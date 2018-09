Weit wandern auf dem KAT-Walk bei Kitzbühel

PENNINGBERG - Drei Etappen auf dem Kitzbüheler Alpen Trail (KAT) liegen vor uns. Der als KAT-Walk abgekürzte Weitwanderweg gilt als besonders abwechslungsreich und hat trotz des Namens so gar nichts mit einer Mode oder Glamour zu tun. Doch erst einmal beginnt er reichlich unerwartet.

Da hinten geht‘s über den Grat und dann hinab auf eine Alm, wo schon deftiges Essen wartet. Foto: Sigrun Eibner



Der erste Blick aus dem Fenster am Morgen ist ernüchternd: es regnet in Strömen, die Berge sind hinter dicken Wolken verschwunden. Bei der Anreise am Vortag nach Hopfgarten im Brixental hatten sie sich noch im strahlenden Sonnenschein präsentiert und Lust auf die kommenden Tage gemacht.

Bergführer Georg lässt Diskussionen über schlechtes Wetter gar nicht erst zu: er wechselt die lässig ins Haar geschobene Sonnenbrille gegen einen Filzhut und läuft voran. "Das wird schon wieder besser", lautet sein einziger Kommentar beim Blick in den grauen Himmel. Also geht es ohne Murren aus Hopfgarten hinaus durch Wälder und Wiesen, bis sich die Bauernhöfe des Penningbergs aus dem Nebel lösen. Hier leben und arbeiten auch die "Milchbuben" — zwei Brüder, die sich vor einem dreiviertel Jahr ihren Traum von einer eigenen Käserei erfüllt haben (siehe Kasten links). Ein kurzer Stopp in dem kleinen Laden, der nur am Wochenende geöffnet hat, bietet einen Überblick über die außergewöhnlichen Käsesorten, die die Ehammers herstellen.

Der größte Teil der 18 Kilometer langen Tagesetappe liegt noch vor uns. Also geht es nun dem nächsten Ziel, der Haagalm, entgegen. Bis zum höchsten Punkt der Strecke ist kein besonders schwieriger Aufstieg zu meistern, er führt auf einem Forstweg stetig bergauf, bis schließlich die urige Alm erreicht ist. Auf 1320 Metern Höhe hört es tatsächlich auf zu regnen und die Wolkendecke reißt auf. Zumindest kleine Ausschnitte eines großartigen Panoramas kommen zum Vorschein und sorgen bei einer heißen Kaspressknödelsuppe für den Höhepunkt des Tages. Danach führt der Weg bergab und ohne große Anstrengung bis zum Ziel der ersten Etappe: das kleine, abgeschieden in einem engen Tal liegende Kelchsau.

Der zweite Morgen präsentiert sich freundlich mit wenigen Wolken am blauen Himmel und macht mehr Lust aufs Wandern. Also geht es mit Bergführer Ali, der uns die nächsten zwei Tage begleiten wird und eigentlich Alfred heißt, steil bergauf.

Die Gruppe verschmilzt zur Einheit

Schon jetzt wird klar, dass die heutige Tour deutlich schweißtreibender sein wird als die vom Vortag, obwohl sie mit etwa 16 Kilometern kürzer ist. Auch die Strecke ist abwechslungsreicher. Statt auf Forstwegen führt sie meist auf schmalen Steigen oder weiten Almwiesen in die Höhe. Eine Rast auf der auf 1700 Metern liegenden Lodronalm belohnt mit einem sensationell guten Apfelstrudel und einem tollen Ausblick. Und doch gibt es noch eine Steigerung: den Blick vom Gipfel des 1925 Meter hohen Lodrons. Ein Rundum-Panorama, das von den schneebedeckten Gipfeln der Hohen Tauern über das Rofangebirge bis zum Großen Rettenstein reicht.

Spätestens jetzt ist die Gruppe zu einer Einheit, das Laufen zur Selbstverständlichkeit geworden. Gab es jemals etwas anderes, als durch die Natur der Kitzbüheler Alpen zu wandern? Die letzten Zweifel oder Bedenken haben sich in Bergluft aufgelöst.

