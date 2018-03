Sölden im Ötztal: Auf ewig James Bond

Am Drehort von "Spectre" baut der Tiroler Ort ein cineastisches Denkmal - vor 26 Minuten

SÖLDEN - Wenn James Bond die Welt rettet, dann immer auch an äußerst cool durchgestylten Orten - die dann allerdings am Ende der Filme meist in Schutt und Asche versinken. Die etwas unterkühlte Ärztin Madeleine Swann rettete er etwa im letzten Film "Spectre" aus ihrer Klinik, die nur aus Beton, Stahl und Glas errichtet traumhaft auf einem alpinen Gipfel thronte. Natürlich ging es in einer rasanten Verfolgungsjagd hinunter nach Sölden.

Der Gipfel des Gaislachkogels mit Bahnstation und Ice Q Restaurant. Links spitzen die Fenster von 007 Elements aus dem Fels. © Bergbahnen Sölden



Der Gipfel des Gaislachkogels mit Bahnstation und Ice Q Restaurant. Links spitzen die Fenster von 007 Elements aus dem Fels. Foto: Bergbahnen Sölden



Im Ötztal platzten sie vor Stolz, als das Tiroler Tal die Zusage bekam, dass bei ihnen ein James-Bond-Streifen gedreht wird. Eine bessere Form des Marketings kann es nicht geben. Doch irgendwann war der Film abgedreht und in den Kinos gelaufen, nun musste man schauen, dass man so viel wie möglich aus dem Ruhm macht. Schließlich ist man nun ein Ort, der gut genug für James Bond ist und in einer Reihe mit Mexiko Stadt und London steht.

Warum also nicht neben dem schon bestehenden Ice Q-Restaurant, das im Film die Klinik gibt, eine cineastische Installation errichten, die derzeit im Inneren des Gaislachkogels über Sölden errichtet wird und im Sommer 2018 ihre Pforten öffnet. Eigentlich war eine Eröffnung schon in diesem Winter geplant, doch in Summe über zehn Meter Schnee fielen und legten die Bauarbeiten lahm.

Bilderstrecke zum Thema Wandertour hoch über Sölden Unten der quirlige Ort, oben die absolute Stille. Eine neue Tour führt fitte Bergwanderer durchs Reich der Dreitausender bei Sölden.



007 Elements heißt das James-Bond-Paket. Mit einer Architektur, die sich bewusst zurücknimmt, spiegelt es in Anmutung auf verschiedenen Galerien mit einer Prise britischen Humors den Look der Serie wider. Die Installation konzentriert sich zwar hauptsächlich auf Spectre und jene Szenen, die in Sölden gedreht wurden, beinhaltet aber auch andere Kapitel der insgesamt 24 James-Bond-Filme.

Ideengeber waren Kreativdirektor Neal Callow, der auch schon Casino Royale, Ein Quantum Trost und Skyfall durchgestylt hatte und "sein Baby" auf der ITB in Berlin erstmals und in kleinem Kreis vorstellte. "Wir wollen mit 007 Elements einen tiefen Einblick in die Dreharbeiten eines 007 Kinofilms gewähren. Das passiert hier in einer ultramodernen, alle Sinne ansprechenden Art und Weise", erklärt Callow. "Wir möchten diese unglaubliche Gegend nutzen, um den Gast direkt in Bonds Welt zu versetzen und dabei einzigartige Sequenzen zum Leben erwecken." Die Tour durch diese unterkühlte Welt dauert dann etwas über eine Stunde.

Agent im Schnee. © obs / Sky Deutschland



Agent im Schnee. Foto: obs / Sky Deutschland



Auf 3050 Metern Meereshöhe entsteht nun auf zwei Etagen das 1300 Quadratmeter große Gebäude direkt im Berg. Der Bau wird erst richtig sichtbar, sobald man ihn durch einen unterirdischen Tunnel betritt. Von den beiden Haupträumen haben die Besucher spektakuläre Einblicke und Ausblicke auf Tirols Berge und Täler. Untermalt wird das Ganze von einer dramatisch anmutenden, cineastischen Klangkulisse.

Ab Mitte April kann man sich Karten für die Installation online sichern, ohne Berg- und Talfahrt kostet der Eintritt für Erwachsene 22 Euro. Nach gut einer Stunde ist man zwar durch, kann dann aber von dort aus entweder Skifahren oder im Sommer einige schöne Höhenwanderungen machen. Der genaue Eröffnungstermin steht noch nicht fest.

Mehr Informationen:

Ötztal Tourismus, www.soelden.com/007elements-cinematic-installation

Matthias Niese Magazin am Wochenende / Gute REISE E-Mail