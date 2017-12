Nur ganz wenige Menschen haben das Glück, einmal in ihrem Leben in die Antarktis zu kommen. Die meisten sehen den kältesten und einsamsten Kontinent nur vom Bord eines Kreuzfahrtschiffes, doch wir hatten auf der MS Midnatsol von Hurtigruten das Glück, mit Kajaks zwischen Eisbergen zu paddeln und sogar an Land gehen zu können. Unterwegs begegneten wir einem extrem gefährlichen Tier.