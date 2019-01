Von Schotten und anderen Ugandern

In dem ostafrikanischen Land leben Menschen mit unterschiedlichsten Wurzeln - vor 1 Stunde

KASOGA - 40 Millionen Einwohner, 52 Stämme, 49 Sprachen. Uganda ist, wenn man so will, ein Vielvölkerstaat. Der kleinste gemeinsame Nenner bei der Verständigung untereinander ist die englische Sprache, die jedes Kind in der Schule lernt. Fünf kleine Geschichten über fünf Menschen in Uganda.

Farouk Busuulwa kann nicht nur gut mit Kindern umgehen. Er organisiert sehr erfolgreich Touren für Touristen. © Robert Gerner



Farouk Busuulwa kann nicht nur gut mit Kindern umgehen. Er organisiert sehr erfolgreich Touren für Touristen. Foto: Robert Gerner



Farouk Busuulwa, 37, hätte, wie seine Eltern, eigentlich sein Glück in der Landwirtschaft versuchen sollen. So war es vorgesehen. Doch dann traf er als junger Mann zufällig einen Ausländer, der ihn bat, ihn doch drei Wochen lang durchs Land zu fahren. Farouk schlug sofort ein. Denn er war ein guter Autofahrer. Einziger Haken: Es war bis dato noch nie über seine Heimatstadt, Ugandas Hauptstadt Kampala, hinausgekommen.Nach drei Wochen aber wusste Farouk: Tourismus, das ist jetzt seine Leidenschaft. Heute ist der zweifache Familienvater mit dem glattrasierten Schädel und dem breiten Grinsen im Gesicht einer der erfolgreichsten Tourenveranstalter im Land. Er nennt sich jetzt „Managing Director“, hat elf Mitarbeiter/Fahrer und noch mehr dieser schier unkaputtbaren Landcruiser, denen auch die übelsten Schlaglochpisten nichts anhaben können. 98 Prozent seiner Aufträge erhält er über den deutschen Safari-Spezialisten Abendsonne Afrika. Farouk sagt ganz unbescheiden, „dass wir die Besten in Uganda sind. Und wir sind die Besten, weil ich die besten Mitarbeiter habe.“

Der 37-Jährige denkt, was die Firma angeht, europäisch. Weiterbildungen seiner Leute sind obligatorisch. Er führt, allerdings an der langen Leine. Er ist der Chef, aber er überträgt seinen Leuten auch viel Verantwortung. „Sie zahlen es mit Leistung zurück“, sagt Farouk.

Der Schotte Aubrey Price (weißes T-Shirt) lebt seit 2002 in Uganda und führt mit seiner Frau Clare eine Lodge. © Robert Gerner



Der Schotte Aubrey Price (weißes T-Shirt) lebt seit 2002 in Uganda und führt mit seiner Frau Clare eine Lodge. Foto: Robert Gerner



Aubrey Price kommt gerade vom Joggen. Kräftiger Händedruck, knarzende Stimme, kehliges, gewinnendes Lachen. Ja, so stellt man sich einen sympathischen schottischen Kneipenwirt vor, der tagsüber gute Geschäfte gemacht hat und der jetzt noch einmal zum Abschluss eines Tages eine Runde schmeißt.

In Kneipen hat Aubrey tatsächlich gearbeitet auf der Insel, auch seinen britischen Pass hat er noch. Doch seit 2002 lebt er mit seiner Frau Clare in Uganda. Ganz zufällig passierte das nicht. Schon sein Großvater Trevor, ein in Ägypten stationierter Offizier, verliebte sich auf einer Autofahrt in den frühen 1920-er Jahren in das grüne Land am Äquator.

50 Jahre später wurde die Familie von Idi Amin enteignet und mehr oder weniger aus dem Land gejagt. Doch 1994 war die Price-Familie wieder zurück. Aubreys Vater Mark entdeckte die wunderschöne Szenerie der „Crater Lakes“, eine Ansammlung von 40 erloschenen Vulkankratern, die sich in den vergagnen 10.000 Jahren mit Wasser gefüllt haben. Am Rand eines Kraters, mit Blick direkt auf den See, baute er die sehr exklusive Ndali Lodge, die Aubrey und Clare Price seit 2002 führen.

Den beiden geht es dabei nicht nur ums Geld verdienen. Die Preise für eine Nacht für ein Zweier-Cottage sind mit 500 Dollar und mehr zwar gesalzen, aber ein gar nicht so kleiner Teil des Erlöses fließt an die einheimische Bevölkerung. Aubrey lässt Schulen und Klassenzimmer bauen, er stattet die Schulen mit Sportgeräten und Büchern aus. Er fördert talentierte Schüler, die sich ohne Sponsoring kein Studium leisten könnten. Und wenn er neue Mitarbeiter für seine Lodge braucht, dann nimmt er eher solche, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Im Herzen ist Aubrey Price längst Ugander. Und England und der Brexit? „Ach“, sagt Aubrey und lässt noch einmal sein kehliges Lachen erklingen, „das ist für mich weit weg“.

