Trip ans Ende der Welt: Spitzbergen

Am Nordzipfel Europas pendeln Kreuzfahrer zwischen Trostlosigkeit und grandioser Natur - vor 1 Stunde

LONGYEARBYEN - Es ist Juni. Der Frühling verwöhnt die 2000 Einwohner Spitzbergens, dieser Inselgruppe vor der Nordküste Norwegens, mit ununterbrochenem Tageslicht. Darum ist diese Jahreszeit auch bei Reisenden beliebt. Jetzt kommen vor allem Kreuzfahrer, denn über Land erreicht man die Sehenswürdigkeiten kaum.

Kleine Zodiakboote auf dem Weg zur Kongsfjord- Gletscherfront bei Ny-Ålesund. © Jens Büttner / dpa



Kleine Zodiakboote auf dem Weg zur Kongsfjord- Gletscherfront bei Ny-Ålesund. Foto: Jens Büttner / dpa



Remi steuert das Zodiakboot zwischen Eisbergen und kleineren Schollen hindurch. Im glasklaren, blauschwarzen Meerwasser schwimmen sie in unterschiedlicher Größe. Der Bootsboden muss Einiges aushalten. "Macht euch keine Sorgen", ruft Remi durch den Motorlärm und manövriert elegant um einen kleinen Eisberg.

Wir halten einen Sicherheitsabstand von der etwa 40 Meter hohen Eiswand, die der Smeerenburgbreen langsam in den Fjord schiebt. Sollte der Gletscher jetzt kalben, würde die Flutwelle unser Boot verschlucken. Remi stellt den Motor ab - unwirkliche Stille. Zwischen glitzernden Eisbrocken tanzt das Licht der arktischen Sonne auf dem spiegelglatten Meeresspiegel.

Zurück auf der Nordstjernen wärmen wir uns mit heißem Kaffee oder Tee. Das Schiff zählt mit über 60 Jahren zu den Oldtimern der Hurtigruten-Flotte und fährt rund um die arktischen Inseln. Früher wurden sie als Postschiffe eingesetzt, nun unternehmen manche der Schiffe Expeditionsreisen in der Arktis, umrunden etwa Island, erkunden Eisberge bei Grönland oder kreuzen in den Gewässern der Antarktis.

Nur mit Gewehr in die Wildnis

Außerhalb von Siedlungen ist es allerdings nicht erlaubt, ohne scharf geladenes Gewehr unterwegs zu sein, denn es gibt fast doppelt so viele Eisbären auf Spitzbergen wie Einwohner. So hat Remi bei unseren Anlandungen in der Wildnis immer sein Gewehr bei sich. Auch wenn sie unter Schutz stehen - im Ernstfall darf er damit unser Leben retten. Eisbären halten sich an der Küste und auf Eisschollen auf, da sie dort auf Seehunde lauern. Treffen sie auf Menschen, können sie angreifen, "Bleibt also alle zusammen in einer Gruppe," schärft Remi uns immer wieder bei Wanderungen entlang einsamer Ufer ein. "Schließlich soll jeder von euch zu Hause in einem Stück ankommen!"

Eigentlich nennt sich das Archipel Svalbard, das bedeutet: kalte Küste. Nur die größte Hauptinsel mit der Hauptstadt Longyearbyen heißt Spitzbergen. Es ist auch die einzige der Inseln am 80. Breitengrad, die dauerhaft bewohnt ist.

Ein Eisbär auf einer Eisscholle bei Spitzbergen. Unvermittelt könnte er einen Menschen angreifen. © dpa



Ein Eisbär auf einer Eisscholle bei Spitzbergen. Unvermittelt könnte er einen Menschen angreifen. Foto: dpa



Während des 2. Weltkrieges wurde die Hauptstadt von den deutschen Kriegsschiffen Scharnhorst und Tirpitz beschossen, heute machen Besucher aus Deutschland einen beträchtlichen Teil der Touristen aus. Das Trinkwasser für die Stadt kommt von einer zehn Meter dicken Eisdecke, die wie ein immer gefrorenes Reservoir östlich der Siedlung liegt. Die 42 Kilometer Straßen der Insel sind nur im Sommer mit dem Auto befahrbar. Im Winter bringen 4000 Schneemobile die Menschen überall hin. Im Sommer stehen die Fahrzeuge wie Dekorationen vor und hinter den Häusern im grellen Tageslicht.

