TU Berlin: Verliebt in die rosa Röhre

Der Umlufttank erstrahlt in poppigsten Farben - vor 18 Minuten

BERLIN - Bei den Verehrern des Berliner Paradearchitekten Karl Friedrich Schinkel - Neue Wache, Schauspielhaus am Gendarmenmarkt, Friedrichswerdersche Kirche - werde ich mich jetzt vielleicht ein wenig in die Nesseln setzen. Denn ich will den Blick heute mal fort von ihm auf eine andere Berliner Sehenswürdigkeit lenken, die nur von sehr wenigen Menschen besucht wird. Es handelt sich um den Umlauftank 2 der Technischen Universität. So, jetzt ist es raus.

Der Umlauftank der Berliner TU. © Harald Baumer



Der Umlauftank der Berliner TU. Foto: Harald Baumer



Kann ein Umlauftank, vor 44 Jahren entstanden, einen Besuch wert sein? Ein Zweckbau, in dem wissenschaftliche Versuche zu Wasserfluss und -widerstand durchgeführt werden? Ja, er kann. Weil er von außen an ein Werk eines Pop-Art-Künstlers wie Claes Oldenburg oder Roy Lichtenstein erinnert. Durch ein von rechten Winkeln bestimmtes Hauptgebäude in sattem Blau zieht sich ein gigantisches rosafarbenes Rohr, das auf grünen Stützen steht. Ein Seherlebnis, wie man es in Berlin kein zweites Mal hat.

Wenn der Besucher eh schon mal hier ist, also in Charlottenburg nahe Ernst-Reuter-Platz und Bahnhof Zoo, dann kann er binnen weniger Gehminuten zum knallbunten Umlauftank gelangen. Der wirkt - eingebettet in den Stadtpark Tiergarten, nahe am Landwehrkanal und nahe am neobarocken Charlottenburger Tor gelegen - wie ein vom Himmel gefallenes Raumschiff.

So kommen Sie hin:

Umlauftank 2 der TU Berlin, zwischen Straße des 17. Juni und Müller-Breslau-Straße, diverse S-Bahnlinien auf der Ost-West-Stammstrecke fahren daran vorbei, Station Tiergarten.

Harald Baumer