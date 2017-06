Zyperns Schicksal ist Paphos Glück

Weil die Insel von zahlreichen Völkern beherrscht wurde, ist Europas Kulturhauptstadt so vielfältig - vor 1 Stunde

PAPHOS - Maria deutet auf ein Mosaik direkt am Eingang. "Viel Spaß auch für dich" steht da, kunstvoll eingearbeitet. Die alten Römer wussten eben, wie man sich amüsiert. Überhaupt ist das Dionysos-Haus im Archäologischen Park von Paphos ein Prachtstück. Im zweiten Jahrhundert nach Christus war es eine Villa, 500 Quadratmeter groß, mit Fußbodenheizung, fließendem Wasser und Kanalisation. "Die Römer auf Zypern waren reich", sagt Maria, "und sehr lebenslustig". Die Mosaike seien außerdem die schönsten im ganzen Nahen Osten.

Zwischen Hafen und Altstadt liegt das mittelalterliche Kastell. © Marcus Bassler, Zypern Tourismus



Man merkt: Die 71-jährige Fremdenführerin und ehemalige Lehrerin für Kunstgeschichte ist, wie wohl alle ihre Landsleute, ziemlich stolz auf die kulturellen Schätze Zyperns. Zu jedem Mosaik im Dionysos-Haus kann sie eine Geschichte erzählen - besonders viele über Dionysos selbst, Gott des Weines und der Unterhaltung, der auf vielen Mosaiken zu sehen ist. Später war er übrigens unter dem Namen Bacchus bekannt - die gleichnamige Rebsorte ist in Franken sehr beliebt. Die Lebensfreude, könnte man sagen, haben die Zyprioten von ihren römischen Vorfahren übernommen.

Aber auf der Insel laufen viele Kulturen zusammen. Jahrhundertelang war sie unter fremder Herrschaft. Erst war sie der Zankapfel zwischen Griechen und Persern, dann kamen die Römer, die Byzantiner, die Engländer, die Venezianer, die Türken und wieder die Briten. Alle haben ihre Spuren hinterlassen. Erst 1960 wurde Zypern eine unabhängige Republik. Paphos, gelegen am südwestlichen Zipfel der Insel, war damals noch ein verschlafenes Fischerdorf.

Zwei Jahre später wollte ein Bauer namens Hasip seinen neuen Pflug ausprobieren und stieß auf die Mosaike aus der Römerzeit. Seitdem hat sich das Dorf zu einem kulturellen Magneten mit rund 35 000 Einwohnern gemausert. Die gesamte Stadt Paphos gehört heute wegen ihrer Fülle an antiken Sehenswürdigkeiten zum Unesco-Weltkulturerbe. Und dieses Jahr kann sie sich mit einem weiteren Titel schmücken: Sie ist, neben dem dänischen Aarhus, Europäische Kulturhauptstadt 2017.

Dass sie dieses Monster-Projekt stemmt, hätte man nach der Finanzkrise 2013 kaum für möglich gehalten. Die Finanzmittel wurden um 70 Prozent gekürzt. Doch Zyprioten haben einen entscheidenden Vorteil: eine Das-schaffen-wir-schon-Mentalität und 320 Sonnentage im Jahr. Statt neue Konzertsäle zu bauen, verlegten die Organisatoren die 300 Veranstaltungen ins Freie. "Open Air Factory" nennen sie das, Freiluft-Werkstatt.

Rund um den Hafen mit seinem mittelalterlichen Kastell ist das touristische Zentrum. Wer hier entlang schlendert, findet jede Menge Souvenirshops. In den Bars und Restaurants am Wasser, die frischen Fisch servieren, sitzt man oft neben Einheimischen. Zypern ist nicht billig. "Aber das gemeinsame Essen", betont Maria, "das ist hier sehr wichtig".

