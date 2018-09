Über Innsbruck erobern Biker die Berge

Vor der Rennrad-WM hat die Stadt ein tolles Konzept für Radfahrer in der Höhe entwickelt - vor 1 Stunde

INNSBRUCK - Wanderer und Radfahrer treffen in den Bergen zusammen. Dazu kommen noch die vielen E-Mountainbiker, die ganz leicht jeden Berg hinaufstrampeln. Also müssen neue Konzepte und Ideen her, um den Gau am Gipfel zu vermeiden und damit Natur und Tiere geschützt bleiben. Innsbruck ist ein Beispiel dafür, dass sich etwas tun kann.

Zwischen Stausee, Inntal und den Tiroler Alpen fahren diese Sportler einen Höhenweg entlang. © Innsbruck Tourismus



Unterhalten sich zwei Mountainbiker: Step-up, Step-down, Bunny Hop, Flip vom Boner Log, Kicker nicht vergessen, schneller Wallride und zum Schluss noch durch den Pumptrack. Uns ist bereits vom bloßen Aufzählen der Begriffe schwindelig.

Hinter jedem Ausdruck steckt ein artistischer Trick auf dem Rad. Welcher, sieht man am besten beim Besuch des neuen Bikeparks in Mutters bei Innsbruck. Im Idealfall schaut man dabei einem Profi wie Tom Oehler über die Schulter. Oehler war eine große Nummer in der Mountainbike-Szene und blüht jetzt mit Bike-Shows und als Werbe-Ikone nochmal auf. Wer sieht, wie er mit dem Fahrrad jedes noch so krasse Hindernis nimmt, kommt sich vor wie ein Dreijähriger auf Stützrädern.

Im Grunde handelt es sich um einen Abenteuer-Spielplatz für Mountainbiker, der angelegt ist wie ein Snowpark im Winter, mit Hindernissen, Sprüngen und Buckelpisten. Durchschnittliche Fahrradfahrer, die ein bisschen Mut haben, können relativ schnell Fortschritte machen, Steilkurven fahren, kleine Hüpfer mit dem Rad einstreuen und sich unterm Strich ordentlich durchrütteln lassen. Schwerer zu lernen ist der Mountainbiker-Slang.

Der Park und die dort herrschende Sprache zeigen, wie sich Berg und Bergsport verändern. Das sieht man auch Innsbruck und den Gipfeln ringsum. Mit immer mehr Radfahrern — darunter neuerdings die vielen E-Mountainbiker, die jeden Berg hinaufkommen — müssen neue Konzepte und Ideen her. Auch, damit Natur und Tiere geschützt bleiben.

Es bildeten sich viele illegale Strecken

Innsbruck ist ein Beispiel dafür, dass sich etwas tun kann. Den Beginn des Bike-Booms haben sie in Tirols Hauptstadt zwar verschlafen. Singletrail-Ausbau und Mountainbikeparks haben andere Tourismusorte schon vor Jahren forciert.

Aber in Innsbruck mit seinen knapp 30 000 Studenten und vielen einheimischen Radsportlern ist der Bedarf nach anspruchsvollen Strecken durch Wald und über Fels so groß geworden, dass illegale Strecken an den Hängen der Berge ringsum entstanden. Die Lösung ist eine außergewöhnliche Allianz mit den Bikern: Behörden, Landwirte und die Politik weisen oft gemeinsam neue Trails aus nach dem Motto: Lieber ein offizielles Terrain abstecken, in dem sich die Radfahrer austoben können, als illegale Spots sperren zu müssen. Im Gegenzug bleiben unberührte Berge tabu.

Viele Mountainbiker fahren mit dem Lift auf den Berg und geben ihre Energie lieber auf schwierigen Abfahrten, bei Tricks und Manövern ab. Das belebt den Liftbetreibern nebenbei das schwächelnde Sommergeschäft.

Die Rennrad-WM findet Ende September in Innsbruck statt. Da werden nicht nur die Kühe große Augen machen. © Innsbruck Tourismus



Und so wird der Berg in viele Sektionen aufgeteilt. Etwa auf der Muttereralm: In einem Wäldchen versteckt sich ein Kletterpark, dann gibt es eine Übungsstation für bikende Kinder mit Wippe und kleinen Sprüngen. Die Wege von Mountainbikern und Wanderern kreuzen sich nur noch selten, weil jeder seine eigenen Routen hat. Selbst weiter unten, wo ein Zusammentreffen unausweichlich ist, fahren die Radler auf einer gesonderten, tiefer gelegten Spur neben den Wanderern. Radwege am Berg? Früher war das undenkbar, für viele Wanderer ist immer noch schwer zu vermitteln, dass sie nicht immer Vorrang haben.

Weil sich so viel bewegt, hat sich Innsbruck neben dem Titel "Hauptstadt der Alpen" noch das Label "Bikecity" verpasst. Radfahrer gelangen etwa problemlos per Tram und Bus von der Stadt zum Bikepark. Zwischen der Nordkettenbahn und dem Patscherkofel verkehrt ein Bus für Wanderer und Radfahrer. Es gibt Kooperationen mit umliegenden Bikeparks im Stubaital und in Steinach am Brenner und eine gemeinsame Bikecard, mit der man alle Lifte benutzen kann.

Die Radrenn-Elite trifft sich in Tirol

Die Innsbrucker drehen heuer sogar am ganz großen Rad und haben sich und für Tirol die Rennrad-WM 2018 gesichert. Das Spektakel beginnt am 22. September und geht eine Woche bis zum 30. September.

Es kostet nach offiziellen Angaben rund zwölf Millionen Euro und soll die nötige Aufmerksamkeit unter Radfahrern in der ganzen Welt wecken. Schließlich ist die Lage Innsbrucks inmitten der Bergketten im Norden und Süden auch für Straßenradler perfekt, weil ringsum steile Straßen und hohe Pässe warten.

Im Frühjahr, wenn hoch droben noch Schnee liegt, nutzen die sportlichen Gäste das flache Inntal, um sich in Form zu bringen. Ihnen genügt die Straße als Abenteuer-Spielplatz, einen Erlebnispark muss man für sie nicht bauen.

Mehr Informationen:

Innsbruck Tourismus, www.innsbruck.info, der diese Reise unterstützt hat, sowie Rad WM 2018 Info, www.innsbruck-tirol2018.com

Christian Schreiber