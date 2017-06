Sommer in Franken: Das können Sie gegen die Hitze tun

NÜRNBERG - Auf bis zu 29 Grad kletterte das Thermometer am Donnerstag. Und nach einer kurzen Abkühlungsphase geht es richtig heiß weiter: 30 Grad erwarten Franken und die Oberpfalz am Montag. Ob Freibadwahl oder Anti-Hitze-Tipps - wir sorgen dafür, dass Sie die heißen Tage gut überstehen.

Kommende Woche wird es heiß: Nicht nur im Stadionbad kann man Abkühlung suchen. Foto: Roland Fengler



+++ Schattiger Liegeplatz, viele Kinderbecken oder ein Rutschen-Paradies? Jeder Freibadbesucher hat andere Prioritäten, wenn es um den Ausflug ins Schwimmbad geht. Das sind die 35 beliebtesten Freibäder der Region:

+++ Die Nase voll vom Chlorgeruch und den Menschenmassen in den Freibädern? Auch für Naturliebhaber gibt es in Nordbayern viele Plätze, die für ausreichend Abkühlung sorgen. Hier kommen die Seen, die den Badetag perfekt machen:

Bilderstrecke zum Thema Ab ins kühle Nass! Die schönsten Badeseen in der Region Fakt ist: Der Sommer lässt sich auch hier in der Region wunderbar genießen. Für alle die schwimmen, surfen oder sich einfach nur gemütlich sonnen wollen, haben wir die schönsten Badeplätze in der Region ausfindig gemacht.



+++ Auch für alle, die keine Zeit für den Gang an den See oder ins Freibad haben, gibt es gute Nachrichten. Mit ein diesen simplen Tipps kann man die Hitze auch zu Hause oder im Büro gut überstehen:

+++ Wenn die Temperaturen am Abend allmählich sinken und der Platz in der Sonne wieder erträglich ist, werden die meisten Franken so richtig aktiv. Und was liegt da näher als eine gesellige Runde mit einem kühlen Hellen? Hier die Auswahl der schönsten, schattigsten und kultigsten Franken-Biergärten:

Bilderstrecke zum Thema Unsere Tipps: Das sind die schönsten Biergärten in Franken Sommer, Sonne, Biergarten! Was gibt es schöneres, als an den wärmsten Tagen des Jahres an einem lauschigen Plätzchen ein frisch gezapftes Seidla zu zischen? Nichts, richtig. Wir haben für Sie eine Liste zusammengestellt mit ausgewählten Biergärten in Franken - den Favoriten der Redaktion.



+++ Keine Lust auf den ganzen Rummel am lauen Sommerabend? Auch dafür haben wir einen Vorschlag: Packen Sie ein paar Weintrauben, Baguette und Weißwein ein und dann raus ins Freie zum Picknick:

Bilderstrecke zum Thema Picknick in Nürnberg: Wo Gestresste und Verliebte Pause machen Ob am Dutzendteich oder in den Pegnitzauen beim Westbad — es gibt viele Orte, wo sich an warmen Tagen die Griller und Picknicker mit den Sonnenanbetern treffen, ja drängeln. Wir dagegen haben Brot, Wein und Käse in unseren Korb gepackt, um damit auf eine alternative Reise zu gehen und völlig subjektiv Station unterm Nürnberger Himmel zu machen.



