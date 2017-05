Zyperns Straße zur Liebesgöttin

Der Inselstaat hofft auf viel mehr Gäste aus Deutschland - vor 1 Stunde

AGIA NAPA - Zdravstvujte", sagt die junge Frau zu uns. In dem kleinen Souvenirladen an der Leoforos Nissi, der Hauptstraße des Ferienortes Agia Napa, werden Kunden auf Russisch begrüßt. Das Touristenstädtchen im Südosten der Mittelmeerinsel Zypern ist besonders bei Russen beliebt. Mit knapp 800 000 Besuchern stellten sie dort im vergangenen Jahr nach den 1,2 Millionen Briten die zweitgrößte Touristengruppe. Doch das soll nicht so bleiben.

Das Örtchen Omodos hat sich ganz auf Touristen eingestellt. © Florian Heider



Neben der geografischen Nähe zu Russland hängt das mit dem orthodoxen Glauben zusammen. Auch die politischen Beziehungen sind traditionell gut, viel russisches Geld findet seinen Weg in die Bücher und Tresore zyprischer Banken. Und die Instabilität der Türkei lockt derzeit noch mehr Besucher aus Putins Reich. In Agia Napa mit seiner ganz auf Urlauber ausgerichteten Infrastruktur und den einzigen feinen, gelbsandigen Stränden der Insel fühlen Russen sich genauso wohl wie britische und skandinavische Urlauber. Deutsche Gäste könnten aber ruhig noch mehr kommen, so die Inseltouristiker.

Denn sie gelten als neugierig, zahlungskräftig und als eher unkompliziert. Die Zyprer, die die jüngste Bankenkrise noch nicht ganz verdaut haben, versprechen sich von ihnen vor allem stabile, planbare Einkünfte. Doch 2016 fanden nur knapp 125 000 Deutsche den Weg hierher. Bislang gab es einfach zu wenig Flüge ab Deutschland, doch heuer haben die Reiseveranstalter deutlich mehr Direktflüge eingekauft - ab Nürnberg geht es in diesem Sommer sogar zweimal pro Woche nach Paphos, der Europäischen Kulturhauptstadt Europas 2017.

Agia Napa dient weniger mit Kultur, dafür mit Strand, Pool und Nachtleben. Wer aber Menschenaufläufe meiden und lieber authentische Eindrücke sammeln will, steigt ins Mietauto und erkundet das Troodos. Mit dem 1952 Meter hohen Olymp als höchstem Punkt ragt die Bergregion deutlich höher auf als die deutschen Mittelgebirge, obwohl die Strände im Süden Zyperns nur gut 30 Kilometer entfernt liegen. Auf dem Olymp liegt das ganze Jahr Schnee. Bis weit in den Frühling hinein ist es in der Troodos-Region noch saftig grün. "Der Winter hat guten Regen gebracht", sagt Costas Filippou bei einer Fahrt ins Bergland. Der 73-Jährige hat in Hamburg studiert und Deutsch gelernt, danach war er in seiner zyprischen Heimat Lehrer. Jetzt arbeitet der Rentner nebenbei als Fremdenführer.

Schon Homer lobte den Wein der Insel

Johannisbrotbäume säumen den Rand der Straße, die sich von der Hafenstadt Limassol ins Gebirge schlängelt. "Die Schoten nennt man auch das schwarze Gold der Insel", erklärt Filippou. Die Früchte des immergrünen Baumes werden gegessen, getrocknet oder gepresst, die Samen mahlt man und gibt sie als Bindemittel in Lebensmittel. Anemonen wachsen am Wegesrand, wilde Gladiolen, Tulpen und Margeriten. Und ein Wein wird hier oben angebaut, auf den die Insel besonders stolz ist, denn schon achthundert Jahre vor Christi Geburt lobten Homer und Hesiod den zyprischen Wein. Kreuzfahrer machten ihn im Mittelalter in ganz Europa bekannt. Heute produziert das Land pro Einwohner mehr Wein als fast alle anderen Länder der Erde.

Gibt´s so auch in Griechenland: Männer sitzen vor einer Mauer und beobachten das, was auf der Straße passiert. © Florian Heider



Etwas abseits der Hauptroute liegt das Örtchen Vasa. "Wir waren früher mit 800 Einwohnern eines der größten Weindörfer der Insel", erzählt Michalis Mosfylis. Der 65-Jährige lebte ebenfalls einige Zeit in Deutschland. Seit einigen Monaten gehört er dem Gemeinderat von Vasa an. Er ist betrübt, dass dort inzwischen nur noch 170 Menschen leben. Es gibt noch drei Weinkellereien, aber keine Schule mehr. Viele ehemalige Einwohner haben Jobs in den Städten angenommen. Die Verbliebenen wollen das Dorf jetzt für Besucher attraktiv machen. Dabei helfen ihnen die zyprische Regierung und die EU, die trotz Bankenkrise ein Programm zur Dorferneuerung aufgelegt haben, das Vasa nutzt.

Bauernhöfe werden nun reaktiviert und die alten Kalksteinhäuser nach und nach hergerichtet. Einige sind zu kleinen Pensionen für Selbstversorger umgebaut worden. Viel Luxus darf man allerdings nicht erwarten, dafür beschauliche Tage abseits des Massentourismus.

Nette Tavernen im Gebirge

Übers Troodos spannt sich ein Netz von ordentlich beschilderten Wanderwegen. In den Dörfern haben sich Künstler niedergelassen, deren Ateliers Wanderer besuchen. Und wer ein Kloster, eine Kirche oder eines der kleinen Museen angeschaut hat, findet ganz sicher in der Nähe eine nette Taverne.

Auch die zyprische Küche ist deutlich griechisch geprägt. © Florian Heider



Wegen der Bankenkrise lagen viele Infrastrukturprojekte drei Jahre auf Eis, nach und nach wird die Arbeit wieder aufgenommen. Doch die politische Situation ist so oder so außergewöhnlich: Seit der türkischen Invasion im Juli 1974 ist die Insel geteilt. Viele griechischstämmige Zyprer aus dem Norden bezeichnen sich über 40 Jahre später noch als "Flüchtlinge". Die Südzyprer, die sich als eigene Nation verstehen, sind EU-Bürger. Im türkisch besetzten Norden, jenseits von Nikosia, der letzten geteilten Hauptstadt der Welt, gelten die Brüsseler Gesetze freilich nicht. Dass Paphos heuer die europäische Kulturhauptstadt ist und dadurch ganz besonders viel Aufmerksamkeit auf die Insel zieht, ist den Zyprern daher Balsam auf ihre Seele.

Ganz in der Nähe soll am Aphrodite-Felsen übrigens die griechische Göttin der Schönheit und Liebe aus dem Schaum geboren und dem Meer entstiegen sein. Das Ufer, vor dem der Felsen im Wasser liegt, ist beliebter Stopp für Touristen, die alle ein Foto machen wollen. Lieber wartet man noch ein wenig, bis die Busse wieder abgefahren sind und Ruhe einkehrt. Dann erst entfaltet der Ort seinen Zauber.

Mehr Informationen:

Florian Heider