Voller Überraschungen: der Schweizer Kanton Fribourg

Berge als Kulisse, Seen und viel Kultur in diesem Geheimtipp in den Alpen

FRIBOURG - Montreux und Interlaken, St. Moritz und Zermatt: Die Schweiz hat viel mehr zu bieten als diese Nobelziele. Mancher Geheimtipp liegt nur ein paar Kilometer abseits der großen Routen. Wie im Dreieck zwischen Bern, dem Neuenburger See und der Kantonshauptstadt Fribourg (Freiburg).

Stadtansicht von Fribourg. Foto: Wolfgang Heilig-Achneck



Wer Berge als Kulisse genießt, sich ansonsten aber etwa für Radausflüge auf sanft geschwungenen Hügeln zufrieden gibt, ist hier bestens aufgehoben: im Osten die majestätischen Gipfel des Berner Oberlands, im Westen der Jura und dazwischen der malerische See von Murten. Der kleine Bruder des benachbarten Sees von Neuchâtel (Neuenburg) dürfte einer der wärmsten der Schweiz sein und lädt zum Wassersport ein.

Die Perle am Wasser ist das namensgebende Städtchen: Mit den Laubengängen, bemalten Fassaden, Lokalen und Boutiquen in den Kellern entlang der Hauptstraße ähnelt Murten der knapp 40 Kilometer östlich gelegenen Hauptstadt Bern, freilich zwei Hausnummern kleiner, aber dafür mit einer vollständig erhaltenen Stadtmauer.

Nach dem Rundgang lassen wir uns noch ein Stück "Nidelkuchen" schmecken: Die örtliche Spezialität, die als Apéritif und als Dessert passt, sieht zwar schlicht aus, entsteht aber in einem aufwändigen Verfahren: Die Bäcker bestreichen den leichten Hefeteig in fünf Gängen vor und nach dem Backen mit leicht angesäuertem Rahm, der sich am Ende zu einem cremigen Überzug verdichtet. So lässt sich auch die komplizierte Geschichte des Ortes auf der Sprachgrenze zwischen dem deutschsprachigen Berner Land und dem französisch dominierten Kanton Fribourg gut verdauen.

Highlight im Jahreszyklus ist seit 2015 ein beeindruckendes Licht-Festival in der zweiten Januarhälfte. Der Zeitpunkt wurde nicht gewählt, weil es da nachmittags früh dunkel wird, sondern um in der touristische Durststrecke zwischen Weihnachten und dem Frühjahr (und abseits der Wintersportzentren) eine Attraktion zu schaffen. Über einen internationalen Wettbewerb werden Künstler für die Gestaltung der rund zwei Dutzend Stationen und Inszenierungen ausgewählt. 2019 ist das bunte Spektakel, das Straßen, Höfe und Plätze magisch belebt, vom 16. bis 27. Januar zu erleben. Für die Altstadt und einige besondere Inszenierungen wird ein Obolus erhoben, den Postkartenblick vom Seeufer aus gibt‘s gratis.

Auf der Westseite des Sees - leicht auch mit dem Schiff zu erreichen - lockt eines der kleinsten Weinbaugebiete der Eidgenossenschaft: das Vully rund um den "Mont Vully", ein gut 650 Meter hoher Punkt mit Rundumpanorama. Neben Chardonnay und Merlot gedeihen auf den sanft geschwungenen Lagen auch Freiburger, Traminer, ein besonderer Rosé und die Chasselastrauben, aus denen traditionell die landestypischen Fendantweine gewonnen werden. Drei Themenpfade durch die Rebenfelder und -gärten bieten einen leichten Einstieg und Überblick.

Ebenfalls um die Ecke liegt ein Parade-Ausflugsziel für Familien, ideal auch als Alternative, wenn es draußen trüb und nass ist: Ein paar tausend Schmetterlinge von rund 60 Arten flattern durch die exotische Pflanzenwelt in den tropischen Hallen des "Papiliorama" beim Ort Kerzers. Besonders faszinierend ist die Imitation einer nächtlichen Naturszenerie im "Nocturama". Als rein privates Projekt von holländischen Biologen gegründet, wirbt die Einrichtung intensiv für den Schutz der ursprünglichen Lebensräume der Insekten. Das "Papiliorama" ist auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln bestens erreichbar.

Selbst im Fondue rühren

Aus dem Örtchen Gruyère am Fuß der Alpen im Osten des Kantons Fribourg, in dem jeder auch Deutsch spricht, stammt der weltberühmte Käse. Wie er entsteht, demonstriert im Talgrund eine Schaukäserei. Aus hygienischen Gründen ist die Verarbeitung freilich nicht hautnah, sondern nur hinter Glasscheiben zu verfolgen. Um die Spezialität stilvoll zu genießen, fahren wir hinauf in das alte, zum Glück verkehrsberuhigte Dorf mit einer markanten Burg.

Nach dem Rundgang stärken wir uns bei einem Original-Fondue: In der nagelneuen "Fondue Akademie" darf jede Tischgemeinschaft die Kombination aus Greyerzer und Vacherin-Käse selbst rühren, die Portion ist reichlich bemessen, im Preis von fast 60 Schweizer Franken sind Vorspeise und Dessert (die Meringues: ein Gedicht!) inbegriffen. Freilich ist und bleibt es vor allem das Preisniveau in der Gastronomie, das die Schweiz besonders für Durchschnittsverdiener aus Deutschland unerschwinglich erscheinen lässt.

Die schräge Bar des HR Giger Museums. Foto: Wolfgang Heilig-Achneck



Für den Kaffee wechseln wir in eine schrille Location: die stylishe Bar des HR Giger Museums: Bilder, Skulpturen, Möbel, Filmkulissen, Fantasiegestalten entfalten hier das Panorama der fiktiven Welten des 2014 verstorbenen Künstlers. Der aus Chur stammende Schweizer hatte sich in den Ort verliebt und vor 20 Jahren das damals leer stehende Schloss St. Germain unterhalb der Burg als Schaustätte für seine Werke erworben.

Mindestens einen Tag einplanen sollten Reisende für die Kantonshauptstadt Fribourg. Weil sich die Altstadt auf einem Felssporn hoch über einer langen Schleife der Saane erstreckt, sind die vielen Brücken zu den verschiedenen Stadtteilen nicht nur Lebensadern, sondern auch ideale Aussichtsplattformen. Der schönste Überblick bietet sich von April bis Oktober vom Turm der Kathedrale St. Nicolas. Ein paar Schritte entfernt in einem ehemaligen Straßenbahndepot huldigt die Stadt Fribourg ihrem vermutlich bekanntesten Sohn, Jean Tinguely, und seiner Partnerin Niki de Saint Phalle mit einer prägnanten Auswahl von Witzig-skurrilem.

Mehr Informationen:

Fribourg Tourismus, www.fribourgtourisme.ch/de und Schweiz Tourismus, www.MySwitzerland.com, die diese Reise unterstützt haben.

Wolfgang Heilig-Achneck