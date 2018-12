Silvester 2018: Ausgeh-Tipps für Nürnberg, Fürth und Erlangen

Das ist in der Nacht der Nächte in der Metropolregion geboten - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Der Jahreswechsel steht an und viele Feierlustige sind noch am Überlegen, wo und wie sie ihn verbringen werden. Wir haben uns daher die erwähnenswertesten Partys der Region vorgeknöpft, bringen etwas Licht ins Dunkel und liefern somit eine kleine Entscheidungshilfe. Der Überblick!

Silvester in Nürnberg bedeutet mehr als nur buntes Feuerwerk über der Burg. © linke



Silvester in Nürnberg bedeutet mehr als nur buntes Feuerwerk über der Burg. Foto: linke



nordbayern.de hilft. Alle, die noch nicht wissen, was sie an Silvester treiben sollen, mögen bitte dran bleiben, sich eine Tasse Kaffee oder direkt ein Glas Schampus einschenken und jede Zeile des nun folgenden Artikels aufmerksam verfolgen. Wir servieren quasi frei Haus den Überblick über das Clubgeschehen am letzten Tag des Jahres:

Zuerst blicken wir gen Nürnberger Südstadt. Ein beliebtes Ziel für junge und jung gebliebene Vierviertelschwinger. Auf dem Hirsch-Dach weht wie jedes Jahr eine Flagge namens Timeship. Der Techno-Marathon in der ehemaligen Fabrikhalle startet um 23 Uhr. Neu ist heuer, dass die Vorderen der Venue gemeinsame Sache mit den Granten aus der Rakete machen. Das heißt, die zwei Nachbarn spendieren eine extra große Silvestersause, bei der die Besucher ihr Tanzglück auf insgesamt vier Floors suchen und finden dürfen. Unter anderem sind beim 30-Stunden-Rave Acts wie Wigbert, Kotelett & Zadak (Foto) sowie The Glitz mit von der Partie.

Der an der Frankenstraße liegende Z-Bau feiert den letzten Abend des Jahres in Saal, Galerie und Roter Salon. Ab 0.30 Uhr backen die DJ-Crews des Hauses einen schmackhaften Kuchen aus den Zutaten Techno, House sowie verschiedenen Spielarten des Reggae und Jungle. Selbstverständlich unterwirft sich auch die Mitte in der Neujahrsnacht einer vorwiegend elektronisch klingende Parole. Lutz, grauer Leitwolf der Bassbude und ein strikter Befürworter der Leinenhose, spielt ballernde Tech-House-Lieder ab.

Beim 30-Stunden-Rave sind unter anderem Kotelett & Zodak dabei.



Beim 30-Stunden-Rave sind unter anderem Kotelett & Zodak dabei.



Große Silvester-Sause ebenso im kuscheligen Haus 33. Die Fete ist sowohl für Gays und Lesben, als auch für das gemeine Volk ausgelegt. Aufs Ohr dringt erregende Elektronik. Zubereitet wird das Ganze von einer Drag-Djane, Supamario und dem Dresdner Duett Poenitsch & Jakopic. Um 22 Uhr öffnet sich die Tür zum 4Hertz. Beim allerletzten Tanz vor der Schließung schwingen die Betreiber das musikalische Zepter. Es ist allerdings davon auszugehen, dass ihnen die ein oder andere DJ-Lichtgestalt tatkräftig zur Seite springen wird.

Stereo begrüßt das neue Jahr auf Dachterrasse

Auf der Mississippi Queen werden die Reggaeton- und Salsa-Freunde versorgt. Treibende Rhythmen erhellen die Räume des Dampfers. Die Folge sind heiße Tänze auf den Bewegungsvierecken, die manch stillem Beobachter die Schamesröte ins Gesicht jagen. Die VIVA Havanna Silvesterfete startet um 20 Uhr. Hungrige dürfen sich am kreolischen Buffet bedienen.