Goreth ist Rangerin und weiß, wie man sich Gorillas nähert. © Robert Gerner



Goreth ist Rangerin und weiß, wie man sich Gorillas nähert. Foto: Robert Gerner



Goreth, 32, hat einen beneidenswerten Job, wenn man das aus europäischer Perspektive mal so sagen darf. Viele Menschen in Deutschland träumen davon, einmal in ihrem Leben einem Berggorilla in freier Wildbahn zu begegnen. Goreth hat dieses Erlebnis fast täglich. Und sie muss nicht einmal dafür bezahlen.

Die Rangerin gehört im Bwindi Impenetrable National Park zu jenen Leuten, die kleine Touristengruppen zu den an die Menschen gewöhnten Gorilla-Familien führen. Einfach so geht das natürlich nicht. Sie benötigte eine mehrmonatige Ausbildung durch die Armee – ihre Camouflage-Uniform und das grüne Barrett auf dem Kopf sind noch Relikte davon – und lernte alles über Gorillas und die anderen Tiere im Park, über ihr Fressverhalten, über Pflanzen, über die 325 Bau- und 310 Schmetterlingsarten, über die ganzen ökologischen Zusammenhänge.

Seit acht Jahren führt Goreth jetzt Touristen hinein in die Berge, sie ist zur Führerin aufgestiegen. Eine Schusswaffe hat sie jetzt nicht mehr dabei, diese Aufgaben übernehmen Robert und Noah, die Vor- und die Nachhut der Gruppe. Ihre alten Kalashnikovs lassen sie lässig über die Schulter baumeln. Goreth dagegen begnügt sich mit einer kleinen Machete, mit der sie sich einen Weg durch den Dschungel bahnt, mit der sie ein paar Äste wegschneidet, wenn die zwischen Tourist und Gorilla im Weg sind, mit der sie aber auch Samen und Früchte öffnet. Gorilla-Führerin – ein Job für die Ewigkeit? Goreth lächelt und winkt ab. „Vielleicht gehe ich nächstes Jahr ja noch einmal auf die Uni.“

Der deutsche Tierarzt Ludwig Siefert ist einer der Vordenker der „New Ecology". © Robert Gerner



Der deutsche Tierarzt Ludwig Siefert ist einer der Vordenker der „New Ecology". Foto: Robert Gerner



Auf Ludwig Siefert, 72, passt das Prädikat drahtig. Der deutsche Veterinär entstammt der Studentenbewegung der „68-er“ und kam als junger Tierarzt vor fast 50 Jahren nach Uganda. Das Land hat ihn bis heute nicht mehr losgelassen, die alte Heimat besucht er nur noch selten, „zuletzt vor fünf Jahren war ich dort“, erzählt er.

Tierarzt Siefert forscht im savannenartigen Queen-Elisabeth-Nationalpark (QENP) vor allem an Löwen. Siefert ist aber auch Biologe, Forensiker, Gutachter, Sozialarbeiter und einer der Vordenker der „New Ecology“. Die versucht nicht nur punktuell hier und dort eine Spezies zu schützen, sondern denkt in großen Zusammenhängen. Einer der schwierigen, großen Zusammenhänge im QENP ist die Tatsache, dass innerhalb der Nationalparkgrenzen nicht nur viel Wild lebt, sondern auch 40.000 Menschen. Für Löwen, Leoparden und andere Raubtiere sind die frei herumlaufenden Ziegen der Bauern eine leichte Beute, nicht selten versuchen sich Dorfbewohner zu rächen, indem sie Giftköder auslegen.

Bilderstrecke zum Thema Löwen, Zebras und Silberrücken: Impressionen aus Uganda Uganda ist ganz sicher nicht das klassische Urlaubsziel. Aber das Land in Ostafrika bietet einzigartige Naturerlebnisse: Begegnungen mit den letzten Berggorillas oder mit nicht minder faszinierenden Schimpansen. Auch bei herkömmlichen Safaris muss das 40-Millionen-Einwohner-Land keinen Vergleich mit Tansania oder Kenia scheuen.



Daran sind kürzlich zwei Löwinnen verendet. Ihre halbwüchsigen Kinder werden jetzt von einer dritten Löwin mit großgezogen. Aber das ist eine Herkulesaufgabe: ein erwachsenes Tier und acht immer hungrige junge Löwenmäuler. Siefert weiß ganz gut, wo sich ein Teil „seiner Löwen“ aufhält. Fünf von ihnen hat er nämlich mit einem Tracking-Halsband ausgestattet, die Signale empfängt er auf seinem Handy. Im Jeep geht es dann quer durch die Savanne, bis der Fahrer vor einem Baum haltmacht.

