbarischen Nachbarn änderte sich erst mit dem Zeitalter der Romantik. Goethe, Burns und Byron begannen, für die Natur zu schwärmen, und Jean-Jacques Rousseau entdeckte den edlen Wilden als unverdorbenen Idealmenschen. Die Highlands erhielten das Gütesiegel der Romantik.

Die Highlander starteten Heldenkarrieren und trugen dabei natürlich Tartan und Kilt, fortan die Hauptsymbole schottischer Identität. Moorbraun, Ginstergelb, Maiwiesengrün, Nebelgrau oder ein frisch aus dem Atlantik geschöpftes Aquamarin - in den Farben schottischer Kilts spiegelt sich die Landschaft der Hebriden, und wegen dieser Landschaft kommen auch die Touristen nach Skye.

Bergsteiger zieht es zu den Cuillins, einer sagenumrankten Gebirgskette. Die gezackten Gipfel tragen schneidige keltische Namen wie Sgùrr a' Ghreadaidh - "Gipfel der Qual" oder Am Bastei - "Der Scharfrichter". Sie warnen Alpintouristen davor, das nicht besonders hohe, aber steil ins Meer abfallende Gebirge zu unterschätzen. Wir erleben die Berge bei schönstem Sonnenschein.

Im Norden Skyes gibt es schließlich doch noch eine Bestätigung dafür, dass es auf der Insel ungemütlich werden kann - ausgerechnet im Esszimmer von Dunvegan Castle, dem Stammsitz eines der ältesten Clans in Schottland. Goldgerahmte Ölporträts stellen bedeutende Mitglieder der MacLeod-Familie vor. Zwischen anmutigen Damen und heldenhaften MacLeod-Männern hängt das Bild des 29. Clan-Chefs John MacLeod of MacLeod. Das Ansehen von Würde und Gefasstheit hat sich in sein Gesicht gegraben. Allzeit korrekt, ein Meister der Umgangsformen und feiner Lebensart.

Gebirge verkaufen, Dach flicken

In Kilt und schwarzer Samtjacke gekleidet, hat er sich vor einem Fenster mit Blick auf Loch Dunvegan porträtieren lassen - und dabei mit klammen Knien auf einer Heizung gesessen. Nachträgliches Wegretuschieren des Heizkörpers kam für John MacLeod nicht infrage, und schließlich war sein marodes Schloss damals auch wirklich eine zugige Angelegenheit. Um das undichte Burgdach flicken zu können, wollte John MacLeod sogar Teile des Cuillin-Gebirges verkaufen.

Der Schlossherr bekommt Besuch vom deutschen Spaßvogel Feuerstein. Foto: dpa



Die Berge blieben im Familienbesitz, denn Dunvegan Castle konnte mit Hilfsgeldern renoviert werden, und das Porträt des 2007 verstorbenen John MacLeod hängt nun über dem wärmenden Kamin. Vor dem Schloss fegt ein strähniger Wind unter die Jacken. Die Sonne verblasst. Wolkenfetzen fliegen über eine fahle Himmelsdecke, und dann platzen die ersten fetten Tropfen aufs Pflaster. Der "Smue", wie der Schotte diesen Regen nennt, wird schnell von seinem großen, in Strömen fließenden Bruder "Torrent" abgelöst. "When it’s good, it’s really good, but when it’s bad, it’s horrible" - den Spruch kennen schon die schottischen Kinder.

Der dichte Regen raubt allem die Farbe. Von den Inseln der Äußeren Hebriden sind nicht einmal die Silhouetten zu erkennen. Schmale Straßen führen durch eine milchige Landschaft, vorbei an ergrautem Heidekraut und mit tropfnassen Schafen vollgestellten Hügeln, hinunter zum verwaschenen Blau des Meeres. Darüber ballt sich eine Armada aus riesigen Wolkenschwämmen zusammen, um sich gegenseitig bis zur letzten Sintflut-Träne auszupressen.

Und dann, dann strahlen sie wieder - erst die Sonne, dann die Farben des Regenbogens. Beim Abschied von Skye hängen Nebelwolken an den Spitzen der Cuillins, als hätten sie da schon immer gehangen. "Welcome to real Scotland", denkt man sich.

Mehr Informationen:

www.visitscotland.com/de-de/

ANREISE: Die größte und schönste Insel der Inneren Hebriden ist über eine Brücke mit Schottland Nordwestküste verbunden. Oder mit easyJet (ab 78 Euro Hin-und Rückflug ohne Gepäck)und Eurowings (ab 99 Euro Hin-und Rückflug ohne Gepäck)fliegen von München aus täglich nach Edinburgh und Lufthansa direkt nach Glasgow (ab 180 Euro Hin-und Rückflug mit Gepäck).

Für die Weiterfahrt zur Insel Skye findet sich ein hervorragender Reiseplaner mit Links zu allen Verkehrsanbietern (Flug, Fähre, Bus und Bahn)unter www.travelinescotland.com Die Busse von Scottish Citylink fahren beispielsweise von den Flughäfen Edinburgh (60 Euro einfache Fahrt) oder Glasgow (50 Euro einfache Fahrt) nach Portree, der Hauptort von Skye. An den Flughäfen sind alle internationalen Mietwagenfirmen vertreten. Günstiger sind oft die nationalen Anbieter wie Arnold Clark (www.arnoldclarkrental.com), der Kleinwagen ab 35 Euro/Tag verleiht.

Organisiert Studiosus (www.drtigges.de) und Dr. Tigges (www.gebeco.de) haben mehrere Erlebnis- und Studienreisen durch Schottland im Programm, die auch auf die Insel Skye führen, zum Beispiel „Schottland – wandern in Lowlands und Highlands“, Studiosus, 12 Tage ab 2.695€ inkl. Flüge, „Schottland, die umfassende Reise“, Studiosus, 13 Tage ab 2.645 € inkl. Flüge oder „Schottland – Highlands, Hebriden & Orkney-Inseln“, Dr. Tigges, 11-Tage-Studienreise ab 2.295 € inkl. Flüge.

UNTERKÜNFTE: Über VisitScotland können Hotels, Guest Houses, B&Bs, Ferienwohnungen und Campingplätze gebucht werden. www.visitscotland.com

Das modern eingerichtete Bosville House liegt direkt am Hafen von Portree. Doppelzimmer ab 190€ inklusive fabelhaftem Frühstück. www.bosvillehotel.co.uk Donna und Andrew Long bieten mit ihrem B&B House on the Falls eine tolle Hotelalternative in Portree. Doppelzimmer ab 64€ inklusive Frühstück. www.houseonthefalls.com Im kleinen Toravaig House genießen die Gäste in individuell eingerichtete Zimmer den Blick auf den Sound of Sleat und können mit den Eigentümern des Hotels täglich auf Segeltörns gehen. Kleines Doppelzimmer inklusive Frühstück ab 169 Euro. www.toravaig.com

AKTIVITÄTEN: Die lokalen Wanderführer von Skye Mountain Guides bieten Ausflüge, Bergtouren und Kletterkurse an. www.skyemountainguides.com Auf Kajak- und Kanutouren, zum Mountainbiken und Bogenschießen geht es mit den Outdoor-Experten von Whitewave – Skye’s Outdoor Centre. www.white-wave.co.uk

Nicole Quint