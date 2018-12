Saunanacht, Lichterfest, Oldtimer: Die Wochenendtipps

Die Veranstaltungshinweise rund um den zweiten Advent - vor 2 Stunden

NÜRNBERG - An diesem Wochenende kommen Oldtimer-Fans im Messezentrum auf ihre Kosten. Punsch und Würstel bereiten dagegen den Besuchern der Weihnachtsmärkte große Freude. Außerdem steigen viele Musik- und Theater-Events. All das finden Sie in unseren Tipps für die kommenden Tage.

Bilderstrecke zum Thema Von Christmas Bash bis Landweihnacht: Die Wochenendtipps An diesem Wochenende ist in der Region wieder mal jede Menge los. So können Sie zum Beispiel auf der Retro Classics Messe vierrädrige Schönheiten aus nächster Nähe begutachten. In der Musichall in Geiselwind grüßen dagegen zahllose Metal-Bands lautstark vom Podium, während es zeitgleich bei der Landweihnacht auf Schloss Hemhofen eine Spur besinnlicher zugeht. Diese Events und viele mehr finden Sie in unserer Bildergalerie.