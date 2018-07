Auf der japanischen Südinsel Kyushu dampft es aus jeder Pore der vulkanischen Erde. Das schwefel- und mineralhaltige Thermalwasser sehen die Japaner als Geschenk der Natur. Sie nutzen es ausgiebig zum Kochen und Heizen - und natürlich zum traditionellen Baden in den Onsen, von Thermalwasser gespeisten Becken. Auf dem Weg dorthin treten Fremde allerdings in so manches Fettnäpfchen...