Die Untere Lärchenbergalm liegt auf etwa 1400 Metern höhe. Hier verbringt der "Almliterat" Sepp Kahn den Sommer. Foto: Sigrun Eibner



Es geht über Wege bergab bis zur Unteren Lärchenbergalm. Hier verbringt der "Almliterat" Sepp die Sommermonate. Gut, dass es inzwischen früher Nachmittag ist, denn morgens hat der Bauer alle Hände voll zu tun. Er muss sich um seine Kühe und Ziegen und um die Herstellung seines Käses kümmern. Erst danach hat Sepp Zeit für die Wandergäste und gibt bereitwillig ein paar kulinarische und literarische Kostproben. Eine beeindruckende Begegnung in einer abgeschiedenen Almhütte (ebenfalls siehe Kasten links).

Der dritte und zugleich letzte Tag startet mit dunklen Wolken. Von Windau aus schlängelt sich ein enger und steiler Weg den Berg empor. Es erfordert Konzentration, über die vielen mit Wasser gefüllten Löcher des Hochmoors zu laufen.

Der Himmel öffnet seine Schleusen

An der tief eingeschnittenen Hinterkarscharte auf über 1800 Metern haben sich sogar ein paar Schneefelder der Sonne widersetzt. Es pfeift ein eiskalter Wind, und die Wolken sind bedrohlich dunkel geworden. Doch Zeit für eine kleine Rast direkt unterhalb der Scharte ist allemal. Mit Blick auf das Bergmassiv des Großen Rettenstein schmeckt die mitgebrachte Brotzeit auch bei Wind und Wetter, denn der Aufstieg hat allen viel Kraft gekostet.

Beim Abstieg ins Tal wird der Schritt schneller, die Regenwolken kommen näher. Genau in dem Moment, in dem wir die Labalm erreichen, öffnet der Himmel seine Schleusen. Belohnt werden die ins Trockene geflüchteten Wanderer mit Marillenknödeln, die Wirtin Hanni aus frischen Früchten der Wachau gezaubert hat.

Irgendwann lässt der Regen nach und es geht auf die letzten Kilometer nach Aschau. Hier endet unser persönlicher KAT-Walk, und ein wenig Wehmut macht sich breit. Es gäbe ja noch drei weitere Etappen.

Mehr Informationen:

Kitzbüheler Alpen Marketing GmbH<BR, www.kat-walk.at, die diese Reise unterstützt hat.

Die Milchbuben machen Camembert

Die Milchbuben. Foto: Sigrun Eibner



Markus und Thomas Ehammer (siehe großer Text rechts) haben 15 Mitarbeiterinnen, die ihr Bestes geben. Doch bald wird das nicht mehr reichen, die "Milchbuben" brauchen schon nach einem knappen Jahr mehr, als ihre 15 Kühe liefern. Sie hatten die Idee, österreichischen Camembert herzustellen. "Hartkäse gibt es auf jeder Alm", sagt der 26-jährige Markus. Also stellen der Käsemeister und sein Bruder auf dem elterlichen Hof jede Woche 3000 Stück Camembert und Brie mit Zutaten wie Pistazien oder Chili her und können die große Nachfrage kaum bewältigen.

Der Almliterat melkt und schreibt

Der Almliterat beim Käsen. Foto: Sigrun Eibner



Sepp Kahn verbringt in diesem Jahr bereits den 28. Sommer auf seiner Unteren Lärchenbergalm auf etwa 1400 Metern Höhe. Der 67-Jährige steht um 5 Uhr auf, füttert und melkt 26 Kühe, versorgt die Ziegen und widmet sich der Herstellung von Käse. Am Abend geht Sepp seiner Leidenschaft nach und schreibt Gedichte, Krimis oder Kurzgeschichten. "Am Anfang haben sich die anderen Bauern über mich schon ein wenig gewundert", erzählt Sepp, der hier nur als der "Almliterat" bekannt ist. Doch inzwischen hat er schon sechs oder sieben Bücher geschrieben.

Sigrun Eibner