Zurück in die Innenstadt: Das Stereo begrüßt das neue Jahr erst auf der Dachterrasse des Adina Hotels. Von 22 bis 2 Uhr stehen die hauseigenen Indie All Stars hinterm Pult und trotzen der Kälte, indem sie warme Schrammelhits aus den Genres Indie, BritRock, ElectroRock, IndieFolk und Indietronics in die Luft pupsen. Um 23.59 Uhr schieben derweil die Türsteher des beliebten Klaragassen-Kleinods im Keller der Hausnummer 8 das Gitter vor der Pforte beiseite. Das Party-Finale steigt also hier im Warmen.

Vier DJs legen im Cinecittá auf

Die Desi lädt ab 1 Uhr zum Neujahrstänzchen. Präsentiert wird diese Veranstaltung von "Wehende Fische", einem dort beheimateten Event-Regular. Auf den verschiedenen Floors kommen mit Ambient, Hip-Hop und House diverse Sounds zur Geltung. Eine Live-Band und vier DJs sind im Cinecittà zugange. Den Gästen steht eine 5000 qm große Party- und Spaßzone zur Verfügung. Wie immer ist das Areal böllerfreie Zone. Beginn: 20.30 Uhr. Eine R'n'B-Party mit "The Best of R'n'B, Oldschool & Reggeaton" mit den DJs Dr. Rockwell und Shaw-D geht parallel in der Skybar im Admiral Filmpalast vonstatten. Die ersten Beats erklingen hier um 22 Uhr.

Der MUZclub sperrt um 0.30 Uhr die Haustür auf. Dann beginnt eine ausgelassene und höchst unterhaltsame Tiefseefahrt ins neue Jahr. Deko und Design erstrahlen im maritimen Look. Wegen der Renovierungsarbeiten im Künstlerhaus nimmt das Team der Kulturkellerei die Nürnberger Tafelhalle in Beschlag. Dort treten sämtliche Kellerei-DJs & DJanes sowie Special-Guest Daniel Beatdancer in Erscheinung und geben dem Affen Zucker.

Der Blick nach Fürth!

Den gewohnten Musik-Mix aus Hip-Hop, House und R'n'B kredenzt das Mach1 am Silvestertag. Rockafella und Blankenheim kümmern sich um die Beats. Das Tanzen muss man allerdings selbst übernehmen. Der edle Kaiserstraßenclub entriegelt um 22 Uhr das dicke Eingangstor. Das Terminal 90 serviert um 18.30 Uhr ein Silvester-Dinner. Hierzu ist jedoch eine vorherige Anmeldung nötig. Die eigentliche Sause beginnt um 23 Uhr. DJ Mischa beordert mit seinen Nummern die Leute auf die Tanzfläche.

Ein Blick nach Fürth: Im Kulturort Badstraße findet aller Voraussicht nach wieder die übliche Silvester-Party statt. Ab 23 Uhr heizen DJs ein. Außerdem schmeißt die Stadthalle ein dickes Ding. Ab 20 Uhr performen Bands. Darüber hinaus glänzen DJs hinterm Mischgerät. Kinder werden in einer eigenen Area bespaßt. Allen Hungrigen steht ein reichhaltiges Buffet zur Verfügung. Die Kofferfabrik schickt DJane Mrs. Flow ins Rennen. Die Dame verrichtet ab 0.30 Uhr ihren Dienst. Mit ihren Liedern rührt sie einen bunten musikalischen Party-Cocktail zusammen.

Das E-Werk in Erlangen dreht im ganzen Haus die Verstärker auf. Dabei handelt es sich nach Veranstalterangaben um die bunteste Glitter- und Glamour-Silvesterparty der Hugenottenstadt. Der Startschuss ertönt um 21 Uhr. Besonderes Highlight ist eine Burlesque Show in der Kellerbühne. Das John Doe in der Nürnberger Straße hat ebenfalls geöffnet. Musik läuft ab eine Stunde vor Mitternacht. Zum Jahreswechsel gibt es ein Glas Sekt für alle. Im Paisley geht es nicht minder ausgelassen zu. Zunächst steigen vor der Bude Böller in den Himmel. Kurze Zeit später liegen sich plötzlich Wildfremde in den Armen und begrüßen das neue Jahr mit guter Laune.

Micha Klang