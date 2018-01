Zypern mal mit Minarett

FAMAGUSTA - Fünf Stühle", schreibt der britische Diplomat Lawrence Durrell in seinem Buch Bittere Limonen, "fünf Stühle braucht jeder Mann, der sich unter dem Baum des Müßiggangs niederlässt: einen für das Sitzfleisch, je zwei für Beine und Arme. Wer es sich einmal dort gemütlich gemacht hat, ist danach zu keiner vernünftigen Arbeit mehr fähig." Was vielleicht auch an den geistigen Getränken liegen mag, die dort gereicht werden. Denn hier, in Sichtweite der Abtei Bellapais, gibt es den besten Brandy sour von ganz Zypern. Versichern die Einheimischen.

Früher eine Kirche: Die Selemiya-Moschee in Lefkosa. © Jürgen Dennerlohr



Brandy sour? Ja, es ist vieles anders, als man es vielleicht erwarten würde im Norden der geteilten Insel: Also dort, wo seit 1974 das türkische Militär den Ton angibt, das hier wie ein verlängerter Arm Ankaras mitregiert.

"Raki" wird aber kaum getrunken, eher der zyprische Weinbrand, wie ihn schon die englischen Kolonialherren zu schätzen wussten. Alkoholverbot ist in diesem islamisch geprägten Teil der Insel kein Thema, selbst mit dem Fastenmonat Ramadan nimmt man es nicht so genau. Einem strengen Islam begegnet man in der "Türkischen Republik Nordzypern" kaum. Dafür einem kulturellen Reichtum auf engstem Raum und einem Klima, das die Insel im östlichen Mittelmeer gerade für bildungshungrige Reisende auch in den Wintermonaten zu einem lohnenden Ziel macht. Da zeigt das Thermometer immerhin oft noch 20 Grad. Tendenz ab Januar: steigend.

"Im Juli oder August ist es doch viel zu heiß", zeigt Fatih Bildircin wenig Verständnis für die Gäste, die sich ausgerechnet die Sommermonate für einen Zypern-Urlaub aussuchen. Da fliegt er gerne in die entgegengesetzte Richtung, nach Deutschland, wo er aufgewachsen ist und studiert hat.

Die Badegäste kommen ohnehin meist in den griechischen Teil. Obwohl es doch auch bei seinem Heimatort Famagusta an der südlichen Seite Nordzyperns kilometerlange Sandstrände gibt. Doch die lässt er ohnehin links liegen, wenn er mit Reisegruppen unterwegs ist. Die wollen die Ruinen von Salamis sehen, das Kloster des Heiligen Barnabas mit dem Ikonen-Museum oder die Burg St. Hilarion, die einst den Kreuzfahrer-Fürsten als Sommerresidenz diente, als sie noch über Jerusalem und Zypern herrschten.

Und natürlich die gotische Klosterruine Bellapais, unweit der Hafenstadt Girne. Das ehemalige Refektorium ist jährlich Schauplatz großer Klassik-Festspiele, organisiert von dem Musiker und Dirigenten Turgay Hilmi, Honorarkonsul der Türkischen Republik Nordzypern, der im Landkreis Neumarkt lebt. Hier, mit einer herrlichen Aussicht auf Stadt und Meer, bei klarem Wetter sogar bis hinüber auf die türkische Küste, sollte man sich tatsächlich etwas Zeit für den Müßiggang nehmen.

Wie auch im Ort selbst, am von Bars, Cafés und Restaurants gesäumten alten Hafen. Doch bei aller Freude am süßen Nichtstun: Der Aufstieg zur Festung Kyrenia ist Pflicht. Nicht nur wegen des dort ausgestellten, in hellenistischer Zeit mit über 400 Amphoren an Bord gesunkenen Frachtschiffes, sondern vor allem wegen des wunderbaren Blicks auf die sich in der sanften Brise wiegenden Fischer- und Ausflugsboote.

Am kyrenischen Tor in der Hauptstadt Nikosia, türkisch Lefkosa, sind die Wappen der drei großen Besatzungsmächte Zyperns eingemeißelt — das der Venezianer, der Osmanen und der Engländer. Erst 1960 kam die Unabhängigkeit, seither liegen sich die "Schutzmächte" der Inselgriechen und der Inseltürken in den Haaren, bezichtigen sich gegenseitig der Schuld an der Teilung. Doch die Grenze ist durchlässiger geworden, Mauern sieht man heute kaum mehr entlang der "Green Line" in Nikosia.

Nach dem Beitritt der Republik Zypern zur Europäischen Union – de facto nur dem südlichen, griechischen Teil – wurden erste Übergänge geöffnet. Für EU-Bürger ist es heute kein Problem, über den "Checkpoint" genannten Fußgängerweg hinüber zu wechseln in die griechische Haupteinkaufsstraße, die Ledra Street, wo einen gleich Starbucks und McDonalds als Botschafter der Globalisierung empfangen.

Famagusta ist ein kleines Freilichtmuseum. © Jürgen Dennerlohr



Der stärksten Besuchergruppe auf der Insel ist dieser Weg aber nach wie vor versperrt: den "Festlandstürken". Sie haben aber ohnehin kein Interesse an Shopping oder Sightseeing: Sie kommen zum Zocken. Während nämlich in der Türkei das Glücksspiel verboten ist, locken auf Nordzypern an die 30 Casinos.

Der türkische Teil Zyperns im Norden steht touristisch im Schatten des griechischen Südens. Dabei steckt er voller historischer Orte, die sich im Winter und Frühling besonders entspannt entdecken lassen.