Unten, in 100 Metern Entfernung, steht die Löwin. Und oben, zwischen den stacheligen Ästen, lümmeln sieben halbwüchsige Löwen herum. Das sind sie also, die berühmten ugandischen Baumlöwen, mit denen der Tourismusverband Ugandas wirbt. „Baumlöwen?“, fragt Ludwig Siefert nach und verzieht das Gesicht. „Löwen klettern, nachdem sie gefressen haben, auch in anderen Ländern auf Bäume, weil es dort meist ein bisschen kühler ist. Das ist also keine reine ugandische Spezialität.“

Während die Fotokameras klicken, lässt Siefert im Jeep schreckliche Bilder von Tieren herumgehen, die in Fallen getreten sind oder die angeschossen und schwerverletzt durch den Busch torkeln. In solchen Fällen wird der 72-Jährige immer zu Hilfe gerufen. „Was wir hier machen, das ist Kriegsmedizin“, sagt er – und wirbt ausdrücklich für mehr Touristen. Grund: „Ohne Touristen wären die Nationalparks schon längst leergeschossen.“

Derrick Wamara zeigt Urlaubern das einfache Leben auf dem Land. © Robert Gerner



Derrick Wamara zeigt Urlaubern das einfache Leben auf dem Land. Foto: Robert Gerner



Derrick Wamara, 26, könnte es vermutlich überall schaffen. Der junge Mann ist schlau, er hat Ideen und er verfolgt einen Plan. Doch Derrick ist bewusst seinem Heimatdorf Kasoga, einem staubigen Flecken im Queen-Elisabeth-Nationalpark, treu geblieben. Auf den ersten Blick kann man sich kaum vorstellen, dass sich Touristen in dieses Nest am natürlichen Kazinga-Kanal verirren. Es gibt keine Wegweiser, keine Hinweisschilder und die Piste, die nach ruckeligen eineinhalb Stunden in den 3402-Seelen-Ort führt, hat ihren Namen eigentlich nicht verdient.

Doch Derrick ist zufrieden. Seit er 2014 das „Kasoga Visitor´s Information Center“ gegründet hat, hatte er schon 650 „Klienten“ wie er sagt. Der Trend geht nach oben, „alleine 2018 waren es über 200“. Also jeden zweiten Tag einer, ungefähr. Das ist, mit europäischen Maßstäben gemessen, natürlich völlig lächerlich, doch Derrick glaubt an die Kraft des Tourismus.

Er bietet einfach anderes als all die anderen Anbieter. Man kann mit den örtlichen Fischern auf dem Kanal zum Fischen auslaufen, es gibt auch Touren für Vogelkundler. Derrick bietet aber vor allem eines: einen ungeschönten Blick auf das einfache Leben im Dorf. In Deutschland würde man sagen: Urlaub auf dem Bauernhof, auf einem weit, weit abgelegenen Bauernhof.



Tipps für Uganda-Reisende

Uganda ist ein sehr sicheres Reiseland, das kaum Gewaltkriminalität kennt. Reisen sind prinzipiell das ganze Jahr über möglich. In den beiden Trockenzeiten (Juni bis September/Dezember bis Februar) braucht man aber deutlich seltener einen Regenschirm. Direkt von Deutschland anfliegen kann man das ostafrikanische Binnenland derzeit nicht. Eine gute Möglichkeit bietet Ethiopian Airlines, die größte afrikanische Fluggesellschaft, die mehrmals pro Woche von Frankfurt aus das ugandische Entebbe (mit einem mehrstündigen Zwischenstopp in Addis Abeba) ansteuert. Auch Turkish Airlines, Brussels Airlines, Emirates, KLM und andere haben Uganda inzwischen im Programm.

Wichtig: Uganda ist kein Billig-Reiseland. Alleine die Genehmigung, für eine Stunde zu einer Berggorilla-Familie aufzusteigen, kostet 600 Dollar, ab 2020 wahrscheinlich noch einmal deutlich mehr. Beim Übernachten bieten sich als Alternative zu den komfortablen, aber teuren Lodges auch nette Gästehäuser an.

Neben dem nötigen Kleingeld empfiehlt sich auch eine robuste Bandscheibe, denn abseits der wenigen Hauptstraßen ist man bei Safaris stundenlang auf Pisten unterwegs, die manchmal ihren Namen kaum verdienen.

Nur wenige Urlauber bereisen Uganda individuell, viele buchen ein Komplettpaket.

Mehr Informationen:

Uganda Tourism Board

www.visituganda.com

Reiseveranstalter Abendsonne Afrika

www.abendsonneafrika.de

Beide haben diese Reise unterstützt.

Günstige Rundreisemöglichkeit:

"Naturreise Uganda": Zwölf Tage deutschsprachige Tour zu Berggorillas, Schimpansen und anderen Tieren.

Luxuriöse Rundreisemöglichkeit:

"Die Höhepunkte Ugandas": 13 Tage klassische Safari zu den Berggorillas, Schimpansen und anderen Tieren".

Beste Reisezeit:

In den Trockenzeiten Juni bis September und Dezember bis Februar.





Robert Gerner