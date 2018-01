Skigebiet Hinterstoder: Ruhig runter

HINTERSTODER - Es ist eine Reise ins Ungewisse. Die Straße schlängelt sich an kantigen Felsformationen und dunklen Bäumen vorbei, die Wolken hängen so tief, dass die Gipfel der Berge nur zu erahnen sind. Ob es Häuser gibt, ist wegen des dicken Schneetreibens nicht zu erkennen. Dann führt eine Haarnadelkurve an einer kleinen Holzhütte vorbei, auf deren Dach in bunter Schrift "Table Dance Bar" leuchtet. Eine Kulisse, die sich für einen Horrorfilm eignen würde. Willkommen im Toten Gebirge! In dem immerhin ein Weltcup stattfindet.

Auf der Höss-Piste fährt eine Familie ins Tal. Foto: Hermann Erber / TVB HiWu



Der erste Eindruck macht dem Namen Ehre. Viel Wald und Gebirge, wenige Häuser und Menschen - alles wirkt unbelebt. Einige Kurven später führt die Straße in das kleine Bergdorf Hinterstoder. Die 1000-Seelen-Gemeinde liegt nahe St. Pankraz an der A9 und an der Grenze zwischen Oberösterreich und der Steiermark.

Bekannt ist Hinterstoder meist nur Wintersportexperten, denn alle paar Jahre kommen die weltbesten Skirennläufer für ein Weltcup-Wochenende hierher, um einen Riesenslalom und einen Super-G zu fahren. Dann wird aus der beschaulichen Ortschaft eine bunte Partymeile - berichten Einheimische. Vorstellen kann man sich das nur schwer, wenn man an einem normalen Wochentag einen Abendspaziergang durch den Ortskern macht und kaum jemanden antrifft.

"2020 ist hier wieder Halligalli", versichert Thomas Scholl, Chef der Tourismusregion Pyhrn-Priel, zu der Hinterstoder gehört. Kurz vor Weihnachten hat er erfahren, dass der Weltskiverband FIS Hinterstoder in den vorläufigen Rahmenterminkalender für die Weltcupsaison 2019/20 aufgenommen hat. Von der Weltcupstrecke, die nach dem aus der Umgebung stammenden Ski-Abfahrtsweltmeister Hannes Trinkl benannt wurde, profitiert die Region. Ein jährliches Rennen auf der 3500 Meter langen Abfahrt wäre zwar schön, ist aber logistisch und finanziell nicht machbar.

Abseits der riesigen Skigebiete im Zillertal, in Tirol oder am Vorarlberg geht die Tourismusregion Pyhrn-Priel einen anderen Weg. Der Slogan "So wie du" passt, vielleicht auch, weil er irgendwie langweilig klingt. Der Fokus liegt auf Gemütlichkeit, Bodenständigkeit und Natur. Mehrstöckige Gondeln, überfüllte Après-Ski-Bars oder Hummer auf Hüttenspeisekarten gibt es hier nicht.

Verstecken müssen sich Hinterstoder und das benachbarte Skigebiet Wurzeralm trotzdem nicht. Die bis auf etwa 2000 Meter liegenden Pisten sind absolut schneesicher. Vor allem unterhalb des Frauenkars (1870 Meter), dem höchsten Punkt der Wurzeralm, türmen sich oft schon vor Weihnachten meterhohe Schneehügel - ideal für Freerider. So puderzuckerfein und staubtrocken ist der Schnee normalerweise nur in den Rocky Mountains, sagen manche, die schon dort waren. Überhaupt fühlt man sich zwischen den vielen Nadelbäumen und den kantigen Felsen fast wie in Kanada.

Neue Infrastruktur geplant

Die Region Pyhrn-Priel ist bei vielen Skifahrern noch unbekannt. Vorwiegend Tagesgäste aus Österreich und Deutschland kommen in die beiden kleinen Gebiete, die insgesamt 62 Pistenkilometer (40 in Hinterstoder, 22 auf der Wurzeralm) bieten. Das soll sich in den nächsten Jahren ändern. 67 Millionen Euro will die Region bis 2024 in die Seilbahnen, Pisten und ein Hotel investieren.

Einer, der bereits in die Region investiert hat, ist Jürnjakob Reisigl. Der 55-Jährige hat im Dezember ein 200-Betten-Hotel in Hinterstoder eröffnet, ein klimaneutrales Passiv-Haus. Etwa 300 Meter von der Talstation entfernt steht jetzt ein stylisches Bauwerk mit knallgrün gestrichener Fassade.

Der Oberstdorfer ist ein umtriebiger Geschäftsmann, der sein Investment an diesem ruhigen Ort begründen kann: "Den Alpentourismus alter Prägung gibt es in dieser Form nicht mehr", sagt er. Das Reiseverhalten habe sich in den vergangenen Jahren verändert. Urlaub in den Bergen wird spontaner gebucht und dauert oft nur noch wenige Tage. Hinterstoder als Standort war interessant, weil das Bergdorf sowohl im Sommer als auch im Winter sportaffine Gäste anlockt, weil sowohl Mountainbiker, Wanderer und Skifahrer hierherkommen.

