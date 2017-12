Winterwelt Sächsische Schweiz: Bierbad im Zuber

SCHMILKA - Die Sächsische Schweiz mit Elbsandsteingebirge und dem Nationalpark in Sachsen und Böhmen, mit Flüssen, Bergen, Wäldern und Dörfern ist das ganze Jahr ein Reiseziel. Schneesicher ist die Region südlich und östlich von Dresden mit Bergen bis maximal 700 Höhenmetern natürlich nicht. Aber wozu brauche ich Schnee, wenn ich vom Balkon des Fachwerk-Saunahäuschens in Schmilka auf den Mühlenhof schaue oder im Holzbadezuber in den weiß aufsteigenden Dampf vor mir blinzle und danach im Bademantel an der Hofbar einen Glühwein trinke? Mit diesem Konzept wird die Region zum romantischen Winterziel.

Ein heißes Bad im Zuber mit einer Dusche frischen Biers aus der Dorfbrauerei. Foto: Carola Scherbel



Auto, WLAN, Zeitplan? Fehlanzeige. Wenn ich hier am äußersten Rand Deutschlands das Auto abgestellt habe, reibe ich mir erst mal die Augen und sperre die Ohren auf: Fast das einzige Geräusch im Dorf machen das plätschernde Quellwasser der Ilm und das Mühlrad, das von ihr angetrieben wird.

Ich höre, wie Bäckermeister René Schulze die Glut aus seinem Ofen fegt, um frisches Biobrot oder wagenradgroßen Zwiebelkuchen einzuschießen. Das frischgebackene Brot duftet bis auf die schmale Kopfsteinpflasterstraße hinaus, in den Fenstern der Fachwerkhäuschen leuchten große Pappsterne.

Und wenn man ganz genau hinschaut, huscht gerade ein filzbemützter flinker Kerl von einem Holzbadezuber zum anderen. Es ist Dan, der Bader, der gerade einem Gast in der 40 Grad warmen Wanne eine erfrischende Biobierdusche übers Haupt kippt. Bin ich auf Zeitreise? Im Märchen? Im Traum? Nein und ja. Ich bin in Schmilka.

Das ist ein 40-Häuser-Dorf, früher kamen die Hirsche manchmal bis zur Kirche. Nach der Wende war es fast verlassen, aber inzwischen hat der findige Sven-Erik Hitzer mehr als zehn Gebäude gekauft und aus den renovierten Fachwerkhäuschen und betagten Elbvillen ein "Bio- und Nationalpark Refugium" mit schnuckeligen Hotelzimmern und Ferienwohnungen gemacht. Nun bietet Schmilka alles für Wander- und Outdoor-Ferien - im Sommer. Aber im Winter? Da wird Schmilka mit fünf benachbarten Dörfern zum "Wintertraum Sächsische Schweiz".

Versteckt im Schwedenloch

Umziehen kann dann aber doch nicht schaden, denn im Bio-Restaurant am Elbe-Ufer wartet ein Viergängemenü mit Biobrot aus der eigenen Bäckerei, und kein Abend vergeht ohne Lesung oder Musik oder einen unterhaltsamen Vortrag voller hübscher Geschichten.

Auch Winterwandern kann man ohne Schnee. Auf der schon von den Malern der Romantik vielgepriesenen Bastei - einer Felsformation - formen die Nebelwolken die hohen Zacken der Sandsteinfelsen zu einem dunstig-geheimnisvollen Schloss. Einer der wintertauglichen Wanderwege führt auf moosigen Pfaden 700 Stufen abwärts über die "Schwedenlöcher" (die Felshöhlen waren im Dreißigjährigen Krieg tatsächlich Verstecke vor den schwedischen Truppen) bis hinunter nach Rathen. Der kleine, fast komplett autofreie Luftkurort träumt den Wintertraum mit und umhüllt seine Besucher mit märchenhafter Kulisse.

Manchmal schneit es sogar auf der „Bastei“. Foto: Matthias Hiekel /dpa



Im Sommer steht man hier schon mal Schlange, weil die denkmalgeschützte Gierseilfähre die Elbe halt nur mit Strömung und Ruder quert. Im Winter kein Problem: Der Fährmann sieht die überschaubare Menge an Überfahrwilligen, legt sein Ruder um und bringt uns alle auf einmal auf die andere Seite des Flusses.

Sollte das Winterwetter dann doch allzu unfreundlich sein, gibt es eine Untertage-Alternative: Das Besucherbergwerk "Marie Louise Stolln" in Bad Gottleuba-Berggießhübel erzählt von der Geschichte des Kurortes, der früher vom Eisenerzbergbau bestimmt war. Oder die mächtige Festung Königstein lädt zum Spazieren durch acht Jahrhunderte und zur kulinarischen Zeitreise ins historische Restaurant in den Kasematten ein.

Im hübschen Kurort Bad Schandau warten die gut gelaunten Wanderführerinnen Gundula Strohbach und Alrun Flechsig vom Aktivzentrum schon mit Nelken, Zimt und Weißwein auf uns, und mit Stirnlampen geht es los zur Nachtwanderung zu den Schrammsteinen auf einem Stück des weltberühmten Malerwegs. Der hat schon Caspar David Friedrich inspiriert, und wirklich spielen Wolken, dunkler Tann und die aufgehende Mondsichel ihre Rollen ganz authentisch.

Bäcker Schulze und sein riesiger Zwiebelkuchen. Foto: Carola Scherbel



Unter einer "Boofe", einem Felsüberhang, packen die beiden Frauen Topf und Tassen, Nelken, Zimt und Zucker aus, setzen den kleinen Gaskocher in Gang, so dass wir uns im wachsenden Dunkel mit frisch gekochtem Glühwein zuprosten - natürlich so bemessen, dass der Abstieg noch ohne kleinere Umwege gelingt.

Selbst wenn die Schuhe danach nicht mehr ganz so reinlich wirken wie zuvor, und selbst wenn die Winterjacken nicht ganz trocken geblieben sind - am heißen Holzzuber in Schmilka wartet ja schon Dan, der Bader, wahrscheinlich wieder mit einem randvoll gefüllten Krug aus der dorfeigenen Biermanufaktur - für die Bierdusche.

