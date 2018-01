Skier kaufen oder mieten?

NÜRNBERG - Leihen oder kaufen? Vor dieser Frage stehen viele Wintersportler, die derzeit ihr Urlaubsziel im Schnee ansteuern. Es geht um Ski und Snowboard, aber auch um Stiefel und Helme. Gute REISE verrät, worauf Sie achten sollten.

Im Skiverleih wird man gut beraten und hat immer das neueste Material. Für Vielfahrer lohnt sich das aber nicht unbedingt. Foto: Gsänger



Fangen wir mit einer simplen Rechnung an: "Bei Tempo 130 steigt der Spritverbrauch eines Autos mit Ski-Dachbox um etwa zwei Liter", sagt der ADAC. Macht beim aktuellen Spritpreis etwa 2,80 Euro. Hochgerechnet auf eine Anfahrt in die Wintersportregion von 500 Kilometern sind das 14 Euro, inklusive Rückreise schon 28 Euro. Diesen Betrag sollten Urlauber einbeziehen, wenn sie kalkulieren, ob sich das Ausleihen lohnt.

Eine weitere Faustregel haben die Experten des Deutschen Skiverbands aufgestellt. Aktuelle Skier kosten im Verleih etwa 25 bis 30 Euro pro Tag. Wer also mindestens elf Tage pro Jahr auf der Piste unterwegs ist, für den lohnt sich der Kauf, denn: Für etwa 300 Euro gibt es schon sehr gutes Material. Außerdem bieten die Wintersportgeschäfte derzeit Vorjahresmodelle zu Schnäppchenpreisen an.

Mit den eigenen Skiern und der übrigen Ausrüstung im Gepäck entfällt auch das lästige Anstehen in den Verleihstationen. Ankommen, Snowboard oder Ski in den Skikeller und ab ans Buffet, lautet dann die Devise. Achtung: Je nach Untergrund und gefahrener Strecke wird beim eigenen Ski etwa alle drei Tage ein Service fällig. Der kostet rund 30 Euro.

Doch auch das Mieten des Equipments hat seine Vorteile. Die Hardware ist meist neu und wird gut in Schuss gehalten. Außerdem können Ski und Snowboard dem fahrerischen Können angepasst ausgesucht und gegebenenfalls getauscht werden. Auch die Bindung wird je nach Stil und Gewicht angepasst. Kein Wunder, dass mittlerweile selbst sehr gute Wintersportler zur Leihausrüstung greifen, weil sie so neue Modelle testen und zugleich das Equipment perfekt an die Pistenverhältnisse — zum Beispiel bei Tiefschnee oder eisigen Abfahrten — anpassen können. Insbesondere bei Kindern lohnt sich das Ausleihen auf jeden Fall.

Ekliger Schweiß im Stiefel

Etwas anders sieht es mit den Schuhen aus. Wenn die drücken, macht der Skitag keinen Spaß. Außerdem ist es keine schöne Vorstellung, in mehrfach durchgeschwitztes Schuhwerk zu schlüpfen. Also: Wer vor dem Winterurlaub Zeit und Geld hat, sich mit den passenden Stiefeln auszurüsten, der sollte dies unbedingt tun.

Die Frage nach der Hygiene kommt auch auf, wenn es um das Leihen eines Helms geht. Ohne geht gar nicht, doch nicht jeder fühlt sich mit der harten Schale auf dem Kopf wohl, wenn er an die womöglich zahlreichen Vorgänger denkt, deren Schweiß und Haarfett sich bereits im Schaumgummi gesammelt haben. Daher eignet sich diese Lösung in erster Linie für Einsteiger, die erst ausprobieren möchten, ob sie Spaß auf der Piste haben. Bei kaltem Wetter kann eine Sturmhaube als Puffer dienen. Sonst lohnt sich ein Kauf, zumal auch gute Helme nicht teuer sind und die Kopfbedeckungen jahrelang halten. Passend dazu sollte im Budget eine Skibrille enthalten sein, die sowohl zu Kopf und Gesicht des Trägers als auch zum ausgewählten Helm passt.

