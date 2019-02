Wenn aus dem schönen Vogel die Gabelracke wird

Im namibischen Busch entpuppen sich Bücher als wichtige Wissensquelle - vor 12 Minuten

RUNDU - Gelbschnabeltoko, Weißrückengeier oder Bienenfresser: In Namibia leben über 600 Vogelarten. Wer als Tourist wissen will, was genau da auf dem Baum vor ihm sitzt oder im Gras herumstakst, braucht Hilfe. Und die steckt in Büchern.

Echt jetzt? Da schleppt doch tatsächlich einer auf der Rundreise durch den namibianischen Buch pfundweise Bücher mit. Und auch Guide Durr Ferreira hat zwischen den beiden Vordersitzen im Allradauto einen Stapel Nachschlagewerke aufgebaut. Die Vogelwelt oder die Säugetiere des südlichen Afrika sind darin zum Beispiel abgebildet. Zu jedem Tier gibt es die englische (und in manchen Büchern auch deutsche) und die lateinische Bezeichnung. Außerdem werden die Besonderheiten der Tiere beschrieben.

Die Mitreisenden sind skeptisch. Doch je länger die Tour dauert, desto mehr erkennen sie, wie viel Spaß es macht, nicht nur Elefanten. Leoparden und Flusspferden zuzuschauen. Sondern auch Dachsen und Schakalen, Vögeln, Reptilien und Insekten. Und dass es ineiner Gegend ohne Telefonnetz nicht hinhaut, etwas einfach schnell mal zu googeln.

Immer öfter wird der Herr der Bücher daher gebeten, doch etwas nachzuschauen. Oder gleich das passende Buch rüberzureichen, damit der Fragende selbst blättern kann. Und auch der Stapel von Guide Durr hat sich längst aufgelöst, weil die abgegriffenen Nachschlagewerke im Auto von Hand zu Hand gehen.

Nach ein paar Tagen heißt es dann nicht mehr, "schaut mal den schönen bunten Vogel an", sondern, "was für eine wunderbare Gabelracke" oder "wow, so ein riesiger Seeadler". Und als sich die Gruppe am Ende der Reise wieder auflöst, hat sich jeder die Titel der spannendsten Bücher notiert - um sie auf der nächsten Tour durch den Busch von Namibia selbst dabei zu haben.

Mehr Informationen:

www.namibia-tourism.com

Reiseveranstalter Abendsonne Afrika

www.abendsonneafrika.de

Air Namibia

www.airnamibia.com

Alle drei haben diese Reise unterstützt.

Anreise:

Air Namibia fliegt täglich über Nacht nonstop von Frankfurt nach Windhoek. Flugzeit etwa 10,5 Stunden.

Günstige Rundreise:

18 Tage Selbstfahrerreise ab Windhoek bis Victoria Falls inklusive Sossusvlei, Damaraland, Etosha Nationalpark und Sambesi Region.

Luxuriöse Rundreise:

Elf Tage geführtes Campingabenteuer ab/bis Windhoek inklusive Khaudum Nationalpark und Sambesi Region.

Beste Reisezeit:

Die Trockenzeit im namibischen Winter Ende April bis Ende September.

Gudrun Bayer