Eine Küche wie die Geschichte der Insel

Seit einigen Jahren geht der kulinarische Trend auf Zypern zurück zu den Ursprüngen mit modernem Dreh. Wer wissen will, wie dieser Trend schmeckt, ist bei Dimitris Nicolou an der richtigen Adresse. Sein Restaurant am Rathausplatz von Paphos sieht eher aus wie ein Wohnzimmer, auf hohen Regalen stehen Retro-Schreibmaschinen, in der Ecke parkt eine alte Vespa. Als Aperitif stellt Dimitris Brandy mit Johannisbrotsirup auf den Tisch. Der Brandy ist ein Relikt der Briten, den Sirup nutzen die Zyprioten traditionell für alles, von der Sauce bis zur Süßspeise.

Die Königsgräber im Archäologischen Park stammen eigentlich von reichen Familien. © St. Gerardi, Zypern Tourismus



In der offenen Küche können seine Gäste Dimitris beim Kochen zugucken. Wie er gegrillte Doraden mit Meersalz besprenkelt und Rote Beete auf kleine Teller türmt. Wenn er anfängt zu servieren, biegt sich der Tisch unter Tellern voller Köstlichkeiten. Es ist mediterrane Küche mit griechischen, türkischen, arabischen Einflüssen, eben wie die Geschichte Zyperns. Das Restaurant heißt auch Koutourou, was so viel heißt wie "etwas ohne Plan machen, einfach so".

"Die Stadt wird gerade neu geboren", sagt der 32-Jährige. Die Zyprioten seien früher etwas steif gewesen, gingen nicht so oft abends weg. Aber das ändere sich jetzt. Und sie legen Wert darauf, eine eigene Kultur zu haben. Wer sie danach fragt, hört Sätze wie: "Wir sind nicht so faul wie die Griechen, sondern immer pünktlich, fast wie die Deutschen".

Auf sehr dünnes Eis begibt sich, wer etwa vom "türkischen Teil Zyperns" spricht. Die Bewohner von Paphos sehen den Norden als besetztes Gebiet an. Viele haben den Moment der Teilung noch erlebt, die Flucht, als 1974 die Türken einmarschierten.

Eine der Vertriebenen ist Maria. Die 71-Jährige, die so begeistert von Mosaiken und griechischer Mythologie erzählen kann, wird stiller, wenn sie auf ihre eigene Geschichte kommt. Sie ist Ungarin und kam 1971 mit ihrem Mann, einem Zyprioten, nach Nordzypern. Drei Jahre später mussten sie mit ihren vier Kindern vor den türkischen Soldaten flüchten und alles zurücklassen, Hochzeitsfotos, Kinderschuhe, Erinnerungen. Schon lange lebt Maria nun in Paphos. Aber jedes Mal, wenn sie in ihre alte Heimat zurückkehrt, hat sie Gänsehaut. Im Haus, in dem sie damals wohnte, ist ein Spielcasino eingezogen. Bis heute ist die Flucht ein traumatisches Ereignis für 200 000 griechische Zyprioten. Das sieht man auch an einigen der Kunstwerke, die derzeit in ganz Paphos verteilt sind.

Wer von Paphos die Straße nach Limassol hinunterfährt, sieht den Pétra tou Romioú, den "Fels der Griechen". Hier soll die Liebesgöttin Aphrodite dem Meer entstiegen sein. Die Sage verspricht demjenigen, der dreimal um den Felsen herumschwimmt, ewige Jugend. Erfolglos ausprobiert haben das aber schon viele. Und andere Strände in und um Paphos sind wesentlich schöner.

Zurück in Paphos, sollte man übrigens nicht verpassen, im Archäologischen Park auch die Königsgräber anzusehen. In den unterirdischen Grabhäusern wurden allerdings keine Könige bestattet, sondern wohlhabende römische Familien. Bis zu 300 Gräber soll es geben, in den Fels gehauen und direkt am Meer gelegen. Nur neun davon sind bisher freigelegt. Einen Großteil seines historischen Erbes hat Paphos noch gar nicht freigegeben.

Sarah Benecke