Wohnmobilurlaub: Das wird ihr rollendes Haus am Meer

Der Düsseldorfer Caravan Salon zeigt bald die neuesten mobilen Ferienquartiere - vor 1 Stunde

DÜSSELDORF - Sind Sie gerne mit Reisemobilen oder Wohnwagen unterwegs oder wollen Sie sich aus Neugierde mal über die Möglichkeiten dieser freien Art des Reisens informieren? Die weltbeste Möglichkeit dazu ist der Caravan Salon in Düsseldorf, die größte Messe für diese Fahrzeuge samt Zubehör und Informationen zu den schönsten Zielen.

Mit einem Wohnmobil können Sie sich Ihr schönstes Übernachtungsplätzchen meist selbst aussuchen. Hier ein kostenloser Stellplatz direkt an einem andalusischen Atlantik-Strand. © Matthias Niese



Und die Branche boomt: 2017 wurden in Deutschland 15 Prozent mehr Campingfahrzeuge zugelassen. Aktuell sind es fast eine halbe Million Reisemobile und über 650 000 Caravans, also Wohnwagen.

Vom 25. August bis 2. September werden über 200 000 Besucher auf dem Messegelände erwartet. Mehr als 600 Aussteller aus aller Welt zeigen in 13 Hallen gut 2100 Freizeitfahrzeuge aller Kategorien und Typen von 130 verschiedenen Marken. Für jedes Bedürfnis sollte also ein Fahrzeug am Ort sein, vom sparsamen Einsteigermodel bis zur Superluxusklasse. Und in der "StarterWelt" bekommen Neueinsteiger neutralen und herstellerunabhängigen Rat für Kauf oder Miete.

Wer mag, kann im Caravan Center auch gleich reichlich Campingluft schnuppern, denn über 3500 Wohnmobilisten und Wohnwagenbesitzer reisen mit dem eigenen Camper an und bilden auf dem Messeparkplatz P1 in dieser Zeit den größten Stellplatz Europas. Jeden Abend ist der dann Treffpunkt für Aussteller, Besucher, Journalisten und Freunde der mobilen Freizeit. Neu ist dort auch das Catering- und Verpflegungskonzept am Stellplatz, neben klassischen Imbiss-Ständen stehen dort nun auch Food Trucks.

Campingplatzstimmung schon auf der Messe

Es gibt eine gemütliche Lounge-Ecke und einen kleinen Kiosk, und vor dem Festzelt mit abendlichem Musikprogramm ist ein kleiner Biergarten. So kommt schon auf der Messe Campingplatzstimmung auf. Um längere Wartezeiten beim Check-in zu vermeiden, sind Online-Buchungen für das Caravan Center ausschließlich im Vorfeld möglich. Aufgrund der großen Nachfrage wird empfohlen, die Stellplätze frühzeitig im Ticketshop zu reservieren.

Mehr Informationen: Caravan Salon Düsseldorf, www.caravan-salon.de

Wolfgang Heilig-Achneck