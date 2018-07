Montenegro hat zwar nur ein Fünftel der Fläche von Bayern, doch das kleine Land an der Adriaküste ist so abwechslungsreich und ursprünglich wie kaum ein anderes in Europa. Einsame Strände zwischen Felsbuchten und mondäne Yachthäfen gehören genauso zu dem schmalen Küstenstreifen zwischen Kroatien und Albanien wie pittoreske Altstädte und ein unwegsames Hinterland mit spektakulären Schluchten und wunderschönen Flüssen und Bergseen.