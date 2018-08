Slowenien hat was von allem

LJUBLJANA - Slowenien bietet mehr als nur gute Autobahnen für die Durchreise gen Süden nach Kroatien oder gar bis Griechenland. Denn das winzige Land liegt eingeklemmt zwischen den Alpen im Norden, dem Mittelmeer im Westen, dem Karst des Balkan im Süden und den Ausläufern der ungarischen Tiefebene im Osten. Das schafft auf engstem Raum eine Vielfalt, die es so noch nicht einmal in der Schweiz gibt — unter anderem hat Slowenien die größte Biodiversität Europas.

Der Tartini-Platz in Piran ist venezianisch geprägt — und hat obendrein noch einen Schuss k.u.k.-Flair. Foto: Patrick Schroll



Lisa schnüffelt hier täglich zwischen Olivenbäumen und Gestrüpp nach pflanzlichem Gold, das rund 30 Zentimeter tief in der Erde versteckt schlummert: Trüffel. Lisa ist kein Schwein, sondern eine Labrador-Hündin, denn: "Trüffelschweine würden die Trüffel gleich fressen", verrät Sara, die sich während der Sommersaison morgens vor der Uni oder abends nach der letzten Vorlesung mit Lisa auf die Suche danach macht.

Aufgeregt läuft Lisa herum. Die Nase unentwegt auf den Boden gerichtet. Mit ihren Pfoten lässt Lisa Erde durch die Luft fliegen und kehrt stolz zu Sara zurück. Im Maul: Eine Knolle schwarzer Trüffel, sanft zwischen ihren Zähnen transportiert.

Ein kurzer Befehl und Lisa lässt die wohl teuerste Pilzart der Welt aus ihrem Maul fallen. Für die Hündin lockt die heiß ersehnte Belohnung in Form eines Leckerlis und für Sara bis zu 4000 Euro pro Trüffelkilo, abhängig von Sorte und Qualität.

"Ob die Trüffelsuche ein Hobby bleibt oder doch zum Job wird, ist noch offen", sagt Sara. In der 53 000 Einwohner großen Hafenstadt Koper an der slowenischen Küste studiert die 25-Jährige Englisch und Italienisch. Zwei Sprachen, die ihr eine berufliche Alternative zur Trüffelsuche bieten können, denn Slowenien wird als Urlaubsland immer beliebter.

Zwei Zentimeter Strand für jeden Einwohner

Portorož und Piran, diese beiden kleinen Städte, liegen ebenfalls an der dicht bebauten slowenischen Riviera. Piran selbst zählt zwar nur 4 000 Einwohner, gehört aber zu einem der bekanntesten Touristenzentren des Landes. Slowenien präsentiert sich im nördlichsten Teil der Halbinsel Istrien mit Natur, Bergen und Meer an einem kurzen Küstenstreifen von exakt 46,6 Kilometern Länge.

"Das macht gut zwei Zentimeter Strand für jeden der etwas über zwei Millionen Slowenen", sagt Milka Sinkovic. Sie lebt in Pirans Altstadt und führt Touristen regelmäßig durch die verwinkelten Gassen. Das Hafenstädtchen liegt am Ende einer Landzunge, von der aus man nach Kroatien und Italien blicken kann. Bei klarer Sicht erhascht der Besucher vom Plateau der burgähnlichen Kirche St. Clementa, die über der Stadt thront, einen Blick auf das italienische Triest und die Alpen.

Such, Lisa, such! Der Trüffelhund findet die dicksten Knollen. Foto: Patrick Schroll



In Piran blickt der Markuslöwe von so mancher Hausfassade auf den Besucher. Ein Überbleibsel aus der Vergangenheit, als Teile des heutigen Sloweniens über ein halbes Jahrtausend zur Republik Venedig und dann zu Österreich gehörten.

Das reiche Erbe ist in der Stadt allgegenwärtig. Zehn Kirchen liegen versteckt zwischen engen Gassen, dem Meer und der historischen Stadtmauer, die heute nur noch der Zierde dient. "Jede reichere Familie hat sich mit einer eigenen Kapelle im Stadtbild verewigt", sagt Sinkovic.

Salz brachte Reichtum

Der Tourismus ist in Slowenien einer der wichtigsten Wirtschaftszweige, besonders in der Küstenregion. Zwar fahren auch Slowenen für einen Kurztrip an ihre Küste, doch alleine davon können die Hotels nicht leben.

Wer nach Piran in die autofreie Altstadt möchte, nimmt den kostenlosen Shuttlebus und erreicht in wenigen Minuten vom Parkhaus aus den zentralen Tartiniplatz mit seinen relativ günstigen Restaurants und Cafés. Entlang der Stadtpromenade liegen weitere Cafés, kleine Shops und Restaurants, die fast alle mit dem grobkörnigen Piraner Salz kochen. Es hat der Stadt erst zu ihrem Reichtum verholfen. Die Prachtbauten zeugen noch heute davon.

Seit über 700 Jahren gewinnt die Region das Salz in den Salinen von Secovlje, einer ruhigen Bucht außerhalb der Stadt. Auch heute arbeiten sie hier noch traditionell mit der Hand und Werkzeugen aus Holz.

Seit 2001 ist die 7,5 Quadratmeter große Anlage ein Naturpark, hier leben unzählige Vögel und hier legen sich Menschen im dazughörigen Spa in Salzschlamm und Salzlake.

Zurück von der erfolgreichen Trüffeltour mit Sara und Labrador Lisa helfen Gäste auf dem Bauernhof von Matej und Vina Kralj mit, den frischen Trüffel in blattdünne Scheiben zu schneiden und nach einem alten Rezept mit in Butter angemachten Bandnudeln zu verspeisen.

Die Burg über Ljubljana. Foto: Patrick Schroll



Bei einem Gläschen Wein von den umliegenden Bergen verabschiedet sich die Sonne, indem sie ihre letzten Strahlen noch einmal über das Blätterdach der Pergola blinzeln lässt.

