Noch bis bis Sonntag legt die neue Apassionata-Show einen Halt in Nürnberg ein. In der Arena wird das aktuelle Programm "Gefährten des Lichts" aufgeführt. Wie immer bekommt der Besucher dabei eine gelungene Mischung aus Musik, Akrobatik und Pferdedressur geboten. Entertainment pur eben. Die erste Show am Freitag startet um 20 Uhr. Weitere Informationen erhalten Sie hier. © Uwe Niklas