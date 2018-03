Max Richard Leßmann singt jahrelang in der Indie-Kapelle Vierkanttretlager. Nach zwei Alben mit der Gruppe und zahlreichen Songtexten, die er für Acts wie Casper, Prinz Pi und Madsen verfasst, beschließt Leßmann eine eigene Scheibe aufzunehmen. Im Studio der Madsens wird die Platte zusammengebraut. Am Freitag steht Leßmann mit den Ergebnissen seiner Arbeit auf der Stereo-Bühne. Sein Auftritt in der Noris startet um 20 Uhr. © pr_by Ingo Petramer