Da es nachts fast genauso hell ist wie tagsüber, sind die Bürger erfinderisch. Spitzbergengardinen nennen sich die Alufolien, die mit etwas Spülmittel besprüht auf den Fenstern haften und nachts kein Licht hineinlassen. Auch hat man in der Hauptstadt ein Krankenhaus für Notfälle. Allerdings müssen schwangere Frauen sechs Wochen vor dem voraussichtlichen Geburtstermin die Inselgruppe verlassen und aufs Festland reisen.

Man versucht fast alles, um das Leben am Limit hier oben erträglich bis attraktiv zu gestalten, hat sogar eine Universität eingerichtet. Im Bereich Arktische Naturwissenschaften kann man sogar den Magister oder Doktortitel erwerben, der Unterricht wird auf Englisch gehalten.

Russische Kolonie

Norwegen hat die Verwaltung von Spitzbergen 1920 in einem Vertrag geregelt, der in Versailles von 41 Nationen unterschrieben wurde. Er erlaubt allen beteiligten Nationen, auf Spitzbergen zu leben und zu arbeiten. Schon 600 Jahre früher kamen die so genannten Pomoren, wie sich ein russisches Volk aus der Region südlich von Murmansk nannte. Auch danach hielten sich viele Russen auf Spitzbergen auf, hauptsächlich in Barentsburg. Heute sind es noch ungefähr 500 Personen mit meist ukrainischen Wurzeln. Für sie wurden eine Sporthalle mit Schwimmbad und eine Bibliothek gebaut, für die Touristen stellte man einen Andenkenladen, eine Bibliothek und ein modernes Hotel in die Einöde.

Die Männer von Barentsburg arbeiten in unsicheren Kohlengruben, die schräg unter dem Fjord verlaufen und aus denen sie jährlich 120 000 Tonnen Steinkohle fördern.

An dieser Markierung am Flughafen sieht der Reisende ganz genau, wie weit er weg ist vom Rest der Zivilisation. © Rainer Hamberger



An dieser Markierung am Flughafen sieht der Reisende ganz genau, wie weit er weg ist vom Rest der Zivilisation. Foto: Rainer Hamberger



Deutlicher können Kontraste kaum sein: Verfallene Holzhäuser mit zerbrochenen Fenstern und Wänden, aus denen schimmelnde Glaswolle quillt, stehen neben grell gestrichenen Neubauten wie dem Sportzentrum mit Andenkenladen. Und über allem wacht eine Statue von Lenin, nass vom Schneeregen. Als krönender Abschluss eines Besuches wird typisch russische Folklore auf einer Bühne hinter dem Souvenirladen aufgeführt. Ein heftiges Pendant zur Trostlosigkeit draußen.

Die Nordstjernen hat in Ny-Ålesund angelegt, einer alten Bergbausiedlung, doch hier steht auch eine Polarforschungsstation. Einige der alten Holzhäuser kann man besichtigen. Tapete löst sich von der Wand, Eisenbetten, ein Dreirad und wacklige Möbel zeugen von vergangenen Zeiten. Hier, in der nördlichsten dauerhaft bewohnten Wissenschaftssiedlung überhaupt, leben im Winter etwa 30 und im Sommer bis zu 120 Menschen. Klimawandel, Nordlichter, Pflanzenwachstum unter arktischen Bedingungen sind nur einige der Forschungsprojekte. Am Ortsrand weiden wilde Rentiere.

Kapitän Tormod Karlsen hat etwas Außergewöhnliches beobachtet: "Fjorde sind in diesem Jahr komplett eisfrei, die man bisher auch im Sommer kaum befahren konnte. Irgendetwas ist da im Gange", meint er stirnrunzelnd und denkt dabei an die Erwärmung der Polarmeere, die dieses Naturparadies gefährdet. Plötzlich hören wir über die Lautsprecheranlage, wie Remi auf Englisch, Norwegisch, Französisch und Deutsch sagt: "Liebe Fahrgäste, rechts vor dem Schiff begleitet uns ein großer Buckelwal."

Mehr Informationen:

www.hurtigruten.de, www.visitnorway.de

Rainer Hamberger