Viel zu viel los auf Galapagos

Das letzte Paradies wehrt sich gegen immer mehr Touristen - vor 1 Stunde

GALAPAGOS - Wo gibt es das sonst noch? Seelöwen teilen sich den Strand mit Touristen, Echsen und Schnorchler paddeln nebeneinander durch die Unterwasserwelt, Blaufußtölpel nicken Passanten von ihrem Nest aus freundlich zu. Riesenschildkröten grasen friedlich neben einer Picknickgruppe und Pelikane helfen auf dem Fischmarkt aus. Das das letzte Paradies ist bedroht: von zu vielen Touristen.

Günstige Flüge und eine große Auswahl an Hotels machen eine Reise auf den Archipel für Urlauber erschwinglich. Foto: Tourismusministerium Ecuador



Seit die ersten europäischen Schiffe im 16. und 17. Jahrhundert die Galapagosinseln anliefen, sind die Besucher von der Zutraulichkeit ihrer Tierwelt fasziniert. Das Fehlen natürlicher Feinde über Jahrtausende ließ sie jegliche Scheu abstreifen - paradiesische Zustände für die wenigen Arten, die es bis auf die etwa 1000 Kilometer westlich von Ecuador gelegenen Inseln geschafft hatten.

Doch das Eintreffen der Menschen wurde ihnen zum Verhängnis. Ohne Pardon wurden die Tiere gejagt, als Proviant auf Schiffe verbracht oder gar zur Ölgewinnung gekocht. Eingeschleppte Krankheiten, Ratten, Hunde, Ziegen und Katzen taten ihr Übriges, um einige Arten zu vernichten, andere an den Rand des Aussterbens zu bringen.

"Als Ecuador 1959 mehr als 97 Prozent der Inselfläche zum Nationalpark erklärte, war dies ein Segen für die verbliebenen Tiere", sagt Karin Kugele, die Deutschland den Rücken kehrte, um 1998 auf den Inseln Reiseführerin zu werden. Auf dem Gymnasium in Bietigheim-Bissingen hatte sie Biologie abgewählt, heute gehört sie zu den besten Naturguides, arbeitet für einen deutschen Spezialreiseveranstalter.

Immer auf dem Pfad bleiben

Auch sie leistet einen Beitrag für den Erhalt dieser einzigartigen Welt, die tatsächlich nah am Paradies ist. Ohne die umsichtigen Naturführer könnte so mancher unbedachte Tourist das fragile ökologische Gleichgewicht in Gefahr bringen. Bevor Karin ihre Gäste mit in die einzigartige Natur nimmt, ermahnt sie: "Immer auf dem Pfad bleiben, nie die Tiere berühren oder füttern und auf keinen Fall Blitzlicht verwenden!"

Wer diese Grundregeln einhält, erlebt auf Galapagos die schönsten Urlaubsmomente. Schon ein erster Spaziergang entlang der Uferpromenade in Puerto Baquerizo Moreno auf San Cristóbal macht deutlich, dass ein Aufenthalt hier kein normaler Urlaub ist. Auf den Promenadenbänken räkeln sich Seelöwen im warmen Licht der untergehenden Sonne, winken mit ihren Flossen und erheben Besitzanspruch auf ihr Fleckchen, dem sie auch Nachdruck verleihen würden. Am Stadtstrand mischen sie sich unter die Sonnenanbeter, und wer auch immer zuerst da war, behält den besten Platz. "Bei gegenseitigem Respekt kann man wunderbar miteinander auskommen", sagt Karin.

Pelikane schauen beim Fischerstand vorbei und warten auf eine günstige Gelegenheit zum Diebstahl. Foto: Michael Juhran



Einen Eindruck davon, was sich seit 1959 zum Positiven verändert hat, erhält man beim Besuch eines der drei großen Aufzuchtzentren für Riesenschildkröten. Tausende winziger Schildkrötenkinder wachsen hier fünf bis sechs Jahre lang behütet auf, um dann in die Freiheit entlassen zu werden. "Ohne diese Zentren sähe es um die hiesige Population sehr ernst aus", glaubt Karin. Denn für Ratten, Katzen und Ameisen sind die Eier in freier Natur eine leichte Beute.

Die Zucht ist eine Erfolgsgeschichte: Erst waren die Schildkröten vom Aussterben bedroht, nun leben 38 000 Exemplare auf den Inseln. Auf der Insel Isabela konnte man auch die wilden Ziegen weitestgehend loswerden, die den Riesenschildkröten das Futter wegfraßen. Ohne die Geldeinnahmen aus dem Tourismus wäre all dies kaum möglich gewesen.

Gefährdetes Weltkulturerbe

Dennoch bringt der Tourismus nicht nur Segen. 2007 hatte die Unesco Galapagos auf die Liste des gefährdeten Weltkulturerbes gesetzt. Ecuador musste gegenlenken: Nur noch wenige Menschen dürfen sich künftig auf den Inseln niederlassen und strenge Regeln gelten für den Kreuzfahrt-Tourismus. Es kommen tatsächlich weniger Kreuzfahrtschiffe an, doch womit das Tourismusministerium nicht gerechnet hatte, war der drastische Anstieg der Inselhopper. Die nutzen die neuen und preisgünstigen Hotels auf den bewohnten Inseln Isabela, Santa Cruz und San Cristóbal oder leben noch günstiger bei Einheimischen, die sich etwa mit angebauten und teils illegal errichteten Gästewohnungen ein Stück vom Kuchen abschneiden.

Auge in Auge mit dem Seelöwen. Foto: Hardy Buller / dpa



Kamen 2013 noch 204 000 Touristen, waren es nur zwei Jahre später schon 223 000. Das Paradies war in großer Gefahr, die Regierung griff ein: Jeder Gastgeber muss seine Unterkunft nach vorgegebenen Standards legalisieren oder er verliert das Beherbergungsrecht, Strafen drohen. Neue Hotels dürfen nur noch 36 Zimmer haben, und längst nicht jeder Bauantrag wird genehmigt. Weil auf das fragile Galapagos-Archipel die Augen der Welt mehr gerichtet sind als auf andere Regionen, werden die Kontrollen strenger und strenger.

Mehr Informationen:

Galápagos Pro, http://galapagos-pro.com, die diese Reise unterstützt haben.

Einreise: Deutsche Staatsbürger können bis zu 90 Tage visafrei nach Ecuador einreisen. Bei Abflug nach Galápagos sind 20 US$ zu entrichten, zusätzlich wird eine Nationalparkgebühr in Höhe von 100 US$ in bar fällig.

Anreise: zum Beispiel mit American Airlines von Frankfurt über Charlotte, Miami nach Gyayaquil, weiter mit LAN nach Baltra (ab ca. 1000 Euro hin und zurück)

Zwischen den bewohnten Inseln Santa Cruz, Isabela und San Cristóbal verkehren Schnellboote. Zusätzlich verbindet die lokale Fluggesellschaft EMBETE Baltra mit San Cristóbal und Isabela (pro Flug ca. 160 US$)

Unterkünfte: San Cristóbal - Opuntia Hotel an der Strandpromenade, http://www.opuntiagalapagostours.com/opuntia-hotels/casa-opuntia/ (Ca. 280 US$/Nacht)

Isabela: Scalesia Galápagos Lodge im Hochland, www.scalesialodge.com/ (ca. 400 US$/Nacht) oder Hotel Volcano am Strand, http://www.opuntiahotels.com/volcano-hotel/ (ca. 200 US$/Nacht)

Santa Cruz: Finch Bay Eco Hotel abseits des Trubels der Stadt, http://www.finchbayhotel.com/ (ca. 400 US$/Nacht)

Es gibt aber auch einfache Hotels, B&Bs sowie Ferienzimmer

Veranstalter: Der Spezialist Galápagos PRO bietet u. a. an: 9 Tage Inselhopping ab Quito/bis Guayaquil ab 2350 Euro, 7-9 Tages-Kreuzfahrt ab 3250 Euro p.P., http://galapagos-pro.com/

Restauranttipps: Unbedingt probieren: Die Langostini im Restaurant Descanto Marinero auf San Cristóbal (22 US$), frischen Fisch im Hotel Iguanas

Crossing auf Isabela und einen Sundowner am Strand im Casa Rosada (Isabela)

Ausflüge: Nur die Städte und ihre nähere Umgebung dürfen ohne Führer besucht werden. Für Touren in den Nationalpark muss ein örtlicher Naturguide gebucht werden.

Michael Juhran