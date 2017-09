Telefonieren an Bord wird richtig teuer

Wer sein Handy an Bord eines Schiffes nutzt, wird übel abgezockt

ROSTOCK - Die Handy-Nutzung auf Kreuzfahrtschiffen oder Fähren kann zur Kostenfalle werden, denn die EU hat zwar Auslandsgebühren im Juni abgeschafft, das gilt aber nicht für die Bordnetze.

Finger weg vom Telefon an Bord, das kann pro Minute bis zu sieben Euro kosten! Foto: colourbox.com



Das Onlinemagazin teltarif.de rät daher, dass man einen Blick in die Preisliste werfen sollte - deutsche Netzbetreiber verlangen für Roaming in Schiffsnetzen Preise von drei bis sieben Euro pro abgehende Gesprächsminute. Selbst ankommende Telefonate kosten in Schiffsnetzen zwischen 1,70 Euro und 7 Euro pro Minute. "Am besten schalten Reisende das Handy schon vor Betreten des Schiffes ab", so die Experten. Wer an Bord im WLAN des Schiffes surfen, aber nicht telefonieren möchte, kann im Smartphone den Flugmodus aktivieren und anschließend WLAN separat wieder einschalten.

