Tolle Ziele am Weg nach Slowenien

BLED - Sie kommen bei einer Slowenien-Reise an so viel Sehenswertem vorbei, dass der Weg zum Ziel wird. Hier ein paar Tipps:

Die Salinen von Sečovlje. Dort wird seit gut 700 Jahren Salz gewonnen. © Patrick Schroll



Von Nürnberg aus nur knapp drei Stunden entfernt lässt sich das österreichische Golling an der Salzach erreichen. Dort beginnt eine eineinhalbstündige Wanderung durch die Salzachklamm, einem Naturdenkmal mit Gänsehautfaktor. Mutige können am Seil gesichert über die Schlucht fliegen. Eintritt zum Wanderweg: drei Euro für Erwachsene (ermäßigt 1,50 Euro). Zehn Autominuten weiter: Der Gollinger Wasserfall (drei Euro Erwachsene, ermäßigt 1,50 Euro).

Weitere drei Autostunden folgt das slowenische Bled, ein Luftkurort am gleichnamigen Gletschersee. Auf der Insel im See steht eine Wallfahrtskirche, gegenüber am Ufer eine Burg auf Fels. Ein Spaziergang oder Bootsausflug sorgen für Entspannung vor der Weiterfahrt.

Unterirdischer Schatz

Postojna bietet oberirdisch wenig, hält dafür aber unterirdisch einen Schatz bereit: Eine Führung durch die Postojna—Höhle kostet rund 25 Euro (Ticket möglichst vorher online buchen), ist das relativ hohe Eintrittsgeld aber wert. Mit einer Bahn führt der Weg zunächst zwei Kilometer in die Höhle, dort schließt sich ein einstündiger geführter Rundgang an. Ein atemberaubendes Erlebnis.

Dann folgt an der Strecke die rund 290 000 Einwohner große Hauptstadt Ljubljana. Kultur und Kulinarik verteilen sich hier auf den Uferseiten des gleichnamigen Flusses, der die Altstadt und den Burgberg umschließt. Dass die Stadt einst zum Kaiserreich Österreich gehörte, sieht man den Prachtbauten an. Cafés und Restaurants bietet das Studentenviertel Metelkova Mesto. Tipp für den Abend: Der Straßenzug Trubarjeva cesta. Für den Start in den Tag: Frühstück im Kavarna Rog.

Nova vas nad Dragonjo: Ein kleines Dorf, knapp 30 Autominuten im Hinterland von Piran versteckt. In der Gaststätte Gostilna Na Burji geht es urig zu, die Besucher sitzen entweder vor dem steinernen Kamin im Inneren oder im farbenprächtigen Garten.

In Piran schmeckt es bei den Drei Witwen ("Tri vdove") gut. Danach schlendert man entlang der Strandpromenade und genießt im historischen Hotel Piran eine selbstgemachte Limonade.

Kroatien ist gleich um die Ecke

Kroatien ist von den Slowenischen Küstenstädten nur einen Steinwurf entfernt. In Novigrad (4400 Einwohner) werden Spaziergänge entlang der Stadtmauer am Meer bei Flut zu einem kleinen Abenteuer, denn die Schuhe könnten nass werden. Westlich der Stadt liegen ruhige Strandabschnitte sowie Campingplätze und Apartments zur Selbstversorgung.

Eine halbe Autostunde von der Küste entfernt liegt das kleine Dorf Grožnjan auf einer kleinen Bergkuppe. Festes Schuhwerk ist für einen Spaziergang durch die Straßen ratsam. Die Steinwege erinnern an das alte Rom. Der Ort ist ein Treffpunkt für Künstler und Kunstinteressierte aus aller Welt, im Sommer bei klassischen Konzerten, im Herbst beim Treffen bildender Künstler. Kleine Cafés, Ateliers sowie Lädchen mit regionalen Waren und gemütliche Restaurants lassen die Zeit vergessen. Trotz vieler Touristen wirkt der Ort noch recht ursprünglich.

Durch Piran verläuft die sogenannte Parenzana-Strecke. 116 Kilometer lang ist dieser Fahrradweg, der im italienischen Triest beginnt, durch Slowenien führt und in Kroatien endet. Die Strecke ist flach und daher für Nicht-Profis zum gemütlichen Ausflug bestens geeignet. Entlang der Strecke war einst die Schmalspurbahn Parenzana unterwegs. Heute fährt hier keine Eisenbahn mehr, dafür nutzen den gut ausgeschilderten Weg Touristen für eine Drei-Länder-Tour durch Europa. Mit dem E-Bike lassen sich auch mit wenig Kondition Teilstrecken und Abstecher ins Gebirge befahren. Natur und schönste Ausblicke sind hier garantiert.

