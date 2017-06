So isst Schwedens Süden

MALMÖ - Die Küche Schwedens besteht aus mehr als nur Fleischbällchen. Aus weit mehr. Das haben inzwischen auch die Testesser von Michelin erkannt. Und streuen ihre Sterne über das Land, dass es nur so strahlt. Wir haben einige der Meister in ihren Küchen und Gärten besucht.

Das ist der Garten von Daniel Berlin, einem der Stars der jungen schwedischen Gastronomie. Er baut etliche Kräuter und Gemüsesorten selbst an. Foto: Roland Englisch



Dieses Möbelhaus. Sitzt im Kopf und verdirbt das Weltbild. Alles in Schweden hat lustige Namen, und die Schweden essen Köttbullar mit Knäckebrot, Hot Dogs mit getrockneten Zwiebeln und Gurkenscheibchen.

Schwedisch für Anfänger also. Manche Orte haben tatsächlich lustige Namen. Aber nicht jedes Möbel im Land ist selbst zusammengeschraubt, auch wenn der Trend zum gebrauchten Teil geht. Und die Küche ist fantastisch. Große Kunst.

Moderne südschwedische Küche... Foto: Roland Englisch



Die erste Begegnung mit dem Land im Norden ist eine Offenbarung. 23 Minuten braucht der Zug aus Kopenhagen über den Øresund hinüber nach Malmö. Am Bahnhof warten die Grenzer – Schweden gehört ein bisschen zur EU, aber nicht ganz. Snus sei Schuld, sagen sie, jener spezielle Tabak, den sich die Schweden in kleinen Beutelchen unter die Oberlippe schieben. Und den die EU verboten hat auf ihrem Gebiet, was die Schweden angeblich von der Vollmitgliedschaft abhält. Weil ihr Snus ihnen entschieden wichtiger ist.

Malmö. Stadt der Parks (in jeder Ecke gibt es einen, und wenn es geht, sitzen die Schweden dort vor dem Café, trinken, logisch, Kaffee und essen Räkmacka, Brote, die unter einem Berg von Dill und Schrimps und Soße verschwinden), Stadt der grünen Dächer (wobei die Luft ohnehin gut ist, frisch und klar, des nahen Meeres wegen), Stadt der Fahrräder (die Malmöer radeln gerne, Fahrräder können sie an jeder Ecke mieten für wenig Geld), Stadt der Sterne-Küche (drei der 20 schwedischen Ein-Sterne-Restaurants sitzen hier).

...ist ein Fest für die Augen... Foto: Roland Englisch



Für die schwedischen Köche sitzt der Gott der Küche auf der anderen Seite des Øresund, im Kopenhagener Noma, viermal zum besten Restaurant der Welt gekürter Edeltempel. Die Philosophie seiner Köche: Produkte nur aus der Region, zubereitet nach alten nordischen Rezepten. Oder nach der eigenen Experimentierfreude.

Das kann schief gehen, das weiß Ulf Redelius. Redelius kocht im Far i Hatten im Malmöer Folkets Park. Und wie alle jungen schwedischen Köche probiert er die wildesten Dinge aus. Voll im Trend: das Fermentieren. Hinter seiner Küche biegen sich die Regale unter Gläsern voller Pilzen und Moosen, Flechten und undefinierbaren Sachen. Er fermentiert, was ihm unter die Finger kommt, vom Spargel über Fisch bis zur Entenkeule – monatelang bleiben sie in Gläsern und Beuteln, wechseln Farbe und Aroma.

Wenn es knallt, muss er wischen

Ab und an, erzählt Redelius, zerreißt es eine Flasche, weil der Gärprozess außer Kontrolle gerät. Er höre es knallen, sagt er. Und dann wisse er, er muss wischen. Der Rest ist Geschmackssache. So wie der Wein, den sie gern trinken, mal Orange, mal Natural Wine. Eher ungern die Klassiker. Die Aromen der fermentierten Produkte sind intensiv, die der Weine auch, ein Erlebnis der anderen Art.

Die Malmöer sind für alles offen, so wie es die Schweden generell sind. Solang es ihnen nicht zu intim wird. Die Schweden, heißt es, machten einem sehr schnell die Tür auf. Aber es dauere sehr, sehr lange, bis sie einen auch hereinbitten.

