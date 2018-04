Verkehrsmittel der Zukunft: Durchs Vakuum rasen

BERLIN - Wir stehen erneut vor einer Revolution der Transportmittel. Und wieder zeigte sich selbst unter Experten auf der Tourismusmesse ITB in Berlin Skepsis an der Machbarkeit und Akzeptanz kühnster Ideen, die schon bald vor dem Durchbruch stehen könnten. In einer Studie zeigten sich befragte Laien noch viel skeptischer, was darauf hindeutet, dass die Entwickler und Betreiber nach der Einführung der visionären Reisevehikel erst mal Vertrauen in die Sicherheit ihrer Gefährte schaffen müssen.

Der Überschalljet Boom Foto: Boom



Noch 1936 titelte die New York Times, niemals werde eine Rakete in der Lage sein, die Erdanziehung zu überwinden. Der Chef der Bank von Amerika verweigerte Henry Ford einen Kredit, weil er glaubte, das Auto werde nie komplett die Pferdekutsche ersetzen. Und wie könne ein Schiff jemals gegen Wind und Wellen ankämpfen, wenn man - wie auf dem ersten Dampfschiff - "Feuer an Deck macht?", fragten Zweifler.

Ob das selbstfahrende Auto, der Hyperloop-Zug, der mit 1200 Kilometern pro Stunde durch einen Vakuum-Tunnel saust, oder die pilotenlose Taxidrohne: Maximal die Hälfte der 6000 vom Internetportal Travelzoo befragten Nordamerikaner und Westeuropäer kann sich vorstellen, dass diese Projekte schon 2030 normal sind. 38 Prozent der Deutschen würden sich zwar am liebsten in den Urlaub beamen, für realistisch halten dies jedoch nur sechs Prozent.

Mehr als jeder zweite Deutsche (56 Prozent) glaubt daran, dass autonom fahrende Autos auf digitalen Autobahnen bis zum Jahr 2030 Realität sein werden. Bei anderen Zukunftsvisionen überwiegen jedoch die Zweifel: An Flugzeuge, die elektrisch oder mit umweltfreundlichen Treibstoffen betrieben werden, glaubt nur jeder Dritte (34 Prozent), an die Rückkehr von Überschall-Jets, die sogar den Knall an der Schallmauer vermeiden, nur knapp ein Drittel der Befragten (30 Prozent), besagt die Travelzoo-Studie. Für Hyperloop-Hochgeschwindigkeitsröhren, in denen Züge die Strecke von Hamburg nach Köln in nur 30 Minuten bewältigen, können sich nur 38 Prozent der Deutschen begeistern.

Insgesamt zeigen sich Männer und Jüngere zwischen 18 und 34 Jahren revolutionären Reisemöglichkeiten gegenüber aufgeschlossener als Frauen und Ältere. Hier haben viele schlicht Angst davor, ihr Leben einer Maschine auszuliefern, bei der ein falscher Algorithmus schuld daran ist, dass etwa die Drohne abstürzt oder der Wagen in den Graben oder in Menschen steuert - wie bereits mit Versuchsgefährten geschehen.

Wie schon heute eine Spielzeugdrohne wird das Airbus-Lufttaxi von Batterien angetrieben. Foto: Airbus



In ein vollautomatisch fliegendes Drohnen-Taxi würden in Deutschland derzeit jedenfalls nur zwölf Prozent steigen, in ein autonom fliegendes Flugzeug ohne Pilot nur sechs Prozent. Überschall-Jets wie die stillgelegte Concorde kennen wir hingegen schon - für 36 Prozent wären sie bevorzugtes Verkehrsmittel der Zukunft, an dem Pioniere wie Virgin-Konzernchef Richard Bronson schon arbeiten.

Beim Urlaub selbst können sich die Deutschen zum Beispiel Hotels in Unterwasserwelten vorstellen (40 Prozent). Manche würden sogar gern Urlaub in der virtuellen Realität machen, bei dem sie nicht weg von daheim müssten, sondern sich nach dem Büro mit einer Bildschirmbrille auf dem Kopf und irgendwann sogar in einer gefühlsvermittelnden Kammer für eine Stunde an den Strand der Südsee legen (37 Prozent). Ferien auf fernen Planeten oder Raumstationen halten die meisten für reine Science-Fiction - nur sieben Prozent glauben daran, dass Weltraumreisen bis zum Jahr 2030 Realität werden, und wenn, dann nur für wenige Superreiche.

Der Hyperloop-Zug: Magneten sollen ihn auf bis zu 1200 Kilometer pro Stunde beschleunigen. Foto: Hyperloop Transportation Technologies



An smarte Hotelzimmer, die sich den Wünschen des Gastes automatisch anpassen, glauben immerhin fast 50 Prozent. Und 39 Prozent der Deutschen möchten gerne per Gesichtserkennung im Hotel einchecken, während ein Chip im Ohr fremde Sprachen direkt übersetzt.

