Tirol: Im Kühtai aus der Spur

KÜHTAI - Wahnsinn. Selbst Bergführer Dieter Lutz, fast jeden Tag in der oberhalb von Innsbruck gelegenen Bergwelt bei Kühtai unterwegs, wird euphorisch: "Wer weiß, wann wir wieder so an Pulver haben." Er meint den Pulverschnee, durch den wir unsere Spuren ziehen. Los geht‘s vom Gipfel des Sulzkogel nach unten, immer auf den Speichersee zu. Willkommen im Kühtai.

Ein Tourengeher auf einsamem Weg nach oben. Foto: Michael Husarek



Nach einer herrlichen Abfahrt ziehen wir die Felle unter die Tourenskier und gehen entlang des Ufers bis zur Staumauer. Von dort aus fällt der Blick auf Kühtai, einer der schneesichersten Orte Österreichs. Das Hoteldorf auf 2017 Metern Höhe eignet sich für Tourengeher ebenso wie für Pistenskifahrer, die selten zu viel Trubel vorfinden.

Es gibt eine Rundtour und Verfahren ist unmöglich, denn Kühtai mit seinen Hotels ist stets im Blick. Wer den Kreis vollendet, kommt an der steilen schwarzen Piste vorbei — mit Aussicht auf einen weiteren See. Einfach traumhaft, dort am frühen Morgen einsam den Hang hinunter zu wedeln. Rund um den See fahren Langläufer in der Loipe.

Im Kühtai reduziert sich der Winter auf den Sport: Abgesehen von einem kleinen, teuren Lebensmittelladen und zwei Sportgeschäften gibt es keine Einkaufsmöglichkeiten. Abends, wenn die Tagesgäste über die Pass-Straße ins Tal gefahren sind, wird es ruhig im Kühtai.

Kinderskikurs in der Dorfmitte

Für Familien bietet sich das Dorf an, weil die Kinderskikurse auf dem flachen, schneebedeckten Hang in der Dorfmitte stattfinden und für Mama und Papa stets einsehbar sind. Manchmal schwebt man mit dem Sessellift über die Kleinen nach oben und kann unbemerkt zuschauen, manchmal trifft man sich beim Skifahren.

Schön ist eine Rodelpartie. Zuerst gilt es, den Schlitten nach oben zu ziehen, bis zum Graf Ferdinand Haus führt der Weg. Nach einer Einkehr ist der schweißtreibende Aufstieg vergessen und spätestens die Abfahrt entschädigt für alle Mühen. Kurve um Kurve schlängelt sich die Strecke, die ab und an abends beleuchtet wird.

Unten im Ort warten Glühwein und Kinderpunsch auf die ausgekühlten Rodler. Nach einem Tag auf Skiern und der Schlittenfahrt fallen Eltern und Kinder gleichermaßen ins Bett. Das ist gut so, denn am frühen Morgen, wenn die Lifte gerade geöffnet haben und die aus Innsbruck kommenden Einheimischen noch nicht oben angekommen sind, gehören einem die Kühtaier Pisten fast alleine.

Noch mehr Ruhe hat nur Bergführer Dieter. Der ist bereits seit acht Uhr mit einer kleinen Gruppe unterwegs. Weil der Tiefschnee am Vortag so leicht zu durchfahren war, hat er erneut den Sulzkogel im Blick. Auch heute soll es wieder herrlicher Pulverschnee sein. Zumindest bis zur Mittagszeit bleibt er weitgehend unberührt, ehe dann die zahlreichen Tourengeher Spur um Spur in die Winterlandschaft ziehen.

Kühtai Tourismus, www.kuehtai.info, der diese Reise unterstützt hat.

