Rock im Park 2018: Tagestickets ab jetzt erhältlich

Macher des Zwillings-Festivals brachten bereits 115.000 Tickets unters Volk - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Bis Mittwoch hatten Fans nur die Möglichkeit, Drei-Tages-Tickets für Rock im Park 2018 zu erwerben. Nun startete auch der Vorverkauf für einzelne Tage. Diese sind allerdings nur in limitierter Auflage vorhanden - und teurer als im Vorjahr.

Die Band Muse wurde als einer der Headliner für Rock im Park 2018 angekündigt. Wer nur die Brit-Rocker sehen und daher ein Tagesticket erwerben will, muss mit Kosten von knapp unter 100 Euro rechnen. © Günter Distler



Die Band Muse wurde als einer der Headliner für Rock im Park 2018 angekündigt. Wer nur die Brit-Rocker sehen und daher ein Tagesticket erwerben will, muss mit Kosten von knapp unter 100 Euro rechnen. Foto: Günter Distler



Rock im Park und Zwillings-Festival Rock am Ring erfreuen sich noch immer ungebrochen großer Beliebtheit, das zeigen die 115.000 Tickets, die bereits für beide Events im Vorverkauf über die Ladentheke gingen. Nachdem zuvor nur Tickets verfügbar waren, die die gesamten drei Festival-Tage beinhalten, öffneten die Veranstalter nun auch den Verkauf für Tagestickets, die Rock-im-Park-Gänger schon die vergangenen Jahre erwerben konnten, Besucher von Rock am Ring 2018 aber zum ersten Mal.

Bilderstrecke zum Thema Überblick: Diese Bands kommen zu Rock im Park 2018 Mit den Headlinern Muse, Foo Fighters, Thirty Seconds To Mars und den Gorillaz macht Rock im Park mächtig Lust auf die kommende Festival-Saison. Im Jahr 2018 sind auch viele dabei, die bereits schon auf der Bühne des Zeppelinfelds standen.



Seit dem 14. März bringen die Rock-Festivals eine limitierte Anzahl von Tagestickets unters Volk. Die Einzelkarten kosten 95 bis 99 Euro, Buchungs- und Versandgebühren nicht inbegriffen. Im Vorjahr kosteten die Tagestickets je nach Tag noch 85 (Freitag und Samstag) bis 90 Euro (Sonntag).

Rock im Park 2018 findet vom 1. bis 3. Juni statt, aktuell sind 73 Bands und Künstler für die Veranstaltung angekündigt, darunter die Headliner "Foo Fighters", "Thirty Seconds to Mars", "Muse" oder "Gorillaz". In Nürnberg ist die Zufahrt für Tagesbesucher wie in den Vorjahren auf öffentliche Verkehrsmittel beschränkt.

Bilderstrecke zum Thema 18 Konzert-Highlights für das Jahr 2018 in Nürnberg Rock im Park, Star Wars und Helene Fischer: Auf Nürnbergs Bühnen gibt es auch 2018 jede Menge musikalische Highlights. Die aufregendsten Musik-Acts samt Link zum Ticketverkauf gibt es in unserer Bildergalerie.



Tickets gibt es bei allen Geschäftsstellen des Verlags Nürnberger Presse.

nb