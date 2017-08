Wodka für den toten Paten

JEKATERINBURG - In Russland ist es nichts Ungewöhnliches, verstorbene Menschen symbolisch an der Mahlzeit teilhaben zu lassen, genau dafür gibt es die Holzbänke auf den Friedhöfen. Und auf dem Schirokoretschenskoje-Friedhof am Stadtrand von Jekaterinburg wundert es auch niemanden, dass der Platz gleich links hinter dem Eingangstor einem Mafiaboss gehört.

In stolzer Pose und den Mercedes-Stern in der Hand: Das Grab von Mikhail Kuchin auf dem Friedhof im Westen von Jekaterinburg.



Nein, der breitgebaute Mann im Trainingsanzug ist nicht als Aufpasser hier. "Ich bin auf dem Weg zur Arbeit und statte einem alten Freund einen Besuch ab", sagt er, setzt sich auf die Holzbank vor das Grab und genießt sein Sandwich. Dann gießt er Wodka in ein Schnapsglas und prostet dem verstorbenen Mafiaboss zu.

In Jekaterinburg sind sie stolz auf ihren größten Sohn: Boris Jelzin, den ersten Präsidenten Russlands. Die Geschichte der Stadt am Fuß des Urals wurde aber auch von anderen mächtigen Männern geprägt: In den 1990er Jahren tobte hier einer der brutalsten Bandenkriege Russlands. Die Mafia-Klans Zentralny und Uralmasch rangen um die Kontrolle über ein Milliardengeschäft – den illegalen Export von Metallen und kostbaren Steinen.

Auftragskiller dezimierten beide Gruppen und auf den Krieg in den Straßen folgte ein Krieg der Gräber. Während die Uralmasch ihre Verstorbenen auf einem Friedhof im Norden der Stadt beerdigt haben, liegen die getöteten Mitglieder der Zentralny im Westen auf dem Schirokoretschenskoje-Friedhof.

An beiden Orten sind die Ruhestätten der Mafiosi leicht zu erkennen: schwarzes Marmor und mit Laser eingravierte, lebensgroße Portraits der Gangmitglieder auf den Grabsteinen. Abgebildet sind die Personen so, wie sie sich selbst gerne sahen. Also betont lässig, mit einer Hand in der Hosentasche, Schmuck, gekleidet in feinem Zwirn, Sportswear oder Lederjacke. Gerne auch mit dem Rücken an einen Sportwagen gelehnt oder mit dem schriftlichen Hinweis, dass der Verstorbene sehr gut mit dem Messer umgehen konnte. Man zeigt, was man hat(te).

Das gilt auch für das Grab gleich links hinter dem Eingangstor. Hier liegt Mikhail Kuchin. Er wurde im Alter von 34 Jahren 1994 in einem Kugelhagel vor seinem Haus getötet. Damit fiel einer der mächtigsten Paten Jekaterinburgs durch die Hand der Uralmasch.

Auch die meisten anderen der etwa ein Dutzend hier begrabenen Gangmitglieder wurden ermordet, als sie noch junge Erwachsene waren. Kuchins Pose auf dem Quader wirkt mächtig und gleichzeitig lässig, die Haare sind kurzgeschoren, der Kragen ist offen, Kuchin trägt einen Zweireiher mit breitem Revers. In seiner linken Hand hält er gut sichtbar einen Autoschlüssel mit Mercedesstern.

Neben den Mafiosi sind auf dem Schirokoretschenskoje-Friedhof ungezählte Bürger Jekaterinburgs begraben. Der Friedhof entstand 1941 als Ruhestätte für die Soldaten, die im Zweiten Weltkrieg gefallen sind. Später wurden hier auch Akademiker, Künstler und Erfinder begraben.

Trotzdem wird der Ort auf diversen Internetseiten als Mafia-Friedhof betitelt, taucht in mehreren Top-10-Listen à la "die gruseligsten Friedhöfe der Welt" auf. Mulmig kann es dem Touristen schon werden beim Gedanken an die Kameras, die laut Fremdenführern in den Grabsteinen der Zentralny-Mitglieder versteckt sind und die Friedhofsbesucher filmen. Die alten Freunde passen auf ihre Verstorbenen auf. Und selbstverständlich nehmen sie sich auf dem Weg zur Arbeit eine halbe Stunde Zeit, mit Mikhail Kuchin Brotzeit zu machen.

Marcel Staudt