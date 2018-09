Schwertkampf und Co.: Burggrabenfest in Nürnberg

Unser Tagestipp für Sonntag - vor 51 Minuten

NÜRNBERG - Am dritten Tag des Burggrabenfests am Sonntag in Nürnberg stehen erneut einige Vollkontakt-Schwertkämpfe an. Außerdem ist ein Falkner vor Ort und lädt zu einer Greifvogelschau. Los geht's um 11 Uhr.

