Zugspitzarena: Plumpsende Eltern, lachende Kinder

Familienabenteuer auf der Tiroler Seite des höchsten deutschen Berges

LERMOOS - Sie thront über allem. Egal, ob beim Canyoning oder im Kletterwald, ob am Badesee oder beim Sommerrodeln. Die Zugspitze ist allgegenwärtig. Immer wieder verirrt sich der Blick auf Deutschlands höchsten Gipfel, der auch auf der anderen Seite der Grenze in der Tiroler Zugspitz Arena das Maß aller Dinge ist.

Wanderer genießen das Panorama in der Zugspitz-Arena. Foto: U. Wiesmeier / Zugspitz-Arena



Dabei bräuchte es den Giganten gar nicht. Denn für einen Berg- und Familiensommerurlaub bietet die Region rund um Biberwier, Lermoos und Ehrwald mehr als genug. Eine Canyoning-Tour für Einsteiger ist dabei ein Muss.

Der Weg mit Schluchtenführer Marco Seitner von der Alpinschule Lermoos bietet grandiose Landschaftseindrücke und zwischendrin wohldosierte Action. Wohldosiert, weil weder Kinder noch Eltern an die Angstgrenze gelangen. Kurze Abseilaktionen von Wasserfällen wechseln sich mit Rutschpartien in dem eiskalten und klaren Gebirgswasser ab. Ein tolles Erlebnis in einer atemberaubenden Landschaft. Das laute Rauschen des Gebirsbaches ist steter Begleiter auf dem Weg flussabwärts. Und nach dem ersten Bad im eiskalten Wasser fühlt sich jedes weitere Eintauchen gar nicht mehr so unangenehm an.

Für die Kinder lohnt die Canyoning-Tour umso mehr, weil Marco Seitner ihren Vater oder die Mutter beim Abseilen gerne nach unten plumpsen lässt - zum Schrecken der Eltern und zur Freude des Nachwuchses.

Nur regnen darf es vorher nicht. Denn dann ist die Schlucht, die kurz hinter dem Viadukt in Ehrwald in Richtung deutscher Grenze liegt, voll mit frischem Wasser. Wobei das auch kein Problem wäre: Denn alternativ ist ein Besuch im Kletterwald in Biberwier möglich. Dort gibt es fünf Routen, die für jeden Geschmack etwas bieten. Für Familien ein wunderbares Erlebnis, zumal Teamwork im Zweifelsfall weiterhilft.

Danach lockt ein kühles Bad im direkt angrenzenden Freizeitzentrum. Der Natur-Badeteich liegt in wunderbarer Umgebung und ein Café wartet mit selbstgebackenem Kuchen und einer ungezwungenen familiären Atmosphäre auf.

Noch urwüchsiger und kälter ist ein Ausflug an den Blindsee, der - anders als sein Name es vermuten lässt - einen klaren Blick bis auf den Grund ermöglicht. Allerdings sollten Warmbader einen Bogen um den unterhalb des Fernpasses gelegenen Bergsee machen - denn warm ist das Wasser selbst im Hochsommer nicht.

An dieser kleinen Seilbahn tobt sich der Nachwuchs in nicht allzu luftiger Höhe im Kletterwald Biberwier aus. Foto: Michael Husarek



Warm wird es dafür beim Sommerrodeln und Monster-Rollerfahren am Marienberg. Der Hausberg von Biberwier verwandelt sich zwischen Juni und September in ein Erlebnisareal. Bis zur Bergstation können überdimensionierte Roller transportiert werden, mit denen es dann auf die lange und teilweise durchaus steile Abfahrt geht. Dank der guten Bremsen ein kalkulierbarer Spaß für Eltern und Teenager. Natürlich können sportliche Familien den Anstieg (und die anschließende Abfahrt) auch mit Mountainbikes bewältigen.

Und bei fast jedem Stopp, egal ob bei der Auf- oder Abfahrt, gilt: Der Blick schweift wieder unweigerlich zur Zugspitze. Insofern ist eine Auffahrt mit der Ehrwalder Zugspitzbahn angeraten. Von oben sind dann all die Punkte erkennbar, die an den Tagen zuvor für Action gesorgt haben. Sportliche Familien können den 2962 Meter hohen Berg übrigens natürlich auch ohne Gondel besteigen. Dann erschließt sich das Besondere der Zugspitze noch eindrucksvoller.

