Toulouse: Charmante Stadt in rosé

TOULOUSE - Man kann in Toulouse wunderbar den angenehmen Dingen nachgehen, die unser Nachbarland bietet. Ob im Restaurant beim Mittagsmenü (durchaus günstig) oder im Museum, man kann nachts durch alte leere Gassen streichen und sich fühlen wie im Pariser Marais – als dieses noch es selbst war und keine überlaufene, überteuerte Touristenmeile.

Die Toulouser Brücke Pont St Pierre spannt sich geradezu majestätisch über die Garonne. Foto: Wolf Ebersberger



Nein, allzu viele Deutsche kommen nicht nach Toulouse", meint Madame am Nebentisch. "Wenn sie kommen, dann um hier zu arbeiten." Natürlich, Airbus ist hier. "Und wenn sie in der Stadt gearbeitet haben, wollen sie am liebsten bleiben und kaufen sich ein Haus."

Madame trägt rote Locken, goldene Armreife, dunklen Blazer und lächelt so fein wie Geraldine Chaplin – eine Frau in fein gereiften Jahren. George, der Gatte, einen Kopf kleiner und noch etwas älter, sitzt gegenüber und murmelt Zustimmung.

Ins "Emile" kommt das Paar schön regelmäßig, es ist eine Institution der gehobenen bürgerlichen Küche, berühmt für sein Cassoulet. Das ist der Bohneneintopf der Region, mit Fleisch- und Wurststücken deftig garniert. Aber auch das wolkenleichte Soufflé mit Grand Marnier sollte man kosten, wenn man schon hier ist, wenigstens ein Mal im Leben: ein Höhepunkt, ganz ohne Reue, wir wiegen ja nicht nach.

So groß wie Nürnberg

Toulouse, Frankreichs viertgrößte Stadt, hat so viele Einwohner wie Nürnberg und einige verwandte Eigenschaften, die es als Reiseziel interessant machen. Allen voran eine Vergangenheit, von deren Ruhm man noch heute zehrt.

Ja, die goldenen Zeiten! Damit meint man hier, im Südwesten auf halber Strecke zwischen Atlantik und Mittelmeer, das 16. Jahrhundert und den immensen Reichtum, den man – leider nur allzu kurz – einer an sich eher unscheinbaren Pflanze verdankte. Es war der Färberweid. Eine zweijährige, zartgelb blühende Staude, deren Blätter an den Spitzen mit der Zeit violett werden – und damit den Grundstoff für die Farbe "Pastel" geben, die dann aber eher hellblau ist. Die trockene Paste, zu Kugeln gerollt, ging vor fünfhundert Jahren nach ganz Europa. Zurück kam das Geld, mit dem sich die ansässigen Kaufleute immer größere Häuser, ja Paläste bauen konnten. Bis das billigere Indigo dem sanften Pastellblau den Rang ablief.

Aus zwei Kirchenbauten zusammengesetzt ist die Kathedrale von Toulouse Foto: Wolf Ebersberger



Heute erinnert man sich wieder seiner natürlichen Schönheit, färbt Schals und Geschirr damit, nutzt kosmetisch neu entdeckte Wirkstoffe, die gut für die Haut und gegen das Altern sein sollen.

Eines der prunkvollen Renaissance-Palais, die noch immer von dieser Glanzzeit zeugen, ist das 1557 erbaute Hôtel d‘Assézat. Das heute, stilecht eingerichtet wie ein nobles Wohngemach, die Stiftung Bemberg beherbergt und neben Cranach und Tintoretto auch einen ganzen Saal mit den liebenswert naiven Bildern von Pierre Bonnard hat.

Fans mittelalterlicher Kunst müssen unbedingt ins Musée des Augustins mit seinem Kreuzgang und seinen raffiniert in Szene gesetzten Kapitellen, während Liebhaber der Moderne in den "Abattoirs", dem ehemaligen Schlachthof der Stadt, eher auf ihre Kosten kommen.

Hier landeten die Pestopfer und die Irren

Ein toll restauriertes Gelände, gelegen am anderen Ufer der Garonne – der schlechten, der niedereren Seite, die früher immer wieder überschwemmt wurde. Hier standen die Krankenhäuser, hier landeten die Pestopfer und die Irren.

Am Fluss lässt sich erkennen, was Toulouse — das wegen seiner roten Backsteinbauten auch die rosa Stadt genannt wird — derzeit alles tut, um noch attraktiver zu werden. Die Quais werden neu gerichtet, damit man bequem an der Garonne spazieren kann, es entstehen neue Plätze und kleine Parks, die zum Verweilen einladen und für grüne Pausen sorgen. Ein Projekt für Jahre.

Eine Gruppe von Reisenden kam schon immer gern: die Pilger. Toulouse ist nämlich Teil des Jakobsweges. St. Sernin, ein Wahrzeichen der Romanik und eine der Hauptsehenswürdigkeiten, hatte als Wallfahrtskirche und vom Papst geweihte Basilika sogar ein Pilgertor an der Seite. Und ein doppeltes Seitenschiff, damit genug Platz war für die Massen.

Zwei Kirchen sind bereits Weltkulturerbe – jetzt bewirbt sich Toulouse mit der ganzen Altstadt. Ihren Charme kann man auch ohne den Titel schon genießen.

Mehr Informationen:

Toulouse Tourisme, www.toulouse-tourisme.com, die diese Reise unterstützt haben.