Die Geschichte Malmös ist eine bewegte; immer wieder haben sich die Dänen und die Schweden als Stadtherren abgewechselt. Einst lebte Malmö vom Fischfang, vor allem vom Hering, später vom Schiffsbau. Dann kam die Krise, wurden Zehntausende auf einen Schlag arbeitslos. Heute hat die Stadt ein junges, modernes Gesicht. Sie hat den Wechsel geschafft von der Industrie- zur Wissensstadt. Aus aller Welt kommen die Studenten an ihre drei Universitäten; der Altersdurchschnitt liegt bei nur 36 Jahren. Das wirkt sich aus auf das Lebensgefühl. Auch auf das von Mats Vollmer. Er führt das gleichnamige Restaurant, hat sich zwei Sterne erkocht.

...und den Magen. Foto: Roland Englisch



Vollmer ist jung, gerade 33 Jahre, sein Team ist noch jünger. Doch seine Lebenserfahrung reicht für zwei. Mit 15 ist er los, hat sich durch die besten Küchen der Welt gekocht, beobachtet, gelernt. Er hält nicht viel von der Experimentiererei seiner Kollegen, mag klare, saubere Linien, bei den Speisen wie den Weinen. Seine Küche ist komplex, aber unkompliziert. Er arbeitet mit Makrele, mit Brokkoli und weißem Spargel, mit Jerusalem-Artischocken und Topinambur, mit Langusten, Lamm und mit jedem Gemüse.

Das tut Daniel Berlin auch, er baut es sogar vor seinem Lokal an, draußen in der Provinz Skåne, zu der Schonen gehört. Sehr viel mehr allerdings verbindet Berlin und Vollmer nicht, außer, dass auch Berlin Sternekoch ist. Seine Philosophie sei das Experimentieren im Hier und Jetzt, sagt er. Er lässt nichts unversucht in seiner Küche. 20 Gänge serviert er jeden Abend, manche sind verwegen, andere fast bodenständig, alle ein Erlebnis.

Wer diese Kunst genossen hat... Foto: Roland Englisch



Viele seiner Gäste kommen aus Lund, übernachten in einem der kleinen romantischen Hotels, genießen die Landschaft Skånes, der Provinz im Süden Schwedens. Die Kornkammer des Landes lockt mit sanften Hügeln, weiten Feldern und Wiesen, mit weichen Licht. Sie ist der Kontrast zu den pulsierenden Städten, deren Bewohner hierher fahren für ein Wochenende oder auch nur für ein Essen in einem der vielen Lokale.

Lund. Womöglich noch jünger als Malmö (und dabei doch eine der ältesten Städte Schwedens), religiöses Zentrum des Landes (jedenfalls im Mittelalter, mit acht Klöstern und 27 Kirchen), kulinarisches Zentrum des Landes (sagen die Lunder, verweisen auf ihre Gourmetmeile mit der Markthalle am Anfang und dem Grand Hotel am Ende, dessen Küchenchef Mikael Feuk mit Daniel Berlin gelernt hat und heute sein Wissen auch in Kochkursen weitergibt), mit der zweitältesten Uni Schwedens im Zentrum (dort haben sie den Tetrapak erfunden und den Tintenstrahldrucker, aber den Airbag für Radler haben sie drüben in Malmö entwickelt), mit hübschen kleinen und sehenswerten großen Häusern (Lund war schon immer reich, anders als Malmö).

Er hilft Start-ups

Auch Daniel Berlin pflegt die nordische Linie, setzt vor allem auf heimische Lebensmittel, kocht aber entschieden wilder als Mats Vollmer in Malmö. Wie Vollmer hat er sich der Nachhaltigkeit verschrieben, hilft er auch Start-ups in seiner Nähe.

...kann nicht zu Köttbullar zurück. Foto: Roland Englisch



Den beiden jungen Chocolatiers zum Beispiel, die in einem alten Schulgebäude in Skåne-Tranås mit Kakaobohnen experimentieren. Alles ist bei ihnen handgemacht, nichts ist die klassische Konfektionsware von der Stange. Ihre Schokolade, sagt Ulrika, sei um Klassen besser als das Industriezeug, das die drei Großen herstellen, die den Weltmarkt beherrschen. Und sie weiß, wovon sie spricht, davon kann sich jeder in ihrem Laden überzeugen.

Am Ende, wieder zurück zuhause, zurück im Ikea-Land reift vor allem eine Erkenntnis: Schweden ganz ohne Köttbullar, geht das? Es ging. Und wie.

