Simon Stäblein will mit Comedy die Menschheit einen

Unser Tagestipp für Dienstag - vor 2 Stunden

NÜRNBERG - Im Gegensatz zu anderen wüsten Zeitgenossen, die mit dem, was sie tun, Gesellschaften spalten, will der junge Comedian Simon Stäblein die Menschheit einen, in dem er sie zum Lachen bringt. Das Vorhaben scheint aufzugehen. Denn mit seinem ersten Soloprogramm ist der Kabarettist schon seit einem Jahr auf Tour. Am Dienstag kommt Stäblein damit ins Erlanger Fifty-Fifty.

nb