Türkische Derwische wirbeln für den Frieden

Sie sind sind ein Symbol der Versöhnung, ihre Heimat ist die Stadt Konya

KONYA - Fast jeder kennt ihren Tanz, nur wenige Nicht-Muslime aber wissen um die Herkunft der Derwische und ihren religiösen Hintergrund. Dabei wäre die Botschaft ihres uralten Mevlevi-Ordens ein machtvoller Beitrag zum Frieden zwischen den Religionen - wenn sie denn in der islamischen und christlichen Welt gleichermaßen gehört und beachtet würde. Wir waren bei ihnen.

Bis zu einer Stunde drehen sich die Männer ununterbrochen im Kreis, dabei fallen sie in Trance. Foto: Joachim Hauck



Wie machen die Derwische das bloß? Während uns oft schon nach ein paar Minuten im Kettenkarussell speiübel wird, drehen sich die Männer in den weiten, weißen Riesenröcken fast eine Stunde lang im Kreis. Sie stolpern und sie schwanken nicht; sie tanzen wie Figuren auf der Spieluhr, gleichmäßig-monoton - eine Hand zum Himmel, die andere zur Erde und immer den Kopf leicht nach rechts geneigt.

Genau das, so sagen Mediziner, lässt neben langem Training die tanzenden Derwische das Gleichgewicht halten und das schier endlose Drehen ertragen: Den Körper nach links, immer in Richtung des Herzens zu bewegen, und dabei den Kopf im 45-Grad-Winkel nach rechts zu kippen - das ist das Geheimnis der Derwische von Konya, die seit Jahrhunderten Menschen in aller Welt verblüffen und begeistern.

Menschenliebe und Offenheit gegenüber allen Religionen hat der Vater des Ordens, Celaleddin Rumi, stets gepredigt und in vorbildlicher Weise praktiziert. 1207 in Afghanistan geboren, kam Rumi als Kind nach Konya, der damaligen Hauptstadt des türkischen Seldschuken-Reichs. Sein Wirken, seine Schriften und Gedichte weisen ihn als einen der größten Philosophen und Mystiker der alten islamischen Welt aus. Vor allem aber als bedingungslosen Menschenfreund, der lange vor den europäischen Humanisten Brüderlichkeit, Gleichheit und Toleranz gefordert hat.

"Liebe ist frei von der Enge der Gebetsnische und des Kreuzes", schrieb Rumi, den seine Anhänger Mevlana (unser Meister) nannten. "Komm und komm wieder, wer immer du bist; Heide, Feueranbeter oder Götzendiener; hier ist das Tor zur Hoffnung, komm so, wie du bist."

Der Orden ist geduldet, nicht erlaubt

Die Unesco widmete dem großen Versöhner 2007 ein Gedenkjahr. Doch nicht alle waren und sind begeistert von dieser Offenheit gegenüber Christen, Juden und anderen vermeintlich Ungläubigen. Vielen orthodoxen Moslems sind der Mevlana und der nach seinem Tod 1273 von seinen Anhängern gegründete Orden suspekt, ja verhasst. Genau genommen gibt es den Orden auch gar nicht mehr, Atatürk hat ihn im Zug der türkischen Säkularisation aufgelöst und das Kloster in Konya zu einem weltlichen Museum gemacht. Offiziell erlaubt ist der Orden des Mevlana bis heute nicht, doch geduldet wird er. Manche Derwische sind sogar Staatsbeamte - nicht im Dienste der Religion, sondern der Tradition und des Tourismus.

Der Staat braucht sie, denn die Klosteranlage von Konya ist ein berühmtes Museum, sogar das nach dem Istanbuler Topkapi-Palast meistbesuchte der Türkei. Gut zweieinhalb Millionen Besucher kommen jedes Jahr hierher, die meisten davon Türken. Mit dem Mevlana und den Derwischen lässt sich Geld machen in Konya, das einst eine der liberalsten Städte der islamischen Welt war und heute zu den konservativsten Regionen der Türkei zählt, in der fast jede Frau Kopftuch trägt und Alkohol in Bars und Restaurants verpönt ist.

Das Mevlana Museum in Konya gruppiert sich um das Mausoleum des Mevlana Jalaluddin Rumi. Foto: Adem Altan / afp



Der Mevlana ist allgegenwärtig in Konya, der grüne Turm über seinem Grabmal von überall in der Stadt sichtbar. Tausende drängeln sich täglich durch die "Pforte der Eingeweihten" zum mit wertvollen Teppichen und Laken bedeckten Sarkophag des "Meisters" - seinen Anhängern gilt die Reise zur "Kaaba der Türken" als fast so wichtige Wallfahrt wie die nach Mekka. Weltlich orientierte Besucher sind neugierig auf das höchst sehenswerte Museum.

Manche haben nicht mehr viel mit den Lehren des Mevlana im Sinn, sie tanzen ganz profan im Auftrag des Museums zur Freude der Touristen. Andere Derwische sind noch mit Herz und Seele dabei. Sie sind, weil es offiziell keine Ausbildung mehr gibt, in ihren Familien schon als Kinder in den Schriften des Mevlana und im Tanz unterwiesen worden. Einer davon, nennen wir ihn Ahmet, wäre noch heute gerne im Kloster.

1001 Tage hat die Ausbildung der Mevlevi-Brüder früher gedauert, und die meist aus der gebildeten Oberschicht stammenden Kandidaten sind von den Oberen der Klöster (es gab zur Goldenen Zeit des Ordens gut 170 davon) vor dem Eintritt eher gewarnt worden. Wer unbedingt wollte, hatte vorab eine harte Prüfung zu bestehen: Beim Betreten des Klosters musste er die Schuhe ausziehen und drei Tage in einer winzigen Nische im Schneidersitz ausharren, dabei möglichst unbeweglich der Arbeit der Klosterbrüder zusehen. Waren die nicht überzeugt von seiner Leidensfähigkeit und Willensstärke, drehten sie die Spitzen seiner Schuhe Richtung Ausgang - ein stummes, aber eindeutiges Signal, dass man ihn nicht aufnehmen wird.

Reichtümer und Familie zurücklassen

Wer es geschafft hat, hatte Reichtümer und Familie zurückzulassen und ein Handwerk zu erlernen, um sich seinen Lebensunterhalt selbst zu verdienen. Und er hatte sich im Sema, dem Tanzritual, zu üben, das für die Derwische den zentralen Gottesdienst darstellt. Es soll ihnen nach dem Willen des Mevlana "den Weg zeigen, wie man mit Gott eins wird, seine Seele reinigt und zurück zum Menschen findet."

Noch immer gibt es in islamischen Ländern, vor allem in Ägypten, Ableger des Mevlevi-Ordens, auch in Europa hat er überzeugte Anhänger. In Nürnberg etwa versammeln sie sich im Verein "Mevlana e.V.", dessen Mitglieder sich regelmäßig im Westen der Stadt zu Gesprächen und Vorträgen treffen. Persönliche Verbindungen hat der Verein auch zu Esin Çelebi, einer direkten Nachfahrin des Mevlana in 22. Generation.

Oft kommt die ruhige, freundliche Frau, der die Menschen auf der Straße ehrfürchtig die Hand küssen, selbst zum Besuch ins alte Kloster. Gefragt, was Celaleddin Rumi wohl zu den heutigen Konflikten der christlichen und der islamischen Welt sagen würde, muss Esin Çelebi nicht lange nachdenken: "Der Mevlana würde auch heute ohne jeden Zweifel zu Frieden und Gemeinsamkeit mahnen. Nur durch Toleranz und Liebe finden wir zu Gott und zur Ruhe."

Mehr Informationen:

www.konya.bel.tr (auch auf Deutsch)

Ab Nürnberg fliegt Turkish Airlines via Istanbul mehrmals täglich ab ca. 250 Euro nach Konya und zurück, www.turkishairlines.com/de-de/

Joachim